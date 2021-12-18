又到了圣诞火鸡华丽登场的季节，酒店餐馆有各式各样传统与创新口味供选择，除了火鸡，圣诞美食还有鹌鹑、海鲜与和牛佳肴等。美食记者为你推荐从西式到中式不同风味的圣诞节限定咸食。

亚洲风味与传统口味火鸡

喜来登酒店（Sheraton Towers Singapore）今年圣诞节新推出的“Sambalado”烤火鸡（5公斤，$198），有迷人的亚洲风味。火鸡用辣椒和番茄腌制48小时，再慢烤入味，伴有蝶豆花五谷饭、青辣椒酱（sambal hijau）球芽甘蓝和俗称“苦饼”的倪藤饼（emping）。有别于一般火鸡肉口感偏干涩，这款火鸡肉出奇的香嫩多汁，辣椒的辣度温和适中，与有嚼劲的咸香蝶豆花五谷饭是绝配。倪藤饼则增添爽口的脆度。

喜来登酒店今年圣诞节推出新的香辣“Sambalado”烤火鸡。（酒店提供）

如果喜欢传统口味的火鸡，滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay）有招牌的栗子馅烤火鸡（5公斤，$165+）。胜在火鸡肉软嫩且保留足够湿度，并带有栗子馅料的淡雅香甜，就算不蘸酱，单吃已经很够味，可尝到火鸡肉的原汁原味。

滨海湾宾乐雅臻选酒店的招牌栗子馅烤火鸡。（酒店提供）

·喜来登酒店

电话：68395621

网站：shopatsheratonfestive.oddle.me

·滨海湾宾乐雅臻选酒店

电话：68451119

网站：bit.ly/Merriments-Galore

去骨烤火鸡乌巴叶佳肴鹌鹑沙拉

欢庆圣诞吃火鸡，必推Da Paolo Gastronomia的双馅去骨烤火鸡（$298），外酥里嫩，肉里有汁。火鸡肚里一边塞满意大利猪肉肠；另一边塞满栗子蘑菇，两种风味一次拥有，享用时搭配烤马铃薯、萝卜及自制苹果酱，香气扑鼻。预订可浏览gastronomia-foodtoorder.dapaolo.com.sg。

Da Paolo Gastronomia推出双馅去骨烤火鸡。（餐馆提供）

欧亚餐馆Moonbow主厨陈喜明儿时过圣诞，总有母亲打包的乌巴叶河粉。餐馆除了推出Bespoke特制菜单，也用乌巴叶盛放炖猪肉（$68）、烤火鸡卷（$68）、松露意大利炖饭（$48）等，供食客外带，传达家的温馨。预订外卖可浏览moonbow.sg/takeaway/。

欧亚餐馆Moonbow的乌巴叶佳节美食。（餐馆提供）

地址：Blk 10 Dempsey Rd

#01-21 S247700

电话：90102717

Nalati的香薰鹌鹑沙拉拼石榴与胡桃。（餐馆提供）

位于城中的Nalati餐馆于12月23日至明年1月1日晚间推出圣诞套餐（每人$78++）。香薰鹌鹑沙拉拼石榴与胡桃口味清爽，鹌鹑肉细腻嫩滑，打开味蕾。其他菜式包括：法式普罗旺斯海鲜鱼汤、萨莱特1920柳橙鸭胸与法式千层马铃薯片、香烤鲈鱼与火焰萝卜马铃薯等。

地址：9 Raffles Place S048619

电话：97106471

仁当火鸡圣诞自助餐六道菜佳节套餐

圣诞节到乌节大酒店用餐，总给人熟悉亲切的感觉，大堂的“圣诞屋”是每年的造型亮点，今年走圣诞花卉主题，售卖各类佳节外卖食品，有种外国圣诞市集的感觉。

今年的火鸡外卖，口味是本地人熟悉的仁当，仁当烤火鸡（$168）以香料腌制24小时后慢烤燻香，肉质软嫩，搭配香辣花生酱、黄梨泥和烤马铃薯。

喜欢慢嚼细品，可以到自助餐餐馆The Orchard Cafe享用圣诞餐。厨师们现场准备佳肴，如海鲜冷拼盘、寿司、烤肉拼盘、仁当火鸡乳酪比萨、麻辣小龙虾、叻沙等。自助餐日期从即日起至明年1月1日，第二名食客可享有半价优惠。即日起至本月23日午餐每人$68++，晚餐$88++；12月24日和31日午餐$68++，晚餐$98++；圣诞节和元旦午晚餐每人$98++。订位电话67396565。

圣诞节想吃中餐，从即日起至明年1月2日，泛太平洋酒店中餐馆海天楼主厨曾泽彬设计了佳节套餐。

中西合璧佳肴包括：阿拉斯加蟹肉南瓜羹、宫保脆茄子鹅肝、蒜片爆M9澳大利亚和牛粒伴波特菇、鸡油花彫蒸带子面线等。推荐阿拉斯加蟹肉南瓜羹和鸡油花雕蒸带子面线，前者有蟹肉和南瓜的双重甜美滋味，后者面汤的鸡油花雕香味扑鼻。

六道菜佳节套餐从每人$98++起，订位电话68268240。

泛太平洋酒店中餐馆海天楼中西合璧的圣诞餐。（酒店提供）

咖啡烤火鸡白咖喱火鸡

火鸡融入本地风味，减少距离感，尝起来更亲切。

良木园酒店（Goodwood Park Hotel）今年推出数款亚洲风味料理。咖啡烤火鸡以多种中式香料腌制，看起来有点像卤鸡，再淋上咸甜咖啡酱，可供8至12人享用。搭配的炒饭有干贝和虾米等，味道很好，全套$248。

良木园酒店的咖啡风味烤火鸡搭配干贝虾米炒饭。（酒店提供）

其他亚洲风味有麻辣风味炸火鸡卷（两卷$32）、麻辣汁冷熏火鸡胸加豆腐和鱼子酱（$98）、红糟炸火鸡胸条（$68）和咖喱火鸡马铃薯派（$48）。订餐平台：goodwoodparkfestive.oddle.me。

法国品牌Paul Bakery的招牌白咖喱火鸡以白咖喱香料腌制，今年的口味和肉质调整得更精致，白咖喱酱可淋在火鸡或蝶豆花椰浆饭。其他配料如参峇辣椒鹌鹑蛋、阿渣（Achar）、炸江鱼仔和花生，整份套餐是（$138）。火鸡套餐也可附加树桐蛋糕及12个迷你马卡龙（Macaron），$208（可供四至六人享用）。另一套供八至10人享用的则包括火腿和迷你塔等。

Paul Bakery的白咖喱火鸡是道地椰浆饭套餐。（品牌提供）

另有六种配菜供选择，推荐法式油封鸭腿（duck leg confit）加烤马铃薯，一对$38。订购网站：www.paul-singapore.com/ordering/。