零厨艺也能上手的圣诞佳肴

圣诞节就快到了，想在家尝试烹饪圣诞佳肴，却不知从何下手吗？zaobao.sg给大家整理了一套圣诞大餐，从前菜到甜点，让零厨艺的你在家也能烹饪出美味的圣诞佳肴。一起来看看吧！

帕尔玛火腿奶酪卷

（图/品牌提供）

材料：

帕尔马火腿（Parma ham）8片

高达奶酪片（Gouda Sliced Cheese）150克

浓缩意大利香醋（Balsamic Vinegar Glaze）1汤匙

芝麻菜（Wild Rocket）50克

番茄片或番茄干 240克

方法：

把1片帕尔马火腿放在盘子上，放上各适量的芝麻菜、高达奶酪片，以及番茄片或番茄干。 把帕尔马火腿卷起来。 重复以上的步骤，直到用完所有帕尔马火腿。 淋上浓缩意大利香醋，便可盛盘上桌。

火腿奶酪卷

（图/品牌提供）

材料：

现成酥皮（Puff Pastry） 1片

帕尔马火腿（Parma Ham）4-5片

切达奶酪丝（Shredded Cheddar Cheese）150克

蛋 1个

黑胡椒粉 适量

方法：

把1片酥皮放在烤盘上。 把切达奶酪平均撒在酥皮上，用手轻轻按压。 撒上黑胡椒粉，放上帕尔马火腿。 用刀切成2公分的条状，再一条条个别扭卷起来。 把蛋打散成蛋液，平均涂抹在酥皮上。 放入预热至190°C的烤箱，烘烤15-20分钟或直到金黄色。

蜜汁蒜香猪排

（图/品牌提供）

材料：

去骨猪排 430克

盐 适量

黑胡椒粉 适量

菜油 1汤匙

无盐牛油 2汤匙（融化）

蒜头 3瓣（剁成蒜蓉）

意大利香芹 1茶匙

菜油

蜂蜜酱：

蜂蜜 2.5汤匙

温水 2汤匙

盐 ¼ 茶匙

苹果醋 ½茶匙

红辣椒 3小撮

方法：

用盐和黑胡椒粉调味猪排。 把蜂蜜酱的材料混合，并搅拌均匀。 把平底锅加热，加入菜油和1汤匙牛油。 把猪排放入锅里，两面各煎3至4分钟，或至表层转褐色。 加入蒜头和剩余的牛油，煎至浅褐色。 加入蜂蜜酱，煮至收汁变浓稠便可起锅。 把酱汁淋在猪排上，用香芹装饰后上桌。

蜂蜜苹果

（图/品牌提供）

材料：

苹果 3个

水果和坚果 适量

蜂蜜 适量

方法：

将苹果清洗干净并去核。 把坚果和水果放在碗里拌均匀。 把坚果和水果放入苹果中心。 淋上蜂蜜后即可享用。

看了这些食谱，是不是觉得你也可以做出精致又美味的圣诞大餐？有兴趣的朋友不妨在家试试看吧！

（食谱提供：Citterio、Smilla、Huiji）