零厨艺也能上手的圣诞佳肴

圣诞节就快到了，想在家尝试烹饪圣诞佳肴，却不知从何下手吗？zaobao.sg给大家整理了一套圣诞大餐，从前菜到甜点，让零厨艺的你在家也能烹饪出美味的圣诞佳肴。一起来看看吧！
帕尔玛火腿奶酪卷
材料：
- 帕尔马火腿（Parma ham）8片
- 高达奶酪片（Gouda Sliced Cheese）150克
- 浓缩意大利香醋（Balsamic Vinegar Glaze）1汤匙
- 芝麻菜（Wild Rocket）50克
- 番茄片或番茄干 240克
方法：
- 把1片帕尔马火腿放在盘子上，放上各适量的芝麻菜、高达奶酪片，以及番茄片或番茄干。
- 把帕尔马火腿卷起来。
- 重复以上的步骤，直到用完所有帕尔马火腿。
- 淋上浓缩意大利香醋，便可盛盘上桌。
火腿奶酪卷
材料：
- 现成酥皮（Puff Pastry） 1片
- 帕尔马火腿（Parma Ham）4-5片
- 切达奶酪丝（Shredded Cheddar Cheese）150克
- 蛋 1个
- 黑胡椒粉 适量
方法：
- 把1片酥皮放在烤盘上。
- 把切达奶酪平均撒在酥皮上，用手轻轻按压。
- 撒上黑胡椒粉，放上帕尔马火腿。
- 用刀切成2公分的条状，再一条条个别扭卷起来。
- 把蛋打散成蛋液，平均涂抹在酥皮上。
- 放入预热至190°C的烤箱，烘烤15-20分钟或直到金黄色。
蜜汁蒜香猪排
材料：
- 去骨猪排 430克
- 盐 适量
- 黑胡椒粉 适量
- 菜油 1汤匙
- 无盐牛油 2汤匙（融化）
- 蒜头 3瓣（剁成蒜蓉）
- 意大利香芹 1茶匙
- 菜油
蜂蜜酱：
- 蜂蜜 2.5汤匙
- 温水 2汤匙
- 盐 ¼ 茶匙
- 苹果醋 ½茶匙
- 红辣椒 3小撮
方法：
- 用盐和黑胡椒粉调味猪排。
- 把蜂蜜酱的材料混合，并搅拌均匀。
- 把平底锅加热，加入菜油和1汤匙牛油。
- 把猪排放入锅里，两面各煎3至4分钟，或至表层转褐色。
- 加入蒜头和剩余的牛油，煎至浅褐色。
- 加入蜂蜜酱，煮至收汁变浓稠便可起锅。
- 把酱汁淋在猪排上，用香芹装饰后上桌。
蜂蜜苹果
材料：
- 苹果 3个
- 水果和坚果 适量
- 蜂蜜 适量
方法：
- 将苹果清洗干净并去核。
- 把坚果和水果放在碗里拌均匀。
- 把坚果和水果放入苹果中心。
- 淋上蜂蜜后即可享用。
看了这些食谱，是不是觉得你也可以做出精致又美味的圣诞大餐？有兴趣的朋友不妨在家试试看吧！
（食谱提供：Citterio、Smilla、Huiji）