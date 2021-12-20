零厨艺也能上手的圣诞佳肴

来自 / 早报数码

文 /
黄云欣

发布 / 2021年12月20日 6:30 AM

新手也能烹饪出这些精致的圣诞佳肴。（图/品牌提供）
新手也能烹饪出这些精致的圣诞佳肴。（图/品牌提供）

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圣诞节就快到了，想在家尝试烹饪圣诞佳肴，却不知从何下手吗？zaobao.sg给大家整理了一套圣诞大餐，从前菜到甜点，让零厨艺的你在家也能烹饪出美味的圣诞佳肴。一起来看看吧！

帕尔玛火腿奶酪卷

（图/品牌提供）

材料：

  • 帕尔马火腿（Parma ham）8片
  • 高达奶酪片（Gouda Sliced Cheese）150克
  • 浓缩意大利香醋（Balsamic Vinegar Glaze）1汤匙
  • 芝麻菜（Wild Rocket）50克
  • 番茄片或番茄干 240克 

方法：

  1. 把1片帕尔马火腿放在盘子上，放上各适量的芝麻菜、高达奶酪片，以及番茄片或番茄干。
  2. 把帕尔马火腿卷起来。
  3. 重复以上的步骤，直到用完所有帕尔马火腿。
  4. 淋上浓缩意大利香醋，便可盛盘上桌。

火腿奶酪卷

（图/品牌提供）

材料：

  • 现成酥皮（Puff Pastry） 1片
  • 帕尔马火腿（Parma Ham）4-5片
  • 切达奶酪丝（Shredded Cheddar Cheese）150克 
  • 蛋 1个
  • 黑胡椒粉 适量

方法：

  1. 把1片酥皮放在烤盘上。
  2. 把切达奶酪平均撒在酥皮上，用手轻轻按压。
  3. 撒上黑胡椒粉，放上帕尔马火腿。
  4. 用刀切成2公分的条状，再一条条个别扭卷起来。
  5. 把蛋打散成蛋液，平均涂抹在酥皮上。
  6. 放入预热至190°C的烤箱，烘烤15-20分钟或直到金黄色。

蜜汁蒜香猪排

（图/品牌提供）

材料：

  • 去骨猪排 430克
  • 盐 适量
  • 黑胡椒粉 适量
  • 菜油 1汤匙
  • 无盐牛油 2汤匙（融化）
  • 蒜头 3瓣（剁成蒜蓉）
  • 意大利香芹 1茶匙
  • 菜油

蜂蜜酱：

  • 蜂蜜 2.5汤匙
  • 温水 2汤匙
  • 盐 ¼ 茶匙
  • 苹果醋 ½茶匙
  • 红辣椒 3小撮

方法：

  1. 用盐和黑胡椒粉调味猪排。
  2. 把蜂蜜酱的材料混合，并搅拌均匀。
  3. 把平底锅加热，加入菜油和1汤匙牛油。
  4. 把猪排放入锅里，两面各煎3至4分钟，或至表层转褐色。
  5. 加入蒜头和剩余的牛油，煎至浅褐色。
  6. 加入蜂蜜酱，煮至收汁变浓稠便可起锅。
  7. 把酱汁淋在猪排上，用香芹装饰后上桌。

蜂蜜苹果

（图/品牌提供）

材料：

  • 苹果 3个
  • 水果和坚果 适量
  • 蜂蜜 适量

方法：

  1. 将苹果清洗干净并去核。
  2. 把坚果和水果放在碗里拌均匀。
  3. 把坚果和水果放入苹果中心。
  4. 淋上蜂蜜后即可享用。

看了这些食谱，是不是觉得你也可以做出精致又美味的圣诞大餐？有兴趣的朋友不妨在家试试看吧！

（食谱提供：Citterio、Smilla、Huiji）

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