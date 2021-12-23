圣诞怎么庆祝？各国大餐任你挑

岁末来临，圣诞气息浓厚。尽管在疫情的笼罩下，出国过个白色圣诞还是不太方便，但转个念，身边有亲友相伴，也是件值得感谢与欢庆的事。这个圣诞，不妨依据你心心念念的旅游地，来挑选一顿暖心的圣诞大餐。zaobao.sg整理了几个不同样式的圣诞大餐，总有一款适合你！

日式圣诞

RE&S Enterprises推出多样化结合圣诞元素的日式餐点。（图/商家提供）

想念关于日本的一切？或许可以先用食物来一解你的思念！

旗下有多个品牌如Ichiban、Kuriya、Gokuku等的RE&S Enterprises精心推出多款适合外带的圣诞大餐，让本地食客不用出国也可以过个“喔伊细”（日语：美味）圣诞。

柚子奶油炖三文鱼（$68.80）结合日式元素，浓郁又暖心；用红酒历时四小时炖出柔嫩口感的红酒炖牛肉（$68.80）香气四溢，两款佳肴都随外带附上炖锅。另外，还有黄梨蜜糖烤火腿（$68.80）和柚子芥末烤三文鱼（$62.80）。圣诞怎么可以少了火鸡，烤火鸡胸卷（68.80）搭配日本栗子，吃出不一样的圣诞风味。

5款不同种类的寿司拼盘（$36.80）可供4至6人享用。想要来些与众不同的或许可以点一份“DIY Sushi Set”（$38.80），与亲友们一起亲手制作寿司。

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马来式圣诞

无论是椰浆饭（左），还是Assam海鲜包（右），都让圣诞节充斥着满满的南洋风味。（图/商家提供）

无论你是抢不到回乡的票，还是想念长提彼岸的美食，都可以来一顿“马来式圣诞餐”。

连锁餐厅Penang Culture推出“圣诞节超级羊肉椰浆饭”（$59），可供4至5人享用。其中包括Rendang羊腿肉、Sambal魔鬼鱼、Sambal虾、鸡肉Satay、炸鸡排、蝶豆花饭等，种类丰富，分量也相当十足。若不喜欢羊肉，还可以将主菜更换成鸡肉咖喱包（$55）。

餐馆特别推出“圣诞黄金包”，包括鸡肉咖喱包（$9.90）和Assam海鲜包（$10.90）。这2款料理都颇有“金枕头”风味，酥脆的面包搭配浓郁的咖喱汁，非常开胃。

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台式圣诞

套餐让你暖心之余，也不伤荷包。（图/商家提供）

谁说中式料理不能有圣诞氛围？

配合圣诞，鼎泰丰特别推出“花生巧克力姜包”（$2），将旗下招牌小笼包加入“圣诞元素”-巧克力，让食客吃了暖心过岁末。鼎泰丰也在两个送餐平台上分别推出“冬季特选”和“冬日暖心套餐”，两款价格皆为$28.80。

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