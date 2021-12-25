品铁锅饭 尝居酒屋名物

餐馆提供照片

两家新开的日式餐馆，一家卖的是传统日式釜饭，吃的是米饭和时令食材的原味。日式餐吧则提供居酒屋料理，无论食材或卖相，皆突破传统日式风格。

年底，本地新开两家日式餐馆，主打两种截然不同的日式用餐体验，一家主打传统日式釜饭，另一家是现代日式餐吧，融合现代创意料理，无论食材或卖相，皆突破传统风格。

Hanare by Takayama

温暖身心的釜饭

坐落在义安城三楼的Hanare by Takayama于本月新开，餐馆由日本厨师高山太郎（Taro Takayama）坐镇，主打日式釜饭（Kamameshi）。

釜饭最讲究的是食材与米饭。

釜饭，是用“kama”传统铁锅盛载着米饭和时令食材，用火慢慢蒸熟。1923年，关东大地震使许多人痛失家园，故此东京上野出现“大锅饭”，即以大锅煮食再分发给灾民，让人们得到温饱。当时浅草一家食店的老板娘灵机一动，想到为食客提供一人锅，釜饭就此诞生。

事过境迁，因大地震而诞生的釜饭，已不再是救济灾民的食物。吃釜饭，最讲究的是食料与米饭。主厨高山太郎也是釜饭粉丝，严选新潟县越光米，配以精心熬制的日式高汤，搭配应季食材，煮成粒粒分明的釜饭。探店当日碰上雨天，吃时掀起木盖，饭香随蒸气扑面而来，令人感到幸福与温暖。

釜饭入口清新，开始时觉得很淡，之后味道慢慢在口中扩散，主要因为调味没有下得太多，就是吃食材和米饭本身的味道，米饭口感绵密，加上味醂等调味，整顿饭给人柔和清新的感觉，温暖滋润身心。

午餐时段菜单有鳗鱼釜饭、鲍鱼釜饭、鲑鱼卵釜饭，以及和牛釜饭供选择，每一份午间套餐（$48至$72）配有茶碗蒸、时令生鱼片、西京味噌黑鳕鱼，以及汤品与甜点。晚餐时段餐馆推出海胆鱼卵和鲷鱼釜饭，搭配腌菜和汤，价格介于$32至$56。

三文鱼与鲑鱼卵午间釜饭套餐。

地址：391 Orchard Rd

#03-07 S238872

电话：82989369

Osomatsu

各色居酒屋菜肴

位于丹戎加东的Kinex Mall迎来日本餐吧Osomatsu，主打现代日式料理，为朴实的日式料理增添姿彩。

餐馆由2018年和2020年世界美食高峰会（World Gourmet Summit）荣获年度厨师奖的周承伟和名厨胡敬恒协力打造。

“Osomatsu”是“osomatsu-sama deshita”的缩写，意思是“这顿饭不足挂齿”，多用于主人谦逊地回应对这顿饭表示感谢的顾客。

餐馆推出各色居酒屋菜肴，包括各种日式小吃、生鱼片、烤物及炸物。部分菜式令人留下印象，如海胆鲑鱼卵挞（每个$22）造型精致，海胆经山合桃木熏制后，更是突出了甜味，搭配盐渍鲑鱼卵和松露奶油。

海胆鲑鱼卵挞精致美味。

火烤鲔鱼沙拉（$28）鲔鱼切成厚片略煎后，将肉质的鲜甜与水分锁住，加入爽脆的新鲜蔬菜，再拌以清新的芥末柚子酱。鲷鱼松露（$30）选用了肉质细嫩、油脂少的白身鲷鱼，用盐渍海带和松露油调味，再加上紫苏花和鱼子酱点缀。

火烤鲔鱼沙拉好吃不油腻。

鲷鱼松露用盐渍海带和松露油调味，特别好味。

餐馆的厨师做主菜单中有道宫崎A4和牛茶泡饭，选用来自九州宫崎县的A4和牛，吃时将昆布海带日式茶汤浇在米饭上，即可开动，茶的清香加上泡饭的香软，佐以香嫩的和牛肉，让人回味。甜品是以日本梅酒和枸杞制成梅花冻（$8），清爽无负担。

地址：11 Tanjong Katong Rd

Kinex #02-21 S437157

电话：92359419