两家新餐馆都有创新亮点；精致餐饮Eclipse在西餐里加入亚洲元素，Rempapa的新加坡传统菜肴可尝到四大种族和娘惹佳肴特色。

餐馆提供照片

新年伊始，本地厨师在新开的餐馆做新尝试，让餐饮界多些色彩和选择。

由年轻厨师关兴亮（29岁）主理的精致餐馆Eclipse，呈现中西合璧的新创滋味；经验丰富，擅长新加坡传统菜的资深厨师迪希瓦（Damian D' Silva，65岁）所开的新餐馆Rempapa，则在坚守传统美味之余，也做出新菜，希望吸引年轻食客。

虽然风格不同，但两名厨师都在推进新加坡餐饮发展进程，值得鼓励。

Eclipse

中西合璧见巧思

位于牛车水裕华大厦六楼的Eclipse餐馆，地点很有特色。该建筑建于1927年，当时是牛车水最高建筑。大厦内有南天酒店、商店、舞厅等，是华人游客必访之地，酒店里那时候还有很少见的电梯。

夜幕低垂，在此用餐欣赏车水马龙的街景，摩登商场和旧店屋形成对比，是新加坡独有的风景。

掌勺的关兴亮拥有欧洲料理餐饮经验，之前是Element餐馆厨师。除了曾任职本地星级餐馆Les Amis和Joel Robuchon，也曾到西班牙米其林三星餐馆Aponiente工作。这回，他致力结合东西方厨艺元素新创口味。

中西合璧的新创做法具有挑战，在西餐里加入亚洲风元素，得考虑如何搭配食材组合，既要有新鲜感又不可影响整体味道，考验厨师功力。

试吃后觉得，虽然不是每道菜有亮点，但已见厨师巧思。

开胃菜油甘鱼（hamachi）加入腌制姜花和日本梨（nashi），增添甜味和爽脆口感。南瓜叻沙汤，比平时所熟悉的叻沙味来得甜，口感较接近西餐浓汤，搭配意大利海鲜饺，上面佐以米卜。这道菜获得同桌饭友好评，食材组合成功出位。

Eclipse餐馆的油甘鱼加入腌制姜花和日本梨，增添口感。

主食的牛肉双吃值得一试，牛小排刷上中餐常用的海鲜酱（Hoisin），日本但马和牛（Tajima）配贡布胡椒酱，用料与做法虽不是原创，但美味。

Eclipse餐馆走中西合璧，牛排的酱料是中餐常见的海鲜酱。

午餐三道菜套餐每人从$65++起，四道菜晚餐套餐每人$148++起。

地址：70 Eu Tong Sen St

#06-01 Yue Hwa Building S059805

电话：69080880

网站：restauranteclipse.sg

Rempapa

传统菜肴也有新意

经验丰富的迪希瓦，近几年从Folklore到Kin，辗转开关了几家餐馆，但热忱不减，食客也一路支持。去年底开业的Rempapa，菜单涵盖面更广，包括新加坡四大族群菜肴和娘惹菜。

Rempapa主打新加坡传统菜。

迪希瓦的父亲是欧亚裔，母亲是土生华人，他在甘榜长大，从小帮忙爷爷奶奶做菜，熟悉各族美食。

若品尝过他的佳肴，便知他特别擅长辣味菜品，如欧亚人在圣诞节隔天的节礼日吃的佳肴Devil's Curry（魔鬼咖喱），拿手香辣酱rempah是许多菜肴的灵魂。这次的惊喜在于，呈现熟悉菜肴的另一面。例如平时所吃的印度蒸米粉（Putu Mayam）是配赤糖和椰丝，餐馆则搭配斯里兰卡式咖喱鸡和番茄红枣蘸泥（$16）。习惯了甜的口味，换成咸辣版，出奇美味。

Rempapa印度蒸米粉搭配斯里兰卡式咖喱。

Rempapa猪排咖喱饭，以年轻人口味为准。

传统菜并不是一成不变，迪希瓦认为，要保留传统菜，就得让年轻食客爱上它。当他们爱吃之后，才会多发掘和了解，饮食故事才能传承。因此，他做新尝试，以新一代食客味蕾为准，调整并重新诠释新加坡传统菜。

试吃的炸鸡咖喱饭（$16）便是其中一例子，上桌时的摆盘卖相让人想起日式炸鸡块咖喱。吃时则能品尝不同元素，咖喱选用印度咖喱香料如茴香，以及马来咖喱不可少的黄姜。

除了对准年轻食客，他也积极栽培年轻厨师，传授厨艺，分享食谱。

地址：2 Paya Lebar Rd

#01-01/02/03 Park Place Residences at PLQ S409053

电话：94591603

网站：www.sevenrooms.com/reservations/rempapa