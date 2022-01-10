虎年不唬你 真有这些“虎”菜

农历新年即将到来，不少餐馆都在这时候推出应节年菜，并将菜名和每年的生肖挂钩。像是牛年和鸡年，餐馆会推出牛肉和鸡肉料理，并给它们“牛气冲天”、“金鸡报喜”这类好意头的菜名。

在来临的虎年，有什么菜可以跟老虎挂钩呢？其实，我们华人的菜肴中，原本就有不少带“虎”字的家常菜，如“老虎菜”、“虎咬猪”等。一起来和zaobao.sg看看吧！

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老虎菜

老虎菜虽然没有特定的食材组合搭配，但辣椒是这道凉拌菜的灵魂。（取自互联网）

说到“老虎菜”，大家可能会被吓一跳。别担心，和老婆饼里没有老婆一样，老虎菜里也没有老虎。老虎菜其实是中国东北地区的一道凉拌菜，主要材料是辣椒、黄瓜、香菜、萝卜丝和芹菜等食材。

之所以被称为“老虎菜”，民间众说纷纭。一种说法是，以前的中国人民生活普遍穷苦，人们虽然不至于吃不上饭，但油水比较少，政府分发的油根本不够炒菜，所以人们就把田里随处可见的食材，用一丁点油拌在一起，和玉米面煎饼一起吃。由于这是劳苦百姓的吃法，所以这道菜被命名为“劳苦菜”，后来大家口口相传，逐渐被误传成为“老虎菜”。

另一种说法则是在中国东北，“虎”可以作为形容词来表达一个人缺心眼、傻。老虎菜做法简单，没有固定用料，厨艺一窍不通的人也可以轻松做出，因此叫做老虎菜。

不过，目前主流的说法还是老虎菜包含辣椒、大葱和香菜等重口味食材，辛辣的味道就像老虎一样生猛，让一般人很难承受，所以被称为老虎菜。

虎皮鸡蛋、虎皮青椒

虎皮青椒（左）和虎皮鸡蛋（右）做法简单且色香味俱全。（取自互联网）

“虎皮鸡蛋”与“虎皮青椒”虽然名字中都带有“虎皮”，但两者却是根据老虎皮的不同特征而得名。

虎皮鸡蛋是中国江苏地区的一道传统名菜。这道菜是将鲜蛋放在水中煮熟，剥壳、油炸后的一种蛋品。油炸后的鸡蛋白会形成一道深黄色、起皱的酥皮，看起来就像老虎皮的颜色，因此被称为“虎皮鸡蛋”。

虎皮青椒据说起源于四川民间，但由于工序简单又下饭，如今在大部分华人地区的餐桌上都能看到它的身影。之所以被称为“虎皮”，是因为这道菜需要先把青椒干炒至表皮出现微黄的褶皱，再用油翻炒至起皱的表皮膨胀、裂开。裂开后的辣椒表皮看起来就像老虎的花纹一样，所以叫做虎皮青椒。

总的来说，虎皮鸡蛋的名字由来是取自虎皮的颜色和质感，而虎皮青椒则是取自虎皮的花纹。

虎咬猪

由于外形看起来像一个张着血盆大口的虎头，所以这道小吃有了“虎咬猪”的名字。（档案照片）

你可能没听过“虎咬猪”这道美食，但如果你常看台湾偶像剧或综艺节目，那你应该听过它另一个名字——刈包（割包）。虎咬猪是台湾具代表性的小吃之一，乍看之下像肉夹馍，但后者的饼皮经烧烤后口感偏硬，前者则接近馒头的口感。

这道小吃之所以有这么生动的名字，是因为面皮包着肥瘦相间的五花肉，看起来就像老虎咬着一头猪一样，所以才叫“虎咬猪”。

据说虎咬猪也是一个特定日子的习俗食物。在尾牙，也就是农历十二月十六日这个传统的祭拜日子，全家人会聚在一起“食尾牙”，桌上的传统食物就包括虎咬猪。一方面因为形似钱包，有象征发财的意思，另一方面它的名字“虎咬猪”，表示吃掉一年中不好的事情，象征来年一帆风顺。

老虎杠子鸡

老虎杠子鸡也叫“孝亲菜”，它的由来有一个美丽的民间传说。（取自互联网）

在中国河南地区，有一道叫做“老虎杠子鸡”的菜肴。菜名的“杠子”，指的是炸馒头条，“鸡”是指鸡腿肉，而“老虎”则和老虎菜中的老虎有异曲同工之处，都是指辣椒。

据说中国隋唐时期有一对住在深山的母子，由于母亲体弱多病，家里只能靠儿子砍柴维持生计。有一年冬天，天气特别寒冷，母亲因饥饿劳累成疾，突然间病倒了。儿子连续几天拿着斧头上山为母亲寻找食物，有一天遇到一只野鸡。正当他快要接近野鸡的时候，突然被一头老虎抢走食物。救母心切的儿子鼓起勇气与老虎搏斗，最终用一根木棒战胜了老虎。因为野鸡的滋补，在儿子的悉心照料下母亲也一天一天好起来了。

河南的一位大厨听说了这个故事后，从故事中的老虎、棒子和野鸡中获取灵感，研发出了这道老虎杠子鸡，因此这道菜也有“孝亲菜“和“长寿菜”的别名。

虎皮蛋糕卷

虎皮蛋糕卷是瑞士卷的一种，但比普通瑞士卷多了一层虎皮花纹的外壳。（取自互联网）

看了这么多咸的料理，最后我们来介绍一份甜食吧。有一种蛋糕，名字里虽然也有“虎”，但完全没有老虎给人的那种威猛的感觉。它，就是虎皮蛋糕卷。

虎皮蛋糕卷是瑞士卷（Swiss Roll）的一种，和瑞士卷最大的不同就在于它的蛋糕外围有一圈褐色花纹的面皮，相比柔软的瑞士卷，多了一份厚实和嚼劲。

这种蛋糕名字里的“虎皮”，也与外层的特性有关。由于蛋黄容易上色，这种蛋糕的外皮只用蛋黄制作。蛋黄在打发过程中“吸入”空气，放入热烤箱后膨胀，当内部的水分蒸发，面皮的体积又迅速回缩，于是产生凹凸不平的褶皱。凸起的部分更快上色，所以就出现类似虎皮的花纹，因而取名“虎皮蛋糕卷”。

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