人气凤梨酥 三种新口味上市：芒果、抹茶、竹炭

在本地拥有许多粉丝的鼎记（Ding Bakery）饼家，了解本地人特爱凤梨酥，因此提前开放预订，并推出新口味凤梨酥。如果你还没试过该品牌年饼的话，记得提早抢购还能得到超值优惠!

鼎记饼家（Ding Bakery）诞生于柔佛麻坡的一个小家庭。这些年来，品牌凭着不含任何防腐剂、添加剂，只采用优质材料制成，并用心烘焙的年饼和月饼，获得不少消费者的肯定。

由于鼎记制作的年饼不会太甜，适合全家大小享用，价格也大众化，还受清真认证（非华族也能享用），因此知名度和关注度逐年攀升，还深获网红和消费者喜爱。尽管生意已拓展到新马两地，品牌依然保持卓越的品质和品味。

高人气凤梨酥

鼎记所售卖的年饼包括品牌获奖的传统凤梨酥，还有多种口味的年饼，如：薯粉饼（Kueh Bangkit）、咸蛋口味蟹条脆片饼、蜜汁鸡肉松蛋卷等选择。

鼎记薯粉饼入口即化，同为人气年饼。（图/商家提供）

鼎记也推出咸蛋口味蟹条脆片。（图/商家提供）

鼎记的蜜汁鸡肉松蛋卷也是人气产品。（图/商家提供）

传统凤梨酥

旗下的凤梨酥，采用优质材料全手工制作，不含防腐剂，甜度恰到好处，无论大人小孩都适合享用。单是凤梨酥就有不同选择，以迎合不同消费者的口味。最受国人欢迎的是入口即化的球状凤梨酥。

球状凤梨酥的最大卖点是不会太甜，而且入口即化，让全家人吃到满满的幸福感。

如果喜欢较酥脆的口感，可选择顶级奶香凤梨酥，选用法国牛油制成，使口感绵密，牛油味浓郁，令齿颊留香，欲罢不能。

倘若你只喜欢传统口味和卖相的黄梨挞，鼎记也有太阳花造型的娘惹口味传统黄梨挞。饱满的黄梨馅只采用顶级新鲜黄梨制成，让你的每一口都吃得很满足。

鼎记招牌娘惹凤梨酥也是畅销年饼。（图/商家提供）

新口味凤梨酥

为配合来临的农历新年，鼎记再次推出新口味凤梨酥，当中包括改良食谱的芒果口味凤梨酥，以及全新口味的抹茶凤梨酥、竹炭凤梨酥。

改良食谱的芒果口味凤梨酥。（图/商家提供）

新口味抹茶凤梨酥。（图/商家提供）

新口味竹炭凤梨酥。（图/商家提供）

这些新口味凤梨酥不但口味独特还卖相诱人，肯定让上门拜年的亲友赞不绝口。

无论你喜欢哪一种新口味，品质一样优良，而且都入口即化。还没试过鼎记凤梨酥的朋友，记得把握机会留意鼎记官网的最新资讯。

消费者点赞

单在去年，鼎记已售出超过50万个年饼。在本地已成功虏获超过5万个支持者。其新鲜且多样化的年饼，不仅深受公众喜欢，就连网红也将之列入必买名单内。

Deborah：“我很喜欢鼎记的凤梨酥，真的入口即化，奶油味也很足，同时不会太甜。我终于找到喜欢的凤梨酥了。”

Mavis T：“鼎记的品质比其他市售的年饼还要好，明年还会买更多。”

Hui Wen：“原本只是想买来试试，没想到一天内家人已把整罐吃完。”

Reb Lim：“非常好吃，绝对物有所值。非常推荐！”

David Lee：“我很喜欢鼎记的凤梨酥，不但非常可口，价格也很合理。”

如何预订？

你可通过鼎记饼家的官网网购和浏览各种年饼，包括全新口味的凤梨酥资讯，了解售价、网上预订和送货详情(网站提供24小时咨询服务)。

提早预订的话，还可享有早鸟优惠。如果购物满$100，还能享有免费送货服务，现在就上网预订。

如果你下单后想自取的话也没问题，可到位于的鼎记门市领取。

地址：140 Paya Lebar Rd, #03-13 AZ@PAYA LEBAR, Singapore 409015

WhatsApp：8890 9055

鼎记的年饼选择多样化，如果你无法决定要买哪些，也可亲临门市试吃和购买，包你满载而归。

【本文由CNY Goodies Singapore - Ding Bakery 呈献】