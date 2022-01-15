酒店餐馆推出中西式与本地风味新年菜品，以及年饼糕点，吃得丰盛过大年。

新加坡瑞士茂昌阁酒店

团圆自助晚餐选择丰富

想体验不一样的团圆饭，新加坡瑞士茂昌阁酒店（Swissotel Merchant Court）的Ellenborough Market Cafe，1月31日将推出除夕自助晚餐。



新加坡瑞士茂昌阁酒店的Ellenborough Market Cafe，在除夕夜推出团圆自助晚餐。（餐馆提供）

当天的自助晚餐有两轮：傍晚5时30分至晚上7时30分，以及晚上8时至10时，成人$108++，儿童$54++。丰富选择包括中西餐、海鲜拼盘、汤品、娘惹菜、烧烤和本地风味美食。特备团圆年菜有香脆海鲜酱汁绣球炸面、福州红糟炖排骨、XO酱鲍鱼芥兰花、芋头焖鸭、鲜烤肉干腐皮沙拉、三文鱼捞鱼生搭柚子奇亚籽酱、腌菜红斑鱼、海鲜白灵菇烧肉、炸年糕、榴梿冻糊（pengat）和各式年饼等。

此外，即日至2月15日每天都有单点自助午餐和晚餐，午餐成人$78++，儿童$39++；晚餐成人$98++，儿童$49++。从1月15日至2月13日的星期六、日和公假也有周末下午茶，成人$58++，儿童$29++。

新加坡瑞士茂昌阁酒店Ellenborough Market Cafe外卖套餐包括八味腊味饭。（餐馆提供）

餐馆还推出两款外卖套餐，六至八人份$488，十人份$688，包括捞生（烟熏三文鱼或龙虾）、虫草菇螺肉炖鸡汤或鲍鱼盆菜、酥炸缤纷七彩酸甜鱼、芝士极品烤虾、红酒酱煨猪脚、八味腊味饭、红糖年糕、冰糖桃胶炖雪梨奇亚果冻（只限十人份套餐）。这些菜品也可单点，捞生从$78起，十人份八味腊味饭从$78起。

地址：20 Merchant Rd S058281

电话：62391847∕1848

桃苑

本地风味与养生年菜

桃苑（Peach Garden）今年的年菜既有本地风味，也有异国色彩。

桃苑肉骨茶盆菜（$457.96）融入国人喜欢的美食肉骨茶特色，食材有金鲍仔、海参、花胶、干贝、排骨、腰子、香菇、金针菇、云耳、天津白菜和腐竹。特色在于突出了浓郁的药材肉骨茶味道。主厨黄首清说，老一辈喜欢吃盆菜，年轻人爱吃肉骨茶，因此想到结合这两款风味，吸引年轻人一尝盆菜的美味。

浓郁的桃苑肉骨茶盆菜。（餐馆提供）

另一道砂煲韩国高丽人参炖鸡（$126.26），汤底清澈，鸡肉充分吸收了人参的香气，咬下骨肉即分。黄师傅说，希望推崇健康美食，因此用韩国人参搭配其他食材，如枸杞子、黄芪和党参，可增强免疫力。这道汤品用慢火熬煮两三小时，烹出各种食材的滋味。

该餐馆年菜亮点之一是只限堂食的“许愿捞生”（小$168++，大$268++）。这款鱼生有九种可食花，包括夏堇、万寿菊、长穗木、帝皇乌蓝、繁星花、宇宙花、珊瑚藤、蝶豆花和甜万寿菊。鱼生的配料被拼凑成类似五彩缤纷的花朵在树上绽放，有三文鱼、鲍鱼、红萝卜、蜜瓜、草莓、苹果、奇异果和芒果等，十分抢眼。每名食客各有一碗红萝卜与白萝卜丝，许愿后倒入鱼生里一起捞起。

桃苑的“许愿捞生”有如花朵在树上盛开。（餐馆提供）

地址：Peach Garden OCBC Centre

OCBC Centre #33-01

65 Chulia Street S049513

电话：65357833

其他地点可上网查询：www.peachgardeneshop.com

良木园酒店

年饼糕点飘榴梿香

榴梿甜品是良木园酒店的招牌，今年甜品师傅们铆足“虎”力，年饼糕点飘榴梿香。

良木园酒店今年的新年糕点有猫山王榴梿瑞士卷，蛋糕皮还有虎纹。（酒店提供）

猫山王榴梿瑞士卷蛋糕（一公斤售$133）是今年新创意，橘子香草口味的瑞士卷蛋糕，内外兼具，外观上的可可粉虎纹非常吸引人，馅料则是香浓的猫山王榴梿泥，齿颊留香。

另外，过去受欢迎的榴梿新年糕点之一D24榴梿年糕卷（两卷$66.80），也具特色。一层年糕一层榴梿糕，完全手工制作，冷吃入口不粘牙，甜而不腻。

上述榴梿甜点可于良木园酒店The Deli购得。除了甜品，该酒店内及位于登布西路（Dempsey Rd）的中餐馆岷江，也有特色年菜佳肴。

酒店里的岷江餐馆今年新菜包括：鲍鱼发财肉丸海鲜汤（六人份$288++）、集合多种精致食材的福贵金鲍西班牙花腩卷鸡煲（六人份$338++）、餐盘上绘以老虎图案的三星报喜齐捞起（$188++起）等。

上述年菜从即日起推出至2月15日。可上网goodwoodparkfestive.oddle.me订购，或拨电67301868询问。