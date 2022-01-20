鱼生和盆菜这两道应节年菜不一定要到餐馆享用，在家也可以制作简易版的，而且食材和口味随喜。日本食品市场Kuriya示范如何结合日式及本地食材，创造有年味的和风鱼生与盆菜，带给味蕾非一般惊喜。
盆菜不算日本人的传统，但他们也有将一锅好料放在一起煮的做法。和中式传统盆菜比较，日式聚宝盆不必将食材分开烹制，或长时间熬煮上汤，处理起来比较简单。味道方面不像中式传统盆菜那么浓郁，汤底不太粘稠，还有海鲜的鲜甜，吃起来舒服无负担。
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鱼生属本地年菜，研发团队认为这些特色不妨保留，但在酱汁方面做了一些调整，加入柚子酱和柚子汁，打造清新和风。
盆菜（5人份）
【食材】
- 熟虾 175克（26/30号）
- 可生食级带子（Hotate Kaibashira）5只（L号）
- 小鲍鱼 5只（F8号）
- 日式叉烧或烧肉 120克
- 熟雪蟹腿 80克（L号）
- 日式鱼饼（Kamaboko）40克
- 红萝卜片 50克（切成0.5公分厚的花造型）
- 长白菜 120克（切成1.5公分厚）
- 新鲜磨菇（Shiitake）30克
【盆菜酱汁】
- 蚝油 7克
- 浓缩干贝酱 6克
- 鸡汤 1.3公斤
- 黑酱油 1克
- 上汤（Master Stock）11克
- 粟粉 26克（混合50克清水）
【做法】
- 将盆菜酱汁的所有食材倒入锅内煮滚，然后加入粟粉水，让酱汁变得浓稠。
- 有120克酱汁将长白菜煮5分钟，备用。
- 用80克酱汁将红萝卜片煮5分钟，备用。
- 将剩余酱汁倒入砂煲内，加入煮熟的长白菜，然后加入其他食材及煮熟红萝卜片。煮滚后加盖熄火，焖五分钟即可享用。
小贴士：
虾标注“26/30号”代表每1公斤的虾有26只至30只，所以数字越小就代表虾越大。F8号小鲍鱼代表1斤有八只，数字越小鲍鱼越大，在中国1斤是500克，一些地区是600克。
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鱼生（7至10人份）
【食材】
- 白萝卜丝 150克
- 红萝卜丝 100克
- 青萝卜丝 80克
- 红甜姜 30克
- 腌菜丝 30克
- 腌冬瓜丝 30克
- 腌黄瓜丝 30克
- 腌荞头 30克
- 桔饼丝 30克
- 冬瓜条 30克
- 芝麻 30克（炒香）
- 花生碎 45克
- 卜脆 两包
- 五香粉 1小包（1克）
- 肉桂粉 1小包（1克）
- 胡椒粉 1小包（1克）
- 三文鱼生 24片（每片6克）
- 柠檬 1/8个
【鱼生酱】
- 梅酱 250克
- 柠檬酱 75克
- 柚子茶 3克
- 柚子汁 3克
- 酱青 3克
- 葵花籽油 2克
- 幼糖 2克
【做法】
- 将三文鱼分成两份，卷成玫瑰形状摆在中间，配搭其他配料。
- 混合鱼生酱材料，淋在鱼生上即可。
小贴士：
食材可自行搭配，喜欢清新爽口的，可以更多蔬果取代。
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