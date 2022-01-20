鱼生和盆菜这两道应节年菜不一定要到餐馆享用，在家也可以制作简易版的，而且食材和口味随喜。日本食品市场Kuriya示范如何结合日式及本地食材，创造有年味的和风鱼生与盆菜，带给味蕾非一般惊喜。

盆菜不算日本人的传统，但他们也有将一锅好料放在一起煮的做法。和中式传统盆菜比较，日式聚宝盆不必将食材分开烹制，或长时间熬煮上汤，处理起来比较简单。味道方面不像中式传统盆菜那么浓郁，汤底不太粘稠，还有海鲜的鲜甜，吃起来舒服无负担。

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鱼生属本地年菜，研发团队认为这些特色不妨保留，但在酱汁方面做了一些调整，加入柚子酱和柚子汁，打造清新和风。

日式盆菜内有带子和雪蟹腿等海鲜食材，与传统的鲍参翅肚盆菜大不相同。（邝启聪摄）

盆菜（5人份）

【食材】

熟虾 175克（26/30号）

可生食级带子（Hotate Kaibashira）5只（L号）

小鲍鱼 5只（F8号）

日式叉烧或烧肉 120克

熟雪蟹腿 80克（L号）

日式鱼饼（Kamaboko）40克

红萝卜片 50克（切成0.5公分厚的花造型）

长白菜 120克（切成1.5公分厚）

新鲜磨菇（Shiitake）30克

【盆菜酱汁】

蚝油 7克

浓缩干贝酱 6克

鸡汤 1.3公斤

黑酱油 1克

上汤（Master Stock）11克

粟粉 26克（混合50克清水）

【做法】

将盆菜酱汁的所有食材倒入锅内煮滚，然后加入粟粉水，让酱汁变得浓稠。 有120克酱汁将长白菜煮5分钟，备用。 用80克酱汁将红萝卜片煮5分钟，备用。 将剩余酱汁倒入砂煲内，加入煮熟的长白菜，然后加入其他食材及煮熟红萝卜片。煮滚后加盖熄火，焖五分钟即可享用。

小贴士：

虾标注“26/30号”代表每1公斤的虾有26只至30只，所以数字越小就代表虾越大。F8号小鲍鱼代表1斤有八只，数字越小鲍鱼越大，在中国1斤是500克，一些地区是600克。

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在本地熟悉的鱼生加入柚子酱，随即吹起和风。（邝启聪摄）

鱼生（7至10人份）

【食材】

白萝卜丝 150克

红萝卜丝 100克

青萝卜丝 80克

红甜姜 30克

腌菜丝 30克

腌冬瓜丝 30克

腌黄瓜丝 30克

腌荞头 30克

桔饼丝 30克

冬瓜条 30克

芝麻 30克（炒香）

花生碎 45克

卜脆 两包

五香粉 1小包（1克）

肉桂粉 1小包（1克）

胡椒粉 1小包（1克）

三文鱼生 24片（每片6克）

柠檬 1/8个

【鱼生酱】

梅酱 250克

柠檬酱 75克

柚子茶 3克

柚子汁 3克

酱青 3克

葵花籽油 2克

幼糖 2克

【做法】

将三文鱼分成两份，卷成玫瑰形状摆在中间，配搭其他配料。 混合鱼生酱材料，淋在鱼生上即可。

小贴士：

食材可自行搭配，喜欢清新爽口的，可以更多蔬果取代。

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