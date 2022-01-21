春来早报喜2022

【食谱】来学做可爱虎造型凤梨酥

来自 / 早报数码

文 /
许淑美

图 /
王宇晨

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

剪辑 /
叶佩蓉

摄像 /
林国明

编导 /
许淑美

发布 / 2022年1月21日 11:00 AM

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老虎给人的感觉往往是凶神恶煞，令人敬而远之。配合虎年的到来，本地点心厨师叶咏寰（Ben Yapp）一改老虎凶悍的形象，制作可爱讨喜的老虎凤梨酥。

在叶师傅的巧手制作下，老虎以开怀大笑的形象示人。（梁麒麟摄）

叶咏寰是宴喜点心火锅的点心总厨，也是Haywire媒体公司旗下点心艺术家。在他的巧手制作下，老虎以开怀大笑的形象示人，有的老虎还笑得见牙不见眼，十分讨喜。

他接受zaobao.sg记者访问时解释，之所以会设计这个形象的老虎，是希望疫情能尽早过去，人们能像老虎那样摘下口罩，笑口常开。

叶师傅不只大方分享食谱，还亲授两招，教大家如何应付凤梨酥面团粘手、馅料太湿的问题。看完视频后，下面还有完整食谱和详细步骤喔。

宴喜福虎黄梨酥

（1）黄梨馅材料

  • 黄梨 1.8公斤
  • 白糖 100克
  • 麦芽糖 110g
  • 桂皮 2条
  • 青苹果丁 30克

黄梨馅做法

青苹果去皮，切成小丁。

● 黄梨去皮，切小块，浸泡盐水

取出黄梨，用清水冲洗，放入搅拌机打成凤梨茸。过滤汁水，只取果渣。（看视频示范）

将黄梨和桂皮小火拌抄至水分蒸发，倒入白糖和青苹果丁，继续收干。加入麦芽糖拌匀，炒至水分完全蒸发，黄梨呈金黄色。捞起备用，冷却后放进冰箱至少2小时。（看视频示范）

将冷却的内陷搓成各20克的黄梨球，冷藏备用。

（2）酥皮材料

  • 面粉 900克
  • 糖粉 45克
  • Planta植物牛油（或无盐牛油）150克
  • 奶粉 200克
  • 吉士粉（custard powder）38克
  • 鸡蛋 4个
  • 竹炭粉 15克

方法

将面粉、糖粉、奶粉和吉士粉混合。

将植物牛油（或牛油）以及和鸡蛋倒入粉里，搓成面团。

取少许面团，加入少许竹炭粉，搓揉使面团变成黑色。

将黄色和黑色的面团放入冰箱冷藏30分钟。

▼取30克冷藏过的黄色面团，搓成球状后压扁。取20克冷藏过的黄梨球，用面皮包裹。（看视频示范）

▼用少许黑色和黄色面团，制作耳朵、眼睛、虎纹和嘴巴，将上个步骤准备的黄梨酥装饰成老虎。完成后放进冰箱冰冻库，再做另一个，直到用完所有材料。（看视频示范）

将黄梨酥放进预热200摄氏度的烤箱，烤7分钟。取出转盘，烤5分钟，就大功告成！

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