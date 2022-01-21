【食谱】来学做可爱虎造型凤梨酥

老虎给人的感觉往往是凶神恶煞，令人敬而远之。配合虎年的到来，本地点心厨师叶咏寰（Ben Yapp）一改老虎凶悍的形象，制作可爱讨喜的老虎凤梨酥。

在叶师傅的巧手制作下，老虎以开怀大笑的形象示人。（梁麒麟摄）

叶咏寰是宴喜点心火锅的点心总厨，也是Haywire媒体公司旗下点心艺术家。在他的巧手制作下，老虎以开怀大笑的形象示人，有的老虎还笑得见牙不见眼，十分讨喜。

他接受zaobao.sg记者访问时解释，之所以会设计这个形象的老虎，是希望疫情能尽早过去，人们能像老虎那样摘下口罩，笑口常开。

叶师傅不只大方分享食谱，还亲授两招，教大家如何应付凤梨酥面团粘手、馅料太湿的问题。看完视频后，下面还有完整食谱和详细步骤喔。

宴喜福虎黄梨酥

（1）黄梨馅材料

黄梨 1.8公斤

白糖 100克

麦芽糖 110g

桂皮 2条

青苹果丁 30克

黄梨馅做法

▼青苹果去皮，切成小丁。

● 黄梨去皮，切小块，浸泡盐水。

▼取出黄梨，用清水冲洗，放入搅拌机打成凤梨茸。过滤汁水，只取果渣。（看视频示范）

▼将黄梨和桂皮小火拌抄至水分蒸发，倒入白糖和青苹果丁，继续收干。加入麦芽糖拌匀，炒至水分完全蒸发，黄梨呈金黄色。捞起备用，冷却后放进冰箱至少2小时。（看视频示范）

● 将冷却的内陷搓成各20克的黄梨球，冷藏备用。

（2）酥皮材料

面粉 900克

糖粉 45克

Planta植物牛油（或无盐牛油）150克

奶粉 200克

吉士粉（custard powder）38克

鸡蛋 4个

竹炭粉 15克

方法

▼将面粉、糖粉、奶粉和吉士粉混合。

▼将植物牛油（或牛油）以及和鸡蛋倒入粉里，搓成面团。

▼取少许面团，加入少许竹炭粉，搓揉使面团变成黑色。

▼将黄色和黑色的面团放入冰箱冷藏30分钟。

▼取30克冷藏过的黄色面团，搓成球状后压扁。取20克冷藏过的黄梨球，用面皮包裹。（看视频示范）

▼用少许黑色和黄色面团，制作耳朵、眼睛、虎纹和嘴巴，将上个步骤准备的黄梨酥装饰成老虎。完成后放进冰箱冰冻库，再做另一个，直到用完所有材料。（看视频示范）

●将黄梨酥放进预热200摄氏度的烤箱，烤7分钟。取出转盘，烤5分钟，就大功告成！