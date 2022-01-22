新春美食外带吃得惬意

餐馆提供照片

酒店和餐馆推出外带套餐及新春美食，包括特色鱼生，让亲朋戚友居家舒适过年用餐。

农历新年期间，国人仍须遵守五人堂食规定，各大酒店和餐馆推出外带套餐及新春美食，陪伴食客居家舒适地用餐。

翡翠集团

翡翠集团推出贺岁福满金装外带套餐（$438），包括：虎虎生威虎虾捞起、金玉满堂海味盆菜、荫豉福禄鸭、富贵樱虾炒糯米饭、如意萝卜糕。

翡翠集团的贺岁福满金装外带套餐，可供五至七人享用。

威虎迎春鲍你嗨翻天捞起（$128小；$198大）以三头鲍片、海蜇丝及日本飞鱼籽为主角，色彩缤纷，配料丰富。除了龙珠果、柚肉、桔子、腌小青瓜和甜姜、干柚子皮、鹰嘴豆和核桃等，还有炸芋头丝、新竹米粉和金箔，搭配特制洛神花柚子酱，齐齐捞起，口味清新爽口。

趁着过年补足元气，来一盅精装佛跳墙（$88，须预订至少两盅），配料有10逾种，如：八头鲍鱼、海参、花胶、鱼鳔、虫草花、干贝等。经六小时煨煮的高汤醇厚鲜美，胶质融入汤汁，主料软烂入味。

翡翠烧味外卖包括：鸿运乳猪（$468）、挂炉烧鸭（$38.80半只；$68.80一只）、翡翠烧肥叉（$30.80）等。除了可在翡翠江南、港式小厨、拉面小笼包、翡翠点（Crystal Jade Go）购买，也可浏览：estore.crystaljade.com。

华厅

新加坡乌节大酒店中餐馆华厅今年推出三款外带鱼生，包括：“哈吗池”（Hamachi）油甘鱼捞生($78小；$138大）、原只鲍鱼捞生（$78小；$138大），以及法国冰菜有机蔬菜柚子三鲜捞生（$138小；$268大）。

过年时一家人围坐吃盆菜，讲求的是“盆满钵满”。华厅盆菜金银满盆（$328小，$598大）采取传统制作法，盆中盛满鲍鱼、鱼鳔、海参、老虎虾、瑶柱、日本蘑菇、蚝干、烧鸭等，丰富食材一层层叠进大盘中。一层一层吃下去，汁液交融，味道馥郁而香浓。

华厅盆菜金银满盆馥郁而香浓。

烤乳猪喜庆气派，永远是节庆餐桌上的一大亮点，当红乳猪全体（$328）表皮细薄酥脆，带有香气，肉质鲜嫩多汁。华厅招牌脆皮全鸭（$84）拥有红亮的脆皮，酥香的嫩肉令人垂涎。

预订可致电67396666或电邮huating.ohs@millenniumhotels.com。

三盅两件

三盅两件欢庆喜乐年，推出多个外卖套餐。

三盅两件的团圆外卖套餐可供五人享用。

五人团圆外卖套餐（$388起），包含多道年菜：三水姜茸鸡、养颜黄金鲍鱼盆菜、鲍鱼七彩鱼生、栗子传统腊味饭。自行领取外卖，还可获赠手工发财宝宝，只限首1000套。

只限网上预订的发财宝塔（$88）在三层托架上有三款手工包点，包括：红豆沙福袋、莲蓉寿桃，以及发财宝宝。

养颜黄金鲍鱼盆菜（$308）滋味丰富，包括：十头鲍、鲜虾、鱼鳔、带子、海参、冬菇、烧肉等，包菜煮至软嫩，饱吸食材鲜味，所有食材在金瓜汤汁里慢煮四小时。

鲍鱼七彩鱼生（$41.90）主打传统鱼生口味，特调柑橘酱汁清新开胃，不吃鲍鱼，也可另选三文鱼。栗子传统腊味饭（$49）咸香入味，风味怀旧。

花旗银行卡用户预订堂食或外卖新春套餐，使用优惠码“CitiCNY10”，可享有$10折扣。订餐可浏览：order.souprestaurant.com.sg/en_SG/

华乐酒家

海参也成为鱼生主角，这是卡尔登酒店华乐酒家今年的新创鱼生，别具一格。

华乐酒家今年独创的海参鱼生，非常特别。

这道海参鱼生（小$88，大$128）是主厨吴伟堂的创意之作，海参焖煮之后冷冻切成块，口感似蒟蒻果冻，弹牙可口，胶原满满。搭配海蜇、白萝卜、腌姜、生菜，淋上清爽梅子酱，这一道鱼生让人吃出不同口感层次，相当讨喜。除了堂食也可选择外带。

其他年菜也美味卖相兼具，如茶皇富贵鸡（$28半只鸡／$56整只鸡），肉质软嫩并带茶香；干炒海鲜鱼茸面（$38），爽口嚼劲佳。订位可拨电63118188，订购外卖可上网celebrations.carltonhotel.sg。

海天楼

从即日起至2月15日，泛太平洋酒店中餐馆海天楼推出八款年菜套餐，每人$128++起。喜欢奢华口味，可尝海天楼精选豪华聚宝盘（6人$508++，10人$788++），集合了八头鲍鱼、金蚝、海参、鱼鳔、元蹄、龙虾、澳大利亚带子、干贝、烧鸭、鲮鱼球、豆筋、花菇、发菜、莲藕片和云南金耳菌多种美味食材。盆菜可堂食或外带。

海天楼精选豪华聚宝盘。

另外也可选点心自助，包含聚宝藏珍佛跳墙和半只上汤芝士焗开边龙虾，每人只限一份。每人收费$99++。订位可拨电68268240，或查询网店ppsinshop.com。