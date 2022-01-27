农历新年团圆饭，很多人都会选择吃火锅。

相对于烹煮一桌子的年菜，火锅的准备功夫相对少很多，即使平时少下厨也不难完成。而且，对很多人来说，新年聚餐的重点在于能和一家人或好友聚在一起，围炉不失为一个好选择。

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和家人围炉吃火锅，象征一家人团圆。（图/Pixabay）

如果你正在为年夜饭或初一初二吃什么烦恼，那可以考虑吃火锅！自己在家吃火锅，又想吃得较健康？只要掌握以下几个诀窍，一样能吃饱饱，身体好！

汤底先喝更健康

烫过肉和蔬菜的汤底味美浓郁，但喝下后很容易会摄取过量的钠。（档案照片）

你在吃火锅时，是不是喜欢把汤底留到最后才喝？想吃得更健康，不妨在一开始品尝汤底。因为火锅烫过食材，尤其是加工食品和经调味的食物后，汤底的盐分和脂肪会增加，一顿下来可能会摄取过量的钠。

肾功能低下与尿酸痛风患者更应该留意这点，因为高嘌呤（purine）的食物（如菌菇、海鲜、肉内脏等）经汆烫后，嘌呤会溶进火锅里。因此，应该避免大量喝烫过火锅食物的汤底，以免摄入过多嘌呤。

自制健康汤底

用大量蔬菜和香料即可煮出清甜的汤底。（图/Pixabay）

想吃得更健康，最理想的做法是用新鲜食材自己烹煮汤底，不只可以控制选用的食材，也可以用药材或辛香料调味，以减少添加的盐分。日式昆布高汤，或用各种蔬菜熬煮的蔬菜高汤，都是较健康的汤底选择。

高汤可以提前准备再冰冻起来，用餐当天解冻加热即可。另一个省时省力的做法是用气压锅熬煮高汤，可达到事倍功半的效果。

若实在抽不出时间，想购买现成的高汤，建议选购带有“较健康选择”或“少钠”标签的汤底。

蘸酱酌量使用

自调蘸酱时，应避免或酌量添加辣油、麻酱、麻油等。（图/Pixabay）

蘸酱是许多人吃火锅必备的“配角”，虽然它不是餐桌上的焦点，却能起着画龙点睛的作用。尽管如此，蘸酱的盐和糖分不容小觑，建议酌量使用。

蘸酱可加入辣椒、蒜蓉、青葱、香菜等食材增添风味。（图/Pixabay）

在家或外出享用火锅时，如果有机会自调蘸酱，建议少放一点酱油、辣酱油、麻油、花生或芝麻酱等，并可加多一点鲜辣椒、蒜蓉、青葱、香菜、芝麻等，丰富蘸酱的风味。

食物先后吃有学问

建议先吃蔬菜，因为内含的纤维有助于增添饱足感。（档案照片）

吃火锅时，可先吃以下食物：

南瓜、红萝卜、芋头等根茎类食物

蔬菜

蘑菇等菌类

海带等藻类

喝了适量的汤底并吃这些食物，会更容易有饱足感，最后才吃肉类和其他加工肉制品，就能在满足口腹之欲时兼顾健康。

当然，新年是个开心的日子，以上贴士只供参考，不必每个照做。最重要的是量力而为，每天往前迈进一小步，长远下来就能取得胜利！

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