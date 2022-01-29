“画虎画皮难画骨”！虎年到，糕点师傅出尽法宝制作各种老虎造型应节食品，山大王在咸甜年饼上现萌样。

生肖造型的新年食品最应节！除了鱼生，餐馆也在甜品和糕点下功夫，老虎造型逗趣逼真，让人实在不忍一口吃下。

◆四川豆花饭庄－虎年糕

四川豆花饭庄的像生虎造型年糕“虎年步步高”，精致逗趣。（餐馆提供）

四川豆花饭庄每逢农历新年总带来惊喜。与虎造型河豚鱼生相呼应的是虎年糕“虎年步步高”，师傅以手工一个个制作，造型唯妙唯肖，年糕香甜软糯，三个$12++，只在TOP of UOB Plaza餐馆堂食供应。除了单点，五福临门庆团圆套餐（每人$238++）和六六大顺贺新春套餐（每人$288++）也包括这道甜点。新春菜肴即日起推出至2月15日。

地址：80 Raffles Place #60-01 1 UOB Plaza S048624

电话：65356006

◆良木园酒店－福虎蛋糕

良木园酒店的虎纹香草蛋糕。（酒店提供）

这个“福虎吉祥”香草蛋糕以较含蓄方式诠释老虎。香草蛋糕带有橙色和褐色层次，再以手工挤出褐色奶油条，呈现老虎条纹效果，最后加上糖霜耳朵和尾巴，一个$88（1公斤）。另一款“虎年财源滚滚”是猫山王榴梿瑞士卷，$133（1公斤）。

即日起推出至2月15日，可通过goodwoodparkfestive.oddle.me订购。

地址：Goodwood Park Hotel 22 Scotts Rd S228221

电话：67377411

◆Polar－虎福牛油饼

波拿酥饼与蛋糕店的虎福牛油饼。（品牌提供）

本地老字号波拿酥饼与蛋糕店（Polar Puffs & Cakes）今年的应节新品虎福牛油饼，巧克力条形成的虎纹很形象化，尝起来不失传统奶油饼味道，一罐$19.80。另一款新品是海盐黑巧克力饼。

精巧的五福临门礼盒（$23.80）包括香辣虾米卷、凤梨卷和海盐黑巧克力饼。想送点饼干以外的，可考虑手作传统蛋卷、咸蛋蝴蝶酥、原味千层糕、波拿年糕和牛油蛋糕（有香橙和传统口味两款）。即日起至1月31日会员可享有15％折扣。订购至少$25可送货上门，订购$160以上免费送货。

◆面包物语－虎型面包

面包物语限定推出虎造型面包。（品牌提供）

面包物语（BreadTalk）限时推出虎造型面包，至2月15日。幸运虎（$1.80）是虎头，卧虎藏宝（$2.10）为虎身，至于虎福临门（$2.20）则是个虎屁股。幸运虎和虎福临门分别以巧克力奶油和芝士玉米香肠为馅。卧虎藏宝则融合培根、绿蒜酱、豪达与马苏里拉芝士丝，搭配黑胡椒。将三款面包组合起来，即形成一只趣味十足的立体“虎”！

除了门市，也可在面包物语网店www.breadtalk.com.sg/shop、GrabFood、foodpanda和Deliveroo订购。

◆阿嫲老字号

－虎虎曲奇饼

阿嫲老字号的虎虎曲奇饼裹入微甜黄梨馅。（品牌提供）

阿嫲老字号的虎虎曲奇饼（$13.80），同样有着虎造型，透着牛油香，咬开时还可尝到微甜的黄梨内馅。购买黄梨挞和椰子挞新春年饼套装或消费达$50，即能以$9.80的优惠价购买造型可爱的虎虎曲奇饼。

除了可在门市购买，也可通过www.ah-mah.com.sg网购。