融合与协调出真味 夫妻档厨师说婚姻与做菜

厨师精心制作情人节佳肴，无论咸甜荤素都灌满甜蜜的滋味。夫妻档厨师于公于私又如何相互扶持，并碰撞出爱的火花？

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2月情人节将至，厨师们为食客精心设计菜单，他们的情人节佳肴有怎样的甜蜜滋味？

记者访问两对夫妻档厨师，分享在餐饮事业上如何相互扶持，碰撞出爱的火花。

蔡兴瀚和王爱莉：为对方做菜

同在滨海湾金沙餐馆工作的蔡兴瀚（38岁）和王爱莉（34岁）十年前因厨房工作而结姻缘，蔡兴瀚现在是Yardbird Southern Table & Bar执行总厨，王爱莉则是Spago by Wolfgang Puck甜品执行主厨。



在滨海湾金沙不同餐馆工作的蔡兴瀚（右）和王爱莉。

餐饮业工时长，幸好两人都了解彼此工作性质和挑战，能体谅对方投入工作而无法时刻相伴。他们育有两个分别为两岁及8个月大的儿子。为了兼顾家庭和事业，两人得调整工作班表，分配时间。

情人节当天虽然因工作而无法一起庆祝，但他们在各自主理的菜单上所设制的菜品，都有爱的元素。

王爱莉介绍情人节的黑森林甜品：“樱桃是当季食材，有恋爱的感觉，搭配巧克力，味道有层次，我觉得天衣无缝。”

甜品执行主厨王爱莉于Spago by Wolfgang Puck推出的情人节黑森林甜品。

另外，新年期间她特别设计凤梨甜点，正是因老公爱吃。她说：“每逢农历新年，我们喜欢到处找好吃的黄梨挞，今年以黄梨挞为灵感制成西式甜品，风格不一样。”这道甜品也会在情人节当天推出。

Spago by Wolfgang Puck甜品执行主厨王爱莉今年创作的凤梨甜品。

蔡兴瀚举例餐馆一道带子意大利面，正是他当年赢得美人归的拿手好菜，两人拍拖时他经常煮这道菜。

Yardbird Southern Table & Bar的带子意大利面，蔡兴瀚当年就凭这一道菜赢得美人归。

现在在家下厨是否“一山不可藏二虎”，王爱莉笑说：“在家我喜欢煮家人爱吃的食物，大多是中餐，如兴瀚喜欢的菜我就会特地煮。有时候也会各显厨艺，比如最近买了和牛颊肉，他煮红酒焖牛肉，我的版本用的是黑啤酒。”

说到下厨做菜兴致勃勃，两人喜欢厨师工作带来的冲劲和刺激，尤其用餐高峰时段“冲锋陷阵”，然后看到食客吃得尽兴，便感到心满意足。

上述两家餐馆情人节餐饮详情可上网查询www.marinabaysands.com/restaurants

郭峻华和姜琇眞：一起设计菜单

另一对夫妻档郭峻华（35岁）和姜琇真（Bannie Kang，32岁），目前携手经验私厨生意Sidedoor。他们之前在本地费尔蒙新加坡酒店Anti:dote酒吧任职，郭峻华曾任主厨，姜琇真是调酒师。

郭峻华（左）和姜琇真呈现鸡尾酒佐餐的用餐体验。

2020年初他们到台湾开设MU:Taipei餐馆酒吧，以鸡尾酒佐餐获得好评，餐馆酒吧在去年亚洲50最佳酒吧奖项中排第90名。姜琇真也获得奖项肯定，去年荣获曼奇诺奖（Mancino Bartenders' Bartender Award），这个成绩由全球各地首席調酒師评选而出。姜琇真是韩国人，多年来钻研鸡尾酒，以韩国米酒和台湾茶调制的鸡尾酒，让食客津津乐道。

去年底，他们结束台北的生意回到新加坡做新尝试，开始私厨生意。这个月，他们与本地知名甜点师傅黄慧娴（Janice Wong）于50Fifty餐馆酒吧做六手联弹的限时晚餐。

两人双剑合璧一起设计菜单，便可见和谐互衬之作。郭峻华举例：“有一道鹅肝配鸡尾酒，我想融入椰子的味道，便可通过鸡尾酒的调味制成，美食美酒的搭配，呈现出理想味道。食客总问，应该先喝鸡尾酒还是吃食物，我觉得没有先后之别，最后味道融合在一起，这就是我们要呈现的协调口感。”

郭峻华的主菜配姜琇真的鸡尾酒，组成50Fifty限时晚餐。甜点由本地甜点师黄慧娴呈现。

他补充，这点和夫妻相处之道一样，沟通过程吵架、磨合、互补，没有分优先，携手合作。

未来，他们希望在菜肴酒品上多发挥亚洲食材特色，开拓餐饮更多可能性，不限精致餐饮。

限时晚餐详情，可上网50fifty.sg查阅。