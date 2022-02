两家精致餐饮餐馆新推海鲜创新佳肴,从日式口味到意式料理,满足喜爱优质海产的食客。

餐馆提供照片

精致餐饮的创意料理,让食客享有视觉和味觉的双重享受。意大利餐馆Grissini最新的“厨师做主”(Omakase)餐单,将日式元素融入意大利风情中,让味蕾游走在意大利与日本之间。“隐藏”于滨海湾花园花穹(Flower Dome)的餐馆Marguerite,则善用各地优质食材,变化为精美料理。

Grissini

海胆与阿拉斯加帝王蟹

新加坡国敦河畔大酒店(Grand Copthorne Waterfront)旗下餐馆Grissini,新餐单选用新鲜食材,以意大利料理烹调手法打造风格鲜明的菜式。其中北海道海胆配带子、柚子醋和Oscietra鱼子酱,香气馥郁,口感润滑。

Grissini的北海道海胆配带子、柚子醋和Oscietra鱼子酱。

Grissini的清爽海胆素面配北海道带子和鱼子酱。

一般海胆都装在木盒里上桌,餐馆厨师选择以海胆壳呈现,视觉上加分许多,食客有如置身北海道海边,品尝着刚从深海打捞上来的海胆,鲜甜美味。海胆粉丝应该也会喜欢海胆素面(Somen),配有北海道带子和鱼子酱,清爽醒味。

阿拉斯加帝王蟹搭墨汁意大利面,包裹墨鱼汁的面条弹牙有嚼劲,带有淡淡的墨鱼鲜,瞬间将味蕾带到意大利。阿拉斯加帝王蟹则添一分奢华感,跟墨鱼汁结合为双重海洋风味。

Grissini的阿拉斯加帝王蟹搭墨汁意大利面富有海洋的滋味。

午餐四道料理套餐($88++)。晚餐五道料理套餐($158++),七道料理套餐($188++),九道料理套餐($258++)。

地址:392 Havelock Rd

Grand Copthorne

Waterfront Hotel Singapore

Lobby Level 1 S169663

电话:62331100

Marguerite

蓝虾与帝王三文鱼

设在花穹的Marguerite餐馆,有美食与美景,七道料理套餐($228++)道道皆有惊喜。

率先登场的小巧开胃小吃让人眼前一亮,有鹅肝饼筒、西瓜意大利馄饨等,色香美味俱全。

难忘用新克里多尼亚(New Caledonia)蓝虾做成的“意大利宽面”,新克里多尼亚是法国在南太平洋的海外属地。厨师用蓝虾做成肉泥,再制成意大利宽面,滚水煮90秒后搭配煎蓝虾头熬成的浓汤。这道料理也用了澳大利亚的稀有蓝色野生鱼子酱,整道料理不加盐,完全呈现食材本身的原汁原味。蓝色野生鱼子酱呈透明的蓝色,美得梦幻,在风味上具别致的海洋咸鲜气息。

Marguerite的创意料理,以新克里多尼亚蓝虾做成“意大利宽面”。

帝王三文鱼选用新西兰可持续养殖的帝王三文鱼Ora King,属最顶级的三文鱼品种,油花分佈均匀,味道浓郁,入口即化,因此被称为海洋界的“和牛”。三文鱼经过两周的干式熟成处理,伴有三文鱼卵、法式早餐萝卜和炸昆布,以及用三文鱼鱼头、鱼骨、艾酒等制成的特制酱汁,为这道料理锦上添花。

Marguerite的帝王三文鱼入口即化。

西班牙烤乳猪令人回味,在摄氏70度下慢烤12小时,皮脆肉嫩,比一般中式烤乳猪的味道要淡一些,但风味十足。

地址:18 Marina Gardens Dr

Flower Dome at Gardens by the Bay #01-09 S018953

电话:66049988