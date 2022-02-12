两家精致餐饮餐馆新推海鲜创新佳肴，从日式口味到意式料理，满足喜爱优质海产的食客。

餐馆提供照片

精致餐饮的创意料理，让食客享有视觉和味觉的双重享受。意大利餐馆Grissini最新的“厨师做主”（Omakase）餐单，将日式元素融入意大利风情中，让味蕾游走在意大利与日本之间。“隐藏”于滨海湾花园花穹（Flower Dome）的餐馆Marguerite，则善用各地优质食材，变化为精美料理。

Grissini

海胆与阿拉斯加帝王蟹

新加坡国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront）旗下餐馆Grissini，新餐单选用新鲜食材，以意大利料理烹调手法打造风格鲜明的菜式。其中北海道海胆配带子、柚子醋和Oscietra鱼子酱，香气馥郁，口感润滑。

Grissini的北海道海胆配带子、柚子醋和Oscietra鱼子酱。

Grissini的清爽海胆素面配北海道带子和鱼子酱。

一般海胆都装在木盒里上桌，餐馆厨师选择以海胆壳呈现，视觉上加分许多，食客有如置身北海道海边，品尝着刚从深海打捞上来的海胆，鲜甜美味。海胆粉丝应该也会喜欢海胆素面（Somen），配有北海道带子和鱼子酱，清爽醒味。

阿拉斯加帝王蟹搭墨汁意大利面，包裹墨鱼汁的面条弹牙有嚼劲，带有淡淡的墨鱼鲜，瞬间将味蕾带到意大利。阿拉斯加帝王蟹则添一分奢华感，跟墨鱼汁结合为双重海洋风味。

Grissini的阿拉斯加帝王蟹搭墨汁意大利面富有海洋的滋味。

午餐四道料理套餐（$88++）。晚餐五道料理套餐（$158++），七道料理套餐（$188++），九道料理套餐（$258++）。

地址：392 Havelock Rd

Grand Copthorne

Waterfront Hotel Singapore

Lobby Level 1 S169663

电话：62331100

Marguerite

蓝虾与帝王三文鱼

设在花穹的Marguerite餐馆，有美食与美景，七道料理套餐（$228++）道道皆有惊喜。

率先登场的小巧开胃小吃让人眼前一亮，有鹅肝饼筒、西瓜意大利馄饨等，色香美味俱全。

难忘用新克里多尼亚（New Caledonia）蓝虾做成的“意大利宽面”，新克里多尼亚是法国在南太平洋的海外属地。厨师用蓝虾做成肉泥，再制成意大利宽面，滚水煮90秒后搭配煎蓝虾头熬成的浓汤。这道料理也用了澳大利亚的稀有蓝色野生鱼子酱，整道料理不加盐，完全呈现食材本身的原汁原味。蓝色野生鱼子酱呈透明的蓝色，美得梦幻，在风味上具别致的海洋咸鲜气息。

Marguerite的创意料理，以新克里多尼亚蓝虾做成“意大利宽面”。

帝王三文鱼选用新西兰可持续养殖的帝王三文鱼Ora King，属最顶级的三文鱼品种，油花分佈均匀，味道浓郁，入口即化，因此被称为海洋界的“和牛”。三文鱼经过两周的干式熟成处理，伴有三文鱼卵、法式早餐萝卜和炸昆布，以及用三文鱼鱼头、鱼骨、艾酒等制成的特制酱汁，为这道料理锦上添花。

Marguerite的帝王三文鱼入口即化。

西班牙烤乳猪令人回味，在摄氏70度下慢烤12小时，皮脆肉嫩，比一般中式烤乳猪的味道要淡一些，但风味十足。

地址：18 Marina Gardens Dr

Flower Dome at Gardens by the Bay #01-09 S018953

电话：66049988