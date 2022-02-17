新加坡9家老字号餐馆 你吃过哪一家？

餐馆厨师经常推陈出新，挑逗食客味蕾，但唯独传统菜经得起时间的考验，食谱配方不变，食客对它的喜爱也依旧。

1978年创立的茗香菜馆多年来凭着经典福建佳肴虏获老饕的味蕾。创办人之一的黄汉钦致力于保留福建菜肴的传统和将其发扬光大。他今年2月因病逝世，许多食客纷纷表示不舍，也勾起老饕们对古早味的怀念。

茗香菜馆创办人之一黄汉钦（右）和女儿黄慧萍。（档案照片）

本地餐饮业竞争激烈，有哪些餐馆走过超过半世纪的风雨，见证历史，送上时间的美味？当中，又有哪些不可错过的镇店之菜？来看以下早报美食记者所列，一起品古早味。

1 . 茗香菜馆

创办人：黄汉钦、 陈喜铵、蔡马良

创立于1978年，主打古早味福建菜肴

扣肉包是茗香菜馆招牌菜之一。（图/餐馆提供）

茗香菜馆是本地家喻户晓的福建餐馆之一，由黄汉钦（已故）在1978年与主厨陈喜铵、蔡马良合伙创办。

餐馆几年前从厦门街迁至裕廊商业区路，但经典美味不变，这些带有浓浓古早味的佳肴如福建烤乳猪、五香、虾枣、扣肉包等等，百吃不厌。

茗香菜馆在2018年被香格里拉集团收购，创办人黄汉钦之后仍担任菜馆的荣誉顾问。而现在菜馆外挂着的对联，则是出自黄汉钦之笔。

地址：135 Jurong Gateway Rd #02-337, S600135

电话：62216695

2. 龙凤大饭店

创办人：许国威

创立于1963年

创办人许国威至今仍亲自指导龙凤大饭店的鱼生制作。（档案照片）

当年新加坡中餐界厨师“四大天王”之一的许国威（83岁），1963年开设龙凤大饭店。

他与另三名师兄冼良，以及已故的谭锐佳和刘玉培创作出新加坡鱼生，成为现代人们新菜必吃，餐馆保留食谱至今。

佛钵飘香是许国威当年提婚的菜肴。（档案照片）

其他传统菜式包括柳影袈裟、佛钵飘香（芋泥圈）、玉兰鸡、金盏银盘燕。当中，佛钵飘香是当年许国威提婚时特地准备的菜肴，后来红遍中餐界及海外。

地址：131 Rifle Range Rd Temasek Club Level 2，S588481

电话：64633628

3. 红星酒家

创办人： 许国威、冼良、谭锐佳、刘玉培

创立于1974年，主打粤式点心

红星酒家的装潢设计充满怀旧感。（档案照片）

1974年，新加坡中餐界厨师“四大天王”许国威、冼良，以及已故的谭锐佳和刘玉培，在振瑞路开设红星酒家，一直经营到今天，成为48年的老字号。

红星酒家主打粤式点心。（档案照片）

不少食客喜欢到这里享用粤式点心，如叉烧包、烧卖、虾饺、凤爪等，也品尝熟悉的菜肴如辣椒螃蟹、虾枣、烤乳猪。设计装潢也是一大特色，仿佛时光倒流，弥漫怀旧气息。

地址：54 Chin Swee Rd, #07-23, Singapore 160054

电话：6532 5266

4. 梅村酒家

创办人：赖法源

创立于1983年，主打客家菜

梅村酒家的算盘子。（档案照片）

本地老字号客家餐馆梅村酒家，由赖法源于1983年创办，他多年来致力于推广客家菜，让人通过菜肴了解客家文化。

餐馆的招牌菜肴包括客家酿豆腐、算盘子和盐鸡，还有本地较少见的客家菜，比如梅州萝卜丸，那是梅县人的家乡菜。

地址：16 Jln Leban S577554

电话：64589005

5. 咏春园

创办人： 何乐如

创立于 1929 年，主打古早味的各类中菜

创办于1929年的咏春园，是本地历史最悠久的中餐馆。（档案照片）

创办于1929年的咏春园，是本地历史最悠久的中餐馆，早年是“大世界游艺场”（目前是世界城Great World City所在处）的地标，目前坐落于牛车水唐城坊对面的四层楼店面。

咏春园的拿手好菜之一蟹烧凤干。（图/餐馆提供）

餐馆多年来的古早味让许多食客暖心暖胃，招牌菜是传统薄饼，其他如蟹烧凤干、金龙百花鸡等都是其他餐馆找不到的老菜。

地址：52 Upper Cross St S058348

电话：64495030

6. 深利美食馆

创办人：蔡奇深

创立于1973年，主打潮州菜

开在勿洛邻里的深利美食馆（Chin Lee）成立于1973年，蔡春华是第二代，多年来坚持烹调道地潮州菜。去年餐馆在坎贝拉广场开设第一家分行“喫茶添味”，附设可品茶的茶房。

深利美食馆招牌佳肴包括“猪脚冻”。（档案照片）

潮州三小品应该要试，一大颗的传统潮州烧米有虾肉、冬笋、冬菇和马蹄，虾枣肉汁饱满，猪脚冻Q弹带卤香。潮州蚝煎采用刺身级日本生蚝，菜脯粿条炒得有功夫，金瓜银杏芋泥以猪油添香，其他有潮州素菜、卤水鹅、炸猪手和鲳鱼粥等。

总店地址：115 Bedok North Rd #01-285 S460115

分店地址：133 Canberra View，Canberra Plaza #02-01/02/03 S750133

电话： 69085454，69085554

7. 源和春

创办人：叶之桂

创立于 1953年 ，主打娘惹菜

源和春的娘惹黑果鸡。（档案照片）

本地历史悠久的娘惹餐馆“源和春”，由叶之桂开创，他是海南人，因为在土生华人家里打工，学会娘惹菜，后来自己开了这家娘惹餐馆。

源和春的招牌是根据叶之桂的三名儿子名字——叶高源、叶高和与叶高春命名，寓意家族生意代代相传，目前已传到第三代掌门人叶俊凤，即叶高春的女儿。

地址：38/40 Joo Chiat Place S427762

电话：6344 2761

1933年创立的民众菜馆坐落在结霜桥一带。（档案照片）

8. 民众菜馆

创办人： 何信财

创立于1933年，主打兴化菜

在惹兰勿刹的茂德路（Maude Road），可以在本地历史最悠久的兴化菜馆——民众菜馆，吃上一碗传承了89年的兴化卤面。餐馆售卖的这道兴化卤面是莆田传统佳肴，食材配料丰富，包括鲜虾、花蛤、菜心、紫菜、芋头、虾、苏东、瘦肉、肥肉、豆卜，经大火镬炒后的面条嫩滑有劲，吃起来既黏软滑润，鲜甜美味。

餐馆的兴化卤面多年来烹煮配方不变，只是以前加入猪血，现在不再使用。 吃兴化卤面，汤头和面条是美味的关键，每天新鲜熬煮的乳白色高汤须熬上数小时，浓稠汤汁清甜鲜美，面条也不可煮得过熟。

民众菜馆传承了89年的兴化卤面，食材配料丰富。（档案照片）

菜馆父子传承，至今已是第三代，由三兄弟大哥何金生（58岁）与两个弟弟何金德（55岁）和何金理（54岁）共同管理。

1933年，民众菜馆创办人何信财（何家三兄弟祖父）在结霜桥一带售卖兴化卤面和炒面线，随后交给第二代何文霖（何家三兄弟的父亲）。

餐馆取名“民众”，希望能为当时的老百姓，包括三轮车夫和劳工提供大众化的兴化家常菜。他说，菜馆多年来保持传统味道，除了做老顾客的生意，也受到许多新顾客的垂青。

地址：67 Maude Road，Singapore 208348

电话：6296 3428

9. 茗珍奋记饭店

创办人： 林有奋

创立于1949年 ，主打福建菜馆

搭配哈蜜瓜丝的鸭丝拼盘。（图/餐馆面簿）

位于市区华侨中心的茗珍奋记饭店（Beng Thin），成立于1949年，是现存本地历史最悠久的福建菜馆。招牌菜包括蟹肉鱼鳔羹、砂锅海参鸭、福建炒面、扣肉花包和蚝煎等，这些料理其他餐馆也找得到，但它的保留了传统风味，食材多、味道够。

餐馆也有让人眼前一亮的较新颖料理，如搭配哈蜜瓜丝的鸭丝拼盘，以及将鸡蛋、蟹肉和鱼翅混炒后，再自己动手以生菜包裹的桂花蟹。

地址：65 Chulia St, OCBC Centre #05-02 S049513

电话：65332818