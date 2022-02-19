餐馆提供照片

两家精致餐饮餐馆，主厨分别带来加州与法式家乡味，食客在舒适悠闲的环境享用优质又有特色的家常菜，兼顾饮食与养生。

本地两家新开业的精致餐馆，选址历史悠久的古建筑，分别主打现代加州和法式料理，让食客在轻松休闲的氛围下品尝主厨的家乡味。

现代加州精致餐馆Rosemead，是Jigger & Pony集团开设的最新概念餐馆。

餐馆联合创办人兼总厨曾庆祥是美籍华裔，餐馆菜单灵感来自他在洛杉矶生活的味蕾记忆，并且积极在菜式中融入时令食材，甚至与本地及区域多家农场合作，引入可持续食材。

走进Rosemead，挑高的天花板和宽敞的主厅，仿佛走入现代加州乡村住宅。开放式厨房设在餐馆正中央，食客可一边享用美食，一边观赏佳肴烹制过程。

Rosemead★加州风味

热烘烘刚出炉的餐前面包外酥内软，引人食欲。首先上桌的Mangrove Crab Tartine with Avocado and Yuzu Citrus（$38）卖相吸引人，将经蒸煮的青蟹肉冷冻，拌入特制柚子酱和法式酸奶油，表层裹以牛油果，再缀以小叶菜装饰，集诸味精华为一体，可尝到蟹的鲜甜和牛油果的顺滑。

Rosemead这道Mangrove Crab Tartine with Avocado and Yuzu Citrus结合了蟹的鲜甜和牛油果的顺滑。

Embered Kent Pumpkin, Squash Seed & Mexican Mole（$29）选用马国金马仑高原的有机南瓜，香甜软糯，搭配浓稠醇厚的巧克力南瓜籽摩尔酱（mole sauce）享用，口感细腻香滑。

烤全鸡搭配韭葱与冬季黑松露（$80）肉质细嫩，冬季黑松露散发馨香，鲜香入味。主厨特别挑选1.2公斤全鸡，先用盐腌制鸡肉，再以低温慢烤。

让人留下印象的还有甜品千岁农场草莓佐甜菜根（$18），造型宛如一件艺术品，甜品师以鲜草莓、脆草莓及醋草莓等三种方式呈现，口感层次分明，滋味甜蜜。

千岁农场草莓佐甜菜根宛如艺术品。

地址：19 Cecil St S049704

电话：97819084

Claudine★法式家常菜

到现代法式餐馆Claudine用餐，疲惫的身心立即松弛下来。

餐馆位于登布西山一座古老殖民时期的小教堂内，古朴肃静。从墙上的干花草到餐桌上一道道法式家常菜，无不体现出浓浓的法式情怀。

由本地米其林三星名厨罗耶（Julien Royer）联合餐饮集团The Lo & Behold Group开设的Claudine，以罗耶母亲名字命名，让食客在清幽舒适的环境下享用美酒美食。

餐馆行政总厨麦希尔（Julien Mercier）同样来自法国，为食客烹煮出热情简单不失优雅的家常菜肴，食客可点上几道菜，与亲友共餐。

Claudine的焦烤韭葱香富烟熏香。（叶晓虹摄）

焦烤韭葱（Charred Leeks，$18）先以牛油烹煮，再以炭微烤焦，成为充满烟熏香的焦香韭葱，搭配用熟蛋黄制作的蛋黄酱gribiche，有助释放香甜。

Claudine咸鲱鱼马铃薯沙拉简单家常。（叶晓虹摄）

咸鲱鱼马铃薯沙拉（$22）简单家常，却十分好味，沙拉酱汁的酸味平衡了鲱鱼的油脂，有助打开味蕾。

Claudine招牌马赛鱼汤“Bouillabaisse”（$178）是罗耶母亲食谱的升华版本，集合多利鱼、大红虾、带子、青口等海鲜烹煮，鲜美馥郁，搭配浓醇的汤头，更是令人回味。

Claudine招牌马赛鱼汤Bouillabaisse是名厨罗耶母亲食谱的升华版本。

至于甜点，推荐火焰阿拉斯加（Baked Alaska，$28），薄脆的蛋白糖霜包裹着层层冰淇淋，包括：姜汁梨冰糕、栗子冰淇淋及榛果蛋白霜饼。经过灼热的洗礼后，表皮变脆，还带些许余温，喜欢它外热内冷，甜度适中，口感轻盈，多吃也不腻。

餐馆虽主打休闲法式家常菜，但无论服务、食材选用或摆盘，都十分用心，丰富了整个用餐体验。吃法餐未必要精致奢华，法式家常菜，没那么复杂。

地址：39C Harding Rd S249541

电话：62652966