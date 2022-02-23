没有薯条怎么办？这些选择也不错！

一口咬下薯条，酥脆的外衣瞬间绽开，露出里头松松软软的马铃薯———炸薯条，总是让人一条接一条地吃，停不了口。如果有一天吃汉堡时没有薯条，如果炸薯条从餐桌上消失…… 你能想象吃薯条的乐趣会变成什么样？

新加坡肯德基KFC最近把“加大”薯条从菜单中取出，原本套餐里的薯条也被华尔夫薯饼Waffle Hash取代，不禁让人陷入“没有薯条怎么办”的恐慌。别惊慌！据记者观察，麦当劳、汉堡王（Burger King）和MOS Burger的套餐仍包含薯条，并也单独售卖大号装的薯条。

对许多人来说，薯条已成为吃快餐必点的配菜。（图/Unsplash）

“薯条荒”不是独立个案。全球供应链阻断带来的问题，影响了多个领域和行业。新加坡汉堡王今年初曾面临薯条库存短缺的情况，但它的菜单有其他配菜如洋葱圈，因此薯条供应受阻的影响幅度较小。

售卖风味薯条的连锁店Shake Shake In A Tub发言人受询时指出，该公司和其他连锁快餐集团一样受到全球供应链阻断的影响，但没有面临薯条短缺的情况。

风味薯条连锁店的薯条供应未受影响。（Shake Shake In A Tub提供）

本地的薯条供应暂时没太大问题，那薯条的原材料马铃薯呢？新加坡老字号老曾记（Old Chang Kee）的招牌食品咖喱角Curry'O，就用马铃薯为主要内陷材料。该公司市场营销通讯经理黄美玲受访时指出，老曾记从多个国家如中国、孟加拉和荷兰进口马铃薯，因此供应目前处于可控制的范围内。她透露，该公司也有大量预订马铃薯等食材的做法，以备不时之需。

The Refinery推出炸植物肉块，以减少对马铃薯的依赖。（The Refinery提供）

扩充货源以及食品种类，似乎是餐饮业者在瞬息万变的时代里的应对措施之一。餐馆负责人陈得能受访时说，他经营的两家餐馆The Refinery和Hello Arigato的菜单含有多元化的小吃配菜，以减少对马铃薯的依赖。像在前者新推出菜单中，就有炸植物肉块佐咖喱酱，以及一根根长得有点像薯条的炸雪白菇“Hello Mushrooms”。

老曾记不时推出季节性炸角类食品，如蝶豆花椰浆饭角（左）和鸡肉沙爹角。（老曾记提供）

老曾记则把咖喱角这个人气食品，变出各种“花样”的炸角类小吃，如季节性的蝶豆花椰浆饭角（Blue Pea Nasi Lemak'O）、鸡肉沙爹角（Chicken Satay’O）、鸡肉干角（Dendeng Bak Kwa Chicken’O）等。

黄美玲说：“如果遇到马铃薯短缺的最坏情况，我们就可能以这些产品暂时取代咖喱角。

换一换口味 这8种选择也不错

香脆的炸薯条，是让吃快餐有完整仪式感的配菜，也是适合几个人分食的开胃小菜。下次在外用餐，尤其是吃快餐时，或许可以暂时抛开“非点薯条不可”的想法，给这些8种薯条替代食品一次机会吧！

（1）午餐肉“薯条” Luncheon Fries

趁热品尝炸午餐肉条，其咸香滋味似乎更加浓郁突出。（取自Fatboy's面簿）

炸得酥脆的午餐肉“薯条”，是容易让人上瘾的小吃。尤其是午餐肉切成粗条后拿去油炸，趁热品尝，午餐肉的咸香滋味似乎更加浓郁突出。

除了使用常见的午餐肉入菜，一些餐馆也用植物午餐肉制作素食版本的午餐肉“薯条”，味道可不输“正版”喔。

（2）玉米片 Nachos

撒满牛油果酱、番茄莎莎酱、辣青椒等佐料的玉米片。（取自Chimichanga面簿）

如果你喜欢吃撒满佐料的Loaded Fries，那么玉米片或许是不错的薯条替代品。常见的玉米片佐料，有清爽的番茄莎莎酱（Salsa）以及浓郁的牛油果酱（Guacamole），你会选择哪一个？

（3）炸鱼皮 / 鸡皮 / 猪皮

香脆的炸鸡皮，你敢吃吗？（取自艋舺ㄟ雞排面簿）

单吃鱼皮、鸡皮，或猪皮，或许会让一些人却步，但这些食材经过油炸后，无论口感和风味都会晋升到另一层次。

（4）炸菌菇

咸香的炸香菇。(取自可口味面簿)

还记得在台湾逛夜市时常见的炸菌菇吗？有趣的是，不同菌类经过油炸后会呈现截然不同的风味，像多汁的杏鲍菇、一根根炸得酥脆的金针菇、咸香的炸香菇等。

（5）炸鸡米花 Popcorn Chicken

一口大小的炸鸡米花。（Shake Shake In A Tub提供）

一口大小的炸鸡米花，跟薯条一样容易让人一开吃就停不了口。

（6）炸番薯条

Wolf Burgers除了炸薯条，也提供炸番薯条搭配其汉堡。（取自Wolf Burgers面簿）

如果你喜欢吃咸中带甜的食品，那炸番薯条或许是最接近薯条的替代品。

（7）酥炸鱿鱼圈 Calamari

Yum Sing!售卖的炸鱿鱼圈 。（档案照）

咬下去弹牙爽口的炸鱿鱼，是主打海鲜菜肴的西餐馆的热门前菜之一。

（8）炸洋葱圈

炸得好的洋葱圈会带有自然的甜味。（取自汉堡王官网）

如果你不喜欢吃生洋葱，放心，炸得好的洋葱圈其实不会有辛辣的味道，而是多了自然的甜味！