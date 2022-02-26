餐馆提供照片

两家餐馆强调“顾客的选择”，在菜色和烹调形式方面提供更多样化选择，由顾客决定最适合舒服的体验，而非由厨师主导，这和近年较普遍的“厨师做主”趋势背道而驰。

在这个竞争激烈的年代做餐饮，单是食物的精致美味并不够。记者最近试吃的两家餐馆都强调“顾客的选择”，在菜色和烹调形式方面提供更多样化选择，由顾客决定最适合舒服的体验，而非由厨师主导，这和近年较普遍的“厨师做主”（Omakase）走不同方向。

◆Path

35岁的黄凯翔（Marvas Ng）与1855餐馆集团合作的这家餐馆位于金融区，刚开业数周已吸引许多食客，这和他的整体概念很有关系。

黄凯翔曾在本地的Town Club，以及香港和中国大陆的法式餐馆Le Pan工作，2019年回国担任圣淘沙名胜世界Ocean餐馆主厨，也是出征2020年烹饪奥林匹克大赛的新加坡烹饪国家队成员之一。原本以为餐馆会走高档法式精致路线，但黄凯翔认为顾客吃得舒服自在，有笑声回旋的气场更美好。餐馆天花板到墙壁的曲线设计，寓意由食客探掘自己的美食旅程，也希望食客每次都会有新的征途。

从午间套餐、单点菜单到“厨师做主”都有，午间套餐从$39++至$59++（两道至四道式）。晚间菜单不设前菜和主菜，只分小碟和大盘，让食客根据人数和喜爱点餐。座位也有几种选择，可坐在大厅、包厢或厨师料理台前。

李记串串香的火锅可选择串料、盘料或较高档的特别食材，丰俭由人。

料理方面摆盘精美不在话下，而且每道菜都经过层层工序。以香煎带子（$58）来说，海带松露酱混合了松露酱、松露油和自制海带酱。尝过顶级鲜香，再来份腌渍昆布金瓜沙拉，是一份贴心的和谐。另一道本地Kuhlbarra品牌的新鲜鱼鳔（$35）以清酒和日式高汤炖煮一小时。配搭的酱汁内有豆豉、辣椒和清酒，加上菜心、芥兰茎和茭白笋的亲切中餐味道，以及鱼子酱和飞鱼卵的鲜爆口感。

Path的香煎带子配搭特制海带松露酱及腌渍昆布金瓜沙拉。

Path高汤炖煮新鲜鱼鳔配豆豉酱汁，带亲切中餐风味。

Path的室内曲线设计，引领食客探掘自己的美食旅程。

主菜法式烤鸡（$72）浸泡在药材汤内16小时，再浇上港式酱汁，最后抹上牛油烤熟。酒香浓郁的威士忌冰淇淋及外焦内软的特大法式甜点Canele，展示了黄凯翔的法式甜点功力。

地址：12 Marina Boulevard

Marina Bay Financial Centre Tower 3 01-05/06 S018982

电话：64430180

◆李记串串香

这个中国餐饮品牌于2017年在牛车水初试啼声，去年在惹兰勿刹开设第二家分店。随着经验丰富的黄胜潮师傅加入，整体用餐选择和体验更加全面。

黄胜潮拥有超过30年的中餐经验，之前是新加坡国家美术馆五楼中餐馆“宴”的主厨。他擅长烹调粤菜，但抱持不断学习的精神，吸收各种中式料理的精粹。

如今餐馆的菜单从火锅、冷串、熟食到私房菜应有尽有。汤底可选择单一、两种或四种口味（$10至$18），如麻辣、开胃酸菜、番茄、三鲜鸡汤和养生蘑菇汤，选用各种青色辣椒熬制的“青一色”锅底另计。火锅食材可选择一串串或一盘盘的，一串$0.50，有香菜牛肉和猪肉、秘制鸡肉和油面筋等。如果是一两人用餐，每款点一两串，可尝试更多。一盘盘的菜品有自制虾滑、神仙牛肉、黑毛肚、千层肚和爽脆黄喉等，从$4至$10不等。想来点更特别的，可点小青龙（500克$48）或海红斑虾滑（1公斤$98），丰俭由人。

李记串串香的海红斑肉片包裹自制虾滑，带来双重鲜美。

不想吃火锅或是想加菜，可考虑冷串，有麻辣和藤椒两款，灵感来自四川传统著名小吃钵钵鸡，有秘制牛肉、鸡肉、卤猪肚和五花肉四款，每串$0.90。前菜有海藻沙拉、爽口美人唇和香辣杏鲍菇等，特别推荐料理有蒜蓉鲜活小龙虾、麻辣干锅、红糖糍粑和泡饭等。

在惹兰勿刹分店，黄胜潮师傅还可为客人准备私房菜，如腐皮海珍石榴球、奶黄金瓜螃蟹和龙虾伊面。座位有大厅和享有更多私人空间的厢房。

地址：295 South Bridge Rd S058838

206 Jln Besar S208892

电话：62219629∕62912289