新菜上桌

餐馆提供照片

中日大厨联手打造限定八道晚餐套餐，透过创意融合料理，从食材到烹调法，找到完美交集点，为食客带来难忘的美食体验。

当粤菜遇上日料，会擦出什么火花？

喜来登酒店中餐馆李白的执行主厨钟耀明跟日本餐馆Maetomo Japanese cuisine Kaiseki & Sushi的老板兼主厨前友章宏（Akihiro Maetomo）联手打造限定的八道晚餐套餐，每人$308++，如果配酒加$68++，希望透过创意融合料理，让食客留下难忘的美食体验。自3月31日至5月1日，每逢星期四至六，食客可在李白餐馆品尝到这套晚餐。

两名大厨精心设计的料理，巧妙结合中式与日式食材与烹调法，找到完美交集点。例如，日式柴鱼高汤配石斑鱼、鱼鳔和时令蔬菜；阿拉斯加帝王蟹搭北海道扇贝和秋葵，配北海道海胆和三文鱼卵；咖啡排骨；炖四小时的日本鲍鱼配炭豆腐、茄子和鲍鱼肝酱；日本越光米（Koshihikari）砂煲饭，配香港虾干、腊肉、什锦蘑菇、味噌汤和腌菜。

日本越光米砂煲饭，配香港虾干、腊肉、什锦蘑菇、味噌汤和腌菜。

炭烤黑猪肉

这组晚餐料理，色香味俱全。开胃菜之一的馒头夹黑猪肉搭炸腐皮，像是中式扣肉包的精装版，精致小巧爽口。这也是钟耀明师傅特别喜欢的一道，他说：“中餐的黑猪肉一般是用焖煮，这次以日式炭烤，黑猪肉有了不同口感，炸腐皮也香脆。”

小巧的馒头夹黑猪肉搭炸腐皮。（黄靖晶摄）

阿拉斯加帝王蟹搭北海道扇贝和秋葵，单是“钱包”的造型就很上镜。

钟师傅说：“我们用阿拉斯加帝王蟹，配炒香的淮山、秋葵和扇贝，包入蛋白皮，做成像钱袋的样子，外观上很漂亮。在李白餐馆，如果是大闸蟹季节，我也会用蛋白皮来包蟹粉和燕窝，同样以‘钱包’呈现。”

鹅肝与鳗鱼

平日，李白餐馆的餐单上有一道超人气的香煎鹅肝，这次跟鳗鱼凑在一起，为熟悉的奢华滋味带来惊喜。原本，前友章宏担心鹅肝的味道会盖过一般食材，后来发现它跟同样属重口味的鳗鱼倒是很合味，还伴有橙与姜花增添清爽口感。

香煎鹅肝搭配鳗鱼。

众多料理中，前友章宏认为，砂煲饭配香港虾干、腊肉、什锦蘑菇、味噌汤和腌菜，见证了中式与日式食材的最佳搭配。

洗米两小时

这道料理，单是洗米就很不简单。前友章宏说，洗米须两小时，12个步骤。洗米时讲究水量、速度与力度，还有浸泡的时间，以达到理想的口感，“我们用日式高汤烹煮米饭，味道较为清淡，搭配较重口味的腊肉和虾干，恰到好处。”

汤底在日本料理扮演重要角色，前友章宏偏爱日式柴鱼高汤配石斑鱼、鱼鳔和时令蔬菜这道汤品。他特地用柴鱼干、金枪鱼干和北海道昆布烹煮汤底，清澈的汤里有多层次的鲜味，为中式鱼料理常用的石斑鱼，增添和风滋味。

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