纽约人气 木烤比萨咸香十味

餐馆提供照片

纽约人气比萨餐馆Roberta's Pizza在本地新开张。餐馆自培酵母制作面团，用杏木烘烤具那不勒斯风味的比萨，并提供十款荤素口味选择。

酝酿了18个月，美国纽约布鲁克林人气比萨餐馆Roberta's Pizza终于在本地登场！

餐馆于2月下旬正式开业，位于新加坡滨海湾金沙的Roberta's Pizza是美国以外的海外首家分店，让许多比萨粉丝圆了不出国就能尝到纽约著名美味比萨的美梦。

面团与烤箱

Roberta's Pizza的木烤比萨从那不勒斯比萨中汲取灵感，在面团中加入品牌精心培育的天然酵母，烤制出来的比萨厚度轻薄蓬松，饼皮边缘带有许多小黑点，炙烤的香味令人欲罢不能。



Roberta's Pizza的比萨饼皮薄而香脆，具有嚼劲。

好吃的比萨，饼皮最关键，柔韧、酥脆、有嚼劲。Roberta's Pizza选用意大利进口的红色经典烤炉，并用杏木来烤比萨，据说这台烤炉的蓄热功能非常好，可将热能保留数小时，使比萨受热烘烤得更均匀。

Roberta's Pizza坚持选用优质食材，并期盼食客在餐馆用餐的同时与亲友享受美好时光。每个12英寸大的比萨售价介于$20至$29。

Roberta's Pizza的开放式厨房让食客观赏到比萨的制作过程。

荤素比萨共十款

目前，餐馆为食客提供十款比萨选择，包括经典的玛格丽塔比萨（Margherita Pizza，$24），集合番茄、马苏里拉奶酪和罗勒。部分比萨的名字有趣，The Bee Sting（$28）令人留下深刻印象，也是个人最爱的口味，带微辣的饼皮搭配番茄、马苏里拉奶酪、萨拉米香肠、罗勒，最后淋上自制辣椒油和蜂蜜一起享用，调味不同于寻常，却又叫人难以抗拒。纽约分店最畅销的Cheesus Christ（$28）也具有创意，结合了马苏里拉奶酪、塔勒吉奥奶酪、帕马森干酪，香腻适口，以浓郁的黑胡椒香为特色。

找素比萨的，推荐Baby Sinclair（$29），饼皮上铺着恐龙羽衣甘蓝、蘑菇、卡拉布蕾丝辣椒及大蒜，虽然无肉，仍成功造就层次多样的华丽风味。

采用比萨面团烤制的面包，极具特色。

在等待比萨的同时，别忘了来一份Cultured Butter with House Bread（$9），这是采用与比萨相同的面团烤制的面包，热面包配上自制牛油，香气浓郁松软可口。绿生菜沙拉（$16）爽脆多汁，菜单中的Smashed Cucumbers Salad （$12），捣碎的黄瓜搭配发酵大蒜酱、韩国辣椒、香草等调味，酸爽开胃，还带有几分亚洲风味。

黄瓜沙拉多汁爽脆。

本地菜单上的木烤比萨和沙拉选择与美国原店一致。若说少了什么，就是目前仅在美国原店才能吃到的意大利面和甜点。

创立于2007年的Roberta's Pizza从布鲁克林的一家小店起家，如今在纽约市、洛杉矶、芝加哥和纳什维尔拥有四家分店，多年来吸引许多粉丝追随。

在该餐馆享用比萨，可搭配多款精酿啤酒、柠檬水或伯爵冰茶（各为$5）。不甘于平凡的，不妨来一杯餐馆招牌House Arnold Palmer（$5），将半杯柠檬水和半杯伯爵冰茶结合为一，高尔夫球手阿诺德帕尔默就爱这么喝！餐馆不开放预订座位，要尝鲜请早。

地址：10 Bayfront Ave

The Shoppes at Marina Bay Sands #B1-45/46 S018956

www.robertaspizza.com

营业时间：上午11时至晚上11时