老板精益求精 榴梿雪糕秘方1年才完成

不必等到榴梿季，喜欢吃榴莲甜点的人随时都能够吃到用猫山王、D24等榴梿果肉制成的甜品。“99老树”是本地榴梿及甜品的专卖店，老板Kelvin对每天都会到店里坐镇。除了要确保甜品的品质以外，也会亲自做甜点、招呼客人，以及送货。

除了在榴梿季（每年的6至8月份，以及12至2月份）售卖榴梿以外，老板也会把当季未售完的榴梿果实冷冻起来，以确保食客可以天天都能吃到榴梿甜品。店里的甜点都是自家研发的，老板和团队曾经花了1年的时间，召集了100多位顾客和朋友提供意见，才研发出猫山王雪糕的配方。Kelvin说他们最终从6种配方中挑选了“Recipe D”， 因为榴莲味道最浓，而且不太甜腻，也是大家最喜欢的味道。

老板也以“Stinky”为甜点做品牌，有Stinky bomb（1个$1.80）、Stinky bowl（$5.50），Stinky roll（整个$25），以及Stinky Chendul（$3）。每一种甜品的都用D24或猫山王的榴梿果实做主打，但味道不至于太甜腻。特别是Stinky Chendol，老板为了平衡各种食材和榴梿果实的甜度，选用了自制的Gula Melaka糖浆。

这幅特别为“99老树”绘制的壁画非常吸睛，为用餐体验大加分。

从Owen Road搬到牛车水一带的Teo Hong Road，99老树请来本地绘画师为店面打造更时尚的环境。店里店外的墙上都有色彩夺目的壁画，很适合食客在此拍照打卡。此外，店内的装潢和布置都以榴梿为主题，随处可看得到小巧思。

老板特别“客串演出”，为读者示范哪里可以拍到“打卡靓照”！