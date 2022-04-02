受疫情和评选制影响 本地餐馆排名下滑

奖美食

本届“亚洲50最佳餐馆”成绩出炉，新加坡共有七家餐馆入榜，整体排名却呈下滑趋势。受访美食家认为，这与疫情下跨境旅游受限，以及评选制度改变有关。

照片由各餐馆提供

2022年第10届“亚洲50最佳餐馆”成绩刚在星期二（3月29日）出炉，新加坡共有七家餐馆入榜。纵观今年榜单，新加坡餐馆和厨师斩获不少。不过，整体来看，新加坡餐馆排名呈下滑趋势，在一定程度上反映出疫情给业界带来的影响。

近年来表现亮眼的新加坡米其林三星法式餐馆Odette，曾于2019年和2020年蝉联榜首，去年得亚军，今年下滑到第八名。不过它仍是新加坡餐馆中排名最高者，并同时获颁Gin Mare Art of Hospitality礼宾奖。

排名突飞猛进的是Meta餐馆，去年排名第60，今年冲上第20名。

创办人金善玉受访时说：“很开心获得这个好成绩，我们一直秉承初衷，提供美好的用餐体验，让食客吃得尽兴满意。这阵子经营餐馆不易，能获得奖项的肯定，不论排名，已是一剂强心针。”

Meta餐馆创办人兼主厨金善玉。（照片由餐馆提供）

金善玉出生于韩国，早期在家乡的西餐馆学艺，后来到澳大利亚悉尼师从和久田哲也（Tetsuya Wakuda），也掌握日式料理厨艺。2016年开设的Meta餐馆，以法式手法呈现日本食材的鲜美，并注入韩式风味，形成特色。他说过去两年疫情期间，他和团队花更多时间钻研食材食谱。

Meta餐馆的菜肴结合东西风，例如日本吉次（Kinki）鱼配搭法式白酒奶油酱。（照片由餐馆提供）

本地餐馆厨师 曼谷多手联弹

他和主厨黄达文到泰国曼谷参加颁奖礼，也参与泰国餐馆Le Du（排名第四）举办的多手联弹活动。其他参与的新加坡厨师包括Cloudstreet主厨纳林迪拉（Rishi Naleendra），Labyrinth主厨韩立光和Lolla主厨施玉安（Johanne Siy）。

金善玉说：“这是我两年来的第一个海外餐饮活动，大家难得一聚，交流不少心得。”

Cloudstreet甜品厨师杨媛婷。（照片由餐馆提供）

另外，新加坡厨师在个人奖项方面也表现亮眼。Cloudstreet餐馆甜点厨师杨媛婷（30岁）摘下亚洲最佳甜点厨师奖。自淡马锡理工学院烹饪及餐饮承办管理文凭课程毕业后，她到Meta餐馆工作四年，再勇闯国外，在纽约、加拿大和挪威的精致餐馆工作取经。两年前她因疫情回国，后来加入Cloudstreet餐馆团队，招牌甜品之一是腌制番石榴根芹菜（Celeriac）雪糕和香草玫瑰卡仕达。

Cloudstreet甜品厨师杨媛婷的拿手甜品之一，腌制番石榴根芹菜雪糕和香草玫瑰卡仕达。（照片由餐馆提供）

过去两年，亚洲50最佳餐馆颁奖礼以线上直播形式举行，今年除了直播也恢复实体颁奖活动，并首次在三个地点，即曼谷、澳门和东京同步举行。

今年榜单前三甲“洗牌”更新。去年第三名的东京Den餐馆，今年一跃摘冠。曼谷餐馆Sorn排名第二，第三是东京的Florilege。去年摘冠的香港中餐馆大班楼，滑落到第五。

反映本地精致餐饮前景

细看榜单成绩，不难发现新加坡餐馆的排名整体呈现下滑趋势，让人不禁想是否反映本地精致餐饮发展的走向？去年共有八家餐馆入榜，今年微跌成七家。除了上述的Odette和Meta，榜上其他新加坡餐馆是Les Amis（第23名）、Zen（第37名）、Labyrinth（第40名）、Burnt Ends（第41名）和Cloudstreet（第44名）。除了Labyrinth维持去年排名，其他餐馆的排名都下滑至少10个位置。

去年开始，举办方也公布排名第51至100的名单。Jaan by Kirk Westaway今年跌出50大至第55名，陈日锃主理的Euphoria餐馆排在第56名。Nouri餐馆和Candlenut则名落孙山。日本餐馆Esora属前进例子，从去年第77名晋升至第58名。

Lolla餐馆今年首次入选排名第75名，图为主厨施玉安以柿子为主角的菜品。（照片由餐馆提供）

另外也有新餐馆入榜，分别是第75名的Lolla和第92名的Thevar餐馆。

Thevar餐馆今年首次入选亚洲50最佳餐馆，排名第92。图为北海道玉米印度脆饼小点。（照片由餐馆提供）

本地美食家叶荣生认为，新加坡餐馆在该榜单的整体表现虽然不如往年，但疫情当下，能继续立足，已展现各自的坚韧性和能耐。

他指出，疫情影响了旅游活动，投票规则也跟着改变，加上评审人员的分布，都影响了榜单票选结果。

评选制有变影响成绩？

据知，亚洲50最佳餐馆榜单的评审团，由超过300名不同国家和地区的食评家、厨师和餐馆业者组成。之前的规定是每名评审员亲自探店用餐后票选10家餐馆，包括至少四家海外餐馆。不过在疫情之下，规则改为评审票选八家餐馆，当中可包括国内六家餐馆，而且不强制票选海外餐馆。

叶荣生说：“疫情导致跨境旅游受限，不同国家地区限制有异，评审成员的选择或许就偏向了他们当地的餐馆。”

此外，从本地陆续开业的精致餐馆和美食体验活动来看，业界脉搏依旧。比如，擅长摩登印度料理的名厨阿南德（Gaggan Anand），曾主理曼谷餐馆Gaggan，并于2015年至2018年连续获得亚洲50最佳餐馆之冠。他去年底于新加坡私人俱乐部Mandala Club开设Gaggan Anand限时餐馆，反应踊跃，加场延期至6月。食客可一次过品尝他过去的拿手菜如茄子曲奇、番茄抹茶。