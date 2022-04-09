主打金枪鱼料理的Maguro Brothers，有金枪鱼特别部位的刺身；千两则有豆乳锅及采用丰洲渔市鱼获的厨师做主“特餐”，两日式餐馆以特别菜式吸引食客。

本地日本餐馆推陈出新，讲求特别餐单吸引食客。Maguro Brothers主打金枪鱼料理，从鱼肉、鱼眼到鱼下巴，是金枪鱼粉丝的心仪餐馆。千两（Sen-ryo）则有限定版的豆乳锅和“隐藏版”料理，给食客带来味蕾上的惊喜。

新开业的Maguro Brothers跟Kuro Maguro和Maguro-Donya属姐妹餐馆，同样是由知名金枪鱼批发商三崎恵水产（Misaki Megumi Suisan）在本地开设的餐馆。

金枪鱼特别部位刺身

Maguro Brothers的一大卖点是可以尝到金枪鱼特别部位的刺身，比如：头身（toumi），由于油脂含量高，需要摆放在冰块上，避免油脂快速融化；眼睛后方的肉，其红白纹路酷似生牛肉；脸颊肉，由于一只金枪鱼只能取两片，因此特别稀少。餐单也有一般食客比较熟悉的刺身选择，例如金枪鱼身上脂肪丰厚的腹部（otoro），中腹（chutoro），还有赤身（akami）。

Maguro Brothers的金枪鱼特别部位刺身口感富有嚼劲。（餐馆提供照片）

熟食方面，推荐少见的金枪鱼排骨西京烧（$29.80++）。需要四天准备，先是将金枪鱼排骨浸盐和糖水24小时，再用西京味噌腌制48小时，然后高火蒸煮。香浓细嫩的鱼肉含丰富油脂，几乎入口即化。

Maguro Brothers味道浓郁的金枪鱼排骨西京烧。（餐馆提供照片）

日式火锅料理

如果喜欢吃日式火锅料理，源自日本枥木县的千两有限定的豆乳锅“Kaki Soy Nabe”（$38.80）。

餐馆庆祝一周年，本月推出限量版料理至5月15日，其中包括豆乳锅，用日式高汤和豆浆烹制，搭配兵库县的肥美生蚝、葛丝、豆腐、蔬菜与香菇。淡淡的豆乳味让锅里的食材别有一番新滋味，尤其跟有“海中牛奶”之称的生蚝特别匹配，堆叠出特殊顺滑的奶香味。

千两的鲜甜豆乳锅Kaki Soy Nabe。（餐馆提供照片）

从4月19日起，餐馆在周日推出三款新午餐套餐，可选烤三文鱼配三文鱼卵套餐（$26.80）、五种口味串烧套餐（$20.80）或茶泡饭套餐（$19.80）。当中，茶泡饭特别适合倾向较清淡口味的食客，以鲷鱼生鱼片为主，还有柴鱼片和韭葱，建议倒入日式绿茶汤底后伴着吃，清澈的汤底不会抢掉鱼片的鲜味，属于对肠胃较没负担的暖胃料理。

千两的茶泡饭午餐套餐清甜鲜美。（餐馆提供照片）

千两的“隐藏版”料理，是厨师做主的“特餐”，采用来自东京丰洲渔市场（Toyosu Market）的新鲜鱼获，可以是稀有的，又或是当季的，再由厨师决定最佳烹煮方式，比如鲷鱼刺身。由于这项料理不在餐单上，一般是熟客才懂得点。

·Maguro Brothers

地址：100 Tras St #03-K1

Itadakimasu by PARCO

100AM Shopping Mall

S079027

·Sen-ryo

地址：2 Orchard Turn

#03-14 ION Orchard

S238801