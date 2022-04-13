寻找本地巫印老字号餐馆的好滋味

新加坡的多元种族文化，造就了狮城多姿多彩的美食佳肴，每一种菜色都有独一无二的口味和香气。本地有不少非华族的老字号餐馆，主打各种特色料理，从印度肉碎煎饼、印度煎饼、咖喱鱼头、黄姜饭到印度尼西亚杂菜饭，各自精彩。
1. Zam Zam
- 创办于1908年
桥北路的印度回教餐馆Zam Zam是本地知名的百年老店，由来自印度的Haji Mahmud创办于1908年，是本地极少数创店百年仍在同一位置营业的餐馆。
当年，Haji Mahmud的儿时朋友Abdul Raheman和Abdul Kadir跟他同行到新加坡，Abdul Raheman在1910年开设了餐馆Victory，Abdul Kadir则在1911年开了Singapore Restaurant。在1985年，Singapore Restaurant和Zam Zam合并，成为Singapore Zam Zam。
餐馆以印度肉碎煎饼（Murtabak）闻名，其他招牌菜肴包括印度黄姜饭、咖喱鱼头和印度煎饼。
地址：697 North Bridge Rd, S198675
2. Tiffin Room
- 创办于1892年
新加坡莱佛士酒店开业于1887年，而Tiffin Room自1892年起便落户莱佛士酒店，是本地历史悠久的印度餐馆之一。
餐馆主打北印度的特色佳肴，一大特点是将特色菜肴盛放在经典的Tiffin餐盒里。
招牌菜肴有烤虾“Jhinga Kebab”、黑扁豆咖哩“Tiffin Dal Makhani”和羊肉料理“Nalli Roganjosh”等。
地址：Grand Lobby, Raffles Singapore, 1 Beach Rd, S189673
3. Ananda Bhavan Restaurant
- 创办于1924年
Ananda Bhavan Restaurant 从1924年起营业，属于新加坡历史悠久的素食印度餐馆。“Ananda Bhavan”在淡米尔文有“福佑之家”的意思。
原本，餐馆只卖南印度食物，后来加入北印度食物和印度中餐。它的第一家餐馆开在实利基路（Selegie Road），目前已经扩充到有四家分店。
餐馆的菜肴包括北印度、南印度和印度中餐，例如：印度饼卷（Thosai）、印度炸豆饼（Vadai）和馕（Naan）等。
4. 回教餐馆（Islamic Restaurant）
- 创办于1921年
回教餐馆Islamic Restaurant 创立于1921年，它的黄姜饭最负盛名。
一般印度餐馆的招牌菜，多数以咖喱和菜肴为主，但回教餐馆的主角是黄姜饭，有鸡肉、鱼肉和羊肉的黄姜饭选择。
此外，餐馆也有其他北印度菜肴，比如：炭炉烤鸡、烤鱼（Fish Tikka）、馕（Naan）和牛油鸡（Butter Chicken）。
据说，新加坡第一任总统曾是这里的常客，连文莱、马来西亚新山和霹雳州的苏丹也经常光顾这家餐馆。
目前，回教餐馆由第三代Kalilnoor Rahaman Abdul Wahab经营，他在1990年从父亲手中接管家族生意。Kalilnoor说，回教餐馆从1921年开始营业，由他的爷爷M. Abdul Rahman在桥北路（North Bridge Road）开业，印度香饭的秘方也同样由爷爷研发，而当时爷爷是阿拉伯富裕家庭的大厨。
地址：735 North Bridge Rd #01-01, S198713
5. Sabar Menanti
- 创办于1920年代
Sabar Menanti 创办于1920年代，是本地享有名气的印度尼西亚杂菜饭（Nasi Padang）餐馆。
原本它只是路边摊，1920年代连招牌都没有。由于其摊位坐落在著名墓碑制造商旁，因此一度被称为“墓碑巴东式菜饭”。直到1960年代，该创始人哈芝马利安（Haji Marlian bin Athar）的朋友把一家前餐馆留下的招牌送给他，这个路边摊才得名“Sabar Menanti”（在马来语中意指“耐心等待”）。
餐馆采用传统香料与食材，印尼杂菜饭的选料应有尽有，从鸡肉仁当、炸鸡、烤鱼、参峇虾、参峇鱼、阿参鱼到参峇墨鱼等，其中的牛肉仁当、烤鱼和咖喱鸡等深受食客的喜爱。
地址：737 North Bridge Rd, S198715
6. Muthu's Curry
- 创办于1969年
以咖喱鱼头名扬四方的Muthu's Curry，创办于1969年。
它算是印度咖喱鱼头的开山鼻祖。据悉，1960年代末期，该已故创办人阿耶卡簏（Ayyakkannu）的华族朋友都很喜欢吃鱼头，于是他经常打包潮州和福州人的鱼头咖喱回家研究，用印度人一般不会用的鱼头和印度本家功夫来烹调香浓咖喱，后来创设的咖喱餐室以咖喱鱼头招来生意，名声大噪，数十年后变成饕客趋之若鹜的本地经典美食。
地址：138 Race Course Rd #01-01, S218591
7. Samy's Curry
- 创办于1960年代
Samy's Curry 是由M.Veerasamy创办于1960年代。
当年，他跟随印度商人到新加坡进行贸易，担任他们的厨师。热爱烹饪的M.Veerasamy平时尝试不同的食谱给邻居试吃，渐渐厨艺有了名气，其他人也来找他煮菜，从而启发他开创自己的生意。刚开始，他在登路（Tank Road）设食物摊位，过后搬到珍珠山中心（Pearl Hill Centre）。他的厨艺获得好口碑，深受公务员、律师，甚至是法官等欢迎，顾客很多，他们时常要排队等位子。后来，有公务员鼓励他搬到登布西山，因为餐馆那时的所在属于公共服务俱乐部（Civil Service Clubhouse），方便公务员和其他白领光顾。于是，M.Veerasamy在1970年代搬到登布西山，开了更大间的餐馆，从此一直留在那里，也是在登布西山营业最久的餐馆。
Samy's Curry的招牌菜肴至今仍严守创办人的独家食谱，确保原汁原味，代代相传。例如：干咖喱鸡、鱼柳、咖喱鱼头和干炒羊肉丁（Mysore Mutton）。