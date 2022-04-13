寻找本地巫印老字号餐馆的好滋味

新加坡的多元种族文化，造就了狮城多姿多彩的美食佳肴，每一种菜色都有独一无二的口味和香气。本地有不少非华族的老字号餐馆，主打各种特色料理，从印度肉碎煎饼、印度煎饼、咖喱鱼头、黄姜饭到印度尼西亚杂菜饭，各自精彩。

1. Zam Zam

创办于1908年

桥北路的印度回教餐馆Zam Zam是本地知名的百年老店，由来自印度的Haji Mahmud创办于1908年，是本地极少数创店百年仍在同一位置营业的餐馆。

当年，Haji Mahmud的儿时朋友Abdul Raheman和Abdul Kadir跟他同行到新加坡，Abdul Raheman在1910年开设了餐馆Victory，Abdul Kadir则在1911年开了Singapore Restaurant。在1985年，Singapore Restaurant和Zam Zam合并，成为Singapore Zam Zam。

餐馆以印度肉碎煎饼（Murtabak）闻名，其他招牌菜肴包括印度黄姜饭、咖喱鱼头和印度煎饼。

地址：697 North Bridge Rd, S198675

2. Tiffin Room

创办于1892年

Tiffin Room将特色菜肴盛放在经典Tiffin餐盒里。（取自Tiffin Room网站）

新加坡莱佛士酒店开业于1887年，而Tiffin Room自1892年起便落户莱佛士酒店，是本地历史悠久的印度餐馆之一。

餐馆主打北印度的特色佳肴，一大特点是将特色菜肴盛放在经典的Tiffin餐盒里。

招牌菜肴有烤虾“Jhinga Kebab”、黑扁豆咖哩“Tiffin Dal Makhani”和羊肉料理“Nalli Roganjosh”等。

地址：Grand Lobby, Raffles Singapore, 1 Beach Rd, S189673

3. Ananda Bhavan Restaurant

创办于1924年

Ananda Bhavan Restaurant 从1924年起营业，属于新加坡历史悠久的素食印度餐馆。“Ananda Bhavan”在淡米尔文有“福佑之家”的意思。

原本，餐馆只卖南印度食物，后来加入北印度食物和印度中餐。它的第一家餐馆开在实利基路（Selegie Road），目前已经扩充到有四家分店。

餐馆的菜肴包括北印度、南印度和印度中餐，例如：印度饼卷（Thosai）、印度炸豆饼（Vadai）和馕（Naan）等。

地址：58 Serangoon Rd, S217964

4. 回教餐馆（Islamic Restaurant）

创办于1921年

回教餐馆以黄姜饭著名。（档案照片）

回教餐馆Islamic Restaurant 创立于1921年，它的黄姜饭最负盛名。

一般印度餐馆的招牌菜，多数以咖喱和菜肴为主，但回教餐馆的主角是黄姜饭，有鸡肉、鱼肉和羊肉的黄姜饭选择。

此外，餐馆也有其他北印度菜肴，比如：炭炉烤鸡、烤鱼（Fish Tikka）、馕（Naan）和牛油鸡（Butter Chicken）。

据说，新加坡第一任总统曾是这里的常客，连文莱、马来西亚新山和霹雳州的苏丹也经常光顾这家餐馆。

目前，回教餐馆由第三代Kalilnoor Rahaman Abdul Wahab经营，他在1990年从父亲手中接管家族生意。Kalilnoor说，回教餐馆从1921年开始营业，由他的爷爷M. Abdul Rahman在桥北路（North Bridge Road）开业，印度香饭的秘方也同样由爷爷研发，而当时爷爷是阿拉伯富裕家庭的大厨。

地址：735 North Bridge Rd #01-01, S198713

5. Sabar Menanti

创办于1920年代

Sabar Menanti以印尼杂菜饭著名。（档案照）

Sabar Menanti 创办于1920年代，是本地享有名气的印度尼西亚杂菜饭（Nasi Padang）餐馆。

原本它只是路边摊，1920年代连招牌都没有。由于其摊位坐落在著名墓碑制造商旁，因此一度被称为“墓碑巴东式菜饭”。直到1960年代，该创始人哈芝马利安（Haji Marlian bin Athar）的朋友把一家前餐馆留下的招牌送给他，这个路边摊才得名“Sabar Menanti”（在马来语中意指“耐心等待”）。

餐馆采用传统香料与食材，印尼杂菜饭的选料应有尽有，从鸡肉仁当、炸鸡、烤鱼、参峇虾、参峇鱼、阿参鱼到参峇墨鱼等，其中的牛肉仁当、烤鱼和咖喱鸡等深受食客的喜爱。

地址：737 North Bridge Rd, S198715

6. Muthu's Curry

创办于1969年

Muthu's Curry的招牌咖喱鱼头。（档案照）

以咖喱鱼头名扬四方的Muthu's Curry，创办于1969年。

它算是印度咖喱鱼头的开山鼻祖。据悉，1960年代末期，该已故创办人阿耶卡簏（Ayyakkannu）的华族朋友都很喜欢吃鱼头，于是他经常打包潮州和福州人的鱼头咖喱回家研究，用印度人一般不会用的鱼头和印度本家功夫来烹调香浓咖喱，后来创设的咖喱餐室以咖喱鱼头招来生意，名声大噪，数十年后变成饕客趋之若鹜的本地经典美食。

地址：138 Race Course Rd #01-01, S218591

7. Samy's Curry

创办于1960年代

Samy's Curry的各款菜肴。（档案照）

Samy's Curry 是由M.Veerasamy创办于1960年代。

当年，他跟随印度商人到新加坡进行贸易，担任他们的厨师。热爱烹饪的M.Veerasamy平时尝试不同的食谱给邻居试吃，渐渐厨艺有了名气，其他人也来找他煮菜，从而启发他开创自己的生意。刚开始，他在登路（Tank Road）设食物摊位，过后搬到珍珠山中心（Pearl Hill Centre）。他的厨艺获得好口碑，深受公务员、律师，甚至是法官等欢迎，顾客很多，他们时常要排队等位子。后来，有公务员鼓励他搬到登布西山，因为餐馆那时的所在属于公共服务俱乐部（Civil Service Clubhouse），方便公务员和其他白领光顾。于是，M.Veerasamy在1970年代搬到登布西山，开了更大间的餐馆，从此一直留在那里，也是在登布西山营业最久的餐馆。

Samy's Curry的招牌菜肴至今仍严守创办人的独家食谱，确保原汁原味，代代相传。例如：干咖喱鸡、鱼柳、咖喱鱼头和干炒羊肉丁（Mysore Mutton）。



Samy's Curry的干炒羊肉丁。（取自Samy's Curry面簿）

地址：Blk 25 Dempsey Rd, S249670