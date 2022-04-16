意法风味菜肴 打开味蕾

意大利菜和法国菜被视为欧洲菜的主流，前者热情奔放，后者细致优雅。本地最近有法式餐馆开新分店，也有酒店意式餐馆换厨师长；若还不能到欧洲旅行，先在本地大饱口福吧。

欧洲历史悠久，有着深厚饮食文化基础，意大利菜和法国菜是欧洲菜的主流，影响全欧及世界饮食。

本地最近有法式餐馆开新分店，也有酒店意式餐馆换厨师长，更新菜单，主打传统意、法佳肴，为食客带来传统欧洲风味。

法式休闲用餐气氛

对爱吃法国餐的人来说，法式餐馆Les Bouchons不是一个陌生的名字。

这家在本地屹立20年的法国餐馆，在安祥山和罗拔申码头皆设有分店。餐馆以经典和物有所值的牛排和法国料理而闻名，如今于罗彻斯德园（Rochester Park）的黑白屋开设全新分店。

餐馆布置绿意盎然，环境优雅，除了设有户外座位，餐馆外还有一个法式滚球场，让食客暂缓繁忙脚步，边玩边喝。

餐馆室内装潢带有法国情调，轻松休闲的用餐氛围令人仿佛置身法国小酒馆。菜单依然主打牛排与薯条，除了原本招牌菜，也增添新菜式。除了牛排，每份主菜都附带沙拉和马铃薯条。

法式牛肝菌蘑菇浓汤（$16）加入了松露油，芳香扑鼻，口感细致浓郁。法式甜菜根沙拉（$17）色泽漂亮。主厨选用多种品种的甜菜根，创造出不同味蕾体验。

法式牛肝菌蘑菇浓汤滋味馥郁。（图片由餐馆提供）

烤和牛肉（Grilled Beef Wagyu Onglet, $58）上桌时肉质呈粉红色，细嫩多汁。法语中的“Onglet”，英语称“Hanger Steak”，就是胸腹隔肌牛排，位于牛腰肉附近。

Les Bouchons烤和牛肉上桌时肉质呈粉红色，细嫩多汁。（图片由餐馆提供）

常吃红肉想换换胃口，不如试试从加那利群岛漂洋过海而来的大西洋海鲈鱼（$88），搭配sauce vierge法式调酱享用，就像是将整片海洋搬上了餐桌。混合沙拉和餐馆自制薯条，适合双人共享。

甜品推荐个人最爱的焦糖烤布蕾（$13），清凉布丁与温热脆香的焦糖一起在嘴里绽放，美好滋味令人难忘。

地址：10 Rochester Park Rocherster Commons S139221

电话：69048972

南意经典料理

新加坡香格里拉酒店餐馆Waterfall Ristorante Italiano请来新任厨师长西蒙尼·洛伊西（Simone Loisi）。

来自意大利普利亚（Puglia）的洛伊西说：“我的烹饪理念有很大部分受到我家乡普利亚的影响，那里是美丽的海滨城市，我希望通过所创作的意式料理把食客的味蕾带到意大利。”

Waterfall Ristorante Italiano请来新任厨师长西蒙尼·洛伊西（Simone Loisi）。（图片由餐馆提供）

餐馆主打南意经典料理，包括：洛伊西家乡特色菜、手工意大利面、比萨及海鲜菜式。

Waterfall Ristorante Italiano主打南意经典料理，包括意式比萨Mortadella e Stracciatella（后排左一）和烤章鱼Polpo alla Plancia（后排中间）。（图片由餐馆提供）

Porchetta Alla Birra（$24）皮脆多汁，以啤酒腌制过的五花肉，搭配自制酸菜和蜂蜜芥末，叫人欲罢不能。

Burrata Con Affettati（$55／300克）是一道典型意式料理，各色冷切肉片搭配樱桃番茄，有助打开味蕾。

Orecchiette Broccoli E Salsicca（$28）是西兰花与意肉肠猫耳朵面，搭配奶油酱，再撒上辣椒、烤茴香籽和面包屑，是洛伊西的家乡菜。

Gnocchi Mare e Monti（$32） 面疙瘩则结合海洋与陆地食材，厨师将牛肝菌、樱桃番茄、帕马森干酪、甜虾等裹入意式团子，嚼劲十足。

新菜单将于4月18日推出。

地址：22 Orange Grove Rd Level One Garden Wing S258350

电话：6213 4398