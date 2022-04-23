新式“厨师做主” 菜单保留惊喜

Omakase是指食客把点餐的权利交给厨师，由厨师根据食客预算和时令食材制定菜单。如今Omakase也延伸出有菜单的形式，列明价格和大多数菜色，但保留一部分“厨师做主”精髓。

Omakase在日语是“拜托了”意思，指的是食客没有特定想吃的，由厨师根据食客预算和时令食材决定菜单。这种餐饮形式在本地受到喜爱，如今也延伸出另一种“有菜单”的Omakase，价格和大多数菜色列明，只有部分菜肴是“厨师做主”。如此一来，食客心里有个底，又不失期待与惊喜。

Yakiniquest的每一片和牛肉，都由专业服务员精心烧烤。（照片由餐馆提供）

精心烤肉

石田杰（Suguru Ishida）是一名日式烧肉（yakiniku）狂爱者，15年内尝遍日本超过2000家日式烧肉店，累积丰富经验后无师自通成为专家。他看上新加坡是一个美食大熔炉，2004年在驳船码头开店，分享心得与爱好。

Yakiniquest创办人石田杰尝遍日本超过2000家日式烧肉店。（照片由餐馆提供）

今年初他将店面搬到乌节路，面积扩大至2000平方英尺，有四个包厢，并推出和牛Omakase菜单。午餐分$88和$128，晚餐则是$138和$188。所有菜单都包括前菜、沙拉、冷面╱咖喱饭和甜品，烤肉种类则视不同价格菜单而有六至八种。

招牌晚餐（$188）的牛肉茶碗蒸及切成细丝的生牛肉面条很特别，让人留下深刻印象。店家会先问客人是否能接受牛舌，然后端出和牛各个部位，从较清淡至重口味逐个尝。

Yakiniquest切成细丝的和牛面条。（照片由餐馆提供）

看石田杰夫妻或经过严格训练的服务生烤肉是一种享受。每一片肉都视为珍宝，细心烤了一面后再翻到另一面，确保熟度刚好，然后放到客人前面的碟子。请在第一时间享用，才不会辜负每一次烤肉的用心。

不同部位烤肉的切法和吃法都有讲究，有的只是以盐稍为腌一腌，也有蘸点特调酱料或拌生鸡蛋一起吃。每尝一片烤肉，都是对和牛的新认识。

地址：333A Orchard Rd #04-08/09/10 Mandarin Gallery S238897

电话：62234129

春季菜单

Omakase菜单不一定动辄两三百元，在诺维娜一带的“剑”餐馆（Ken Japanese Restaurant）每人$88至$188，相对实惠。

试吃了$138的七道菜春季菜单（即日起至本月底），虽不是最精致细腻的烹制方法，但仍能品尝到日本春季食材的美味。主要食材从山形县（Yamagata）进口，另有富山县的萤火鱿和北海道的大闸蟹。当中，一道日本鳗幼苗，蘸着橘香酱汁吃，顺滑清新。北海道和牛带有嚼劲，搭配春笋和南瓜，增加爽脆口感和甜味。

“剑”餐馆春季菜单有北海道和牛搭配春笋和南瓜。（黄亿敏摄）

餐馆原名Yamato，今年初更名。现任主厨是30岁的Ryo Endo，2017年及2018年参加日本广岛的日本料理世界挑战赛（Washoku World Challenge）时名列前茅。他曾在新加坡求学，会说英语，言谈间感受到他个性外向开朗。

地址：1 Goldhill Plaza #01-17 S308899

电话：62501321

日法料理

28岁主厨黄麒豪（Darwin Wong）将法式厨艺融入日式料理，八道式（$78）和11道式（$108）Omakase菜单有生蚝、北海道带子、和牛和伊比利亚黑猪等上等食材，烹调方式也别出心裁。

Jidai的法国沙朗鸭肉以日本烧酒汤汁烩煮。（照片由餐馆提供）

法国沙朗鸭肉（Challan Duck）以日本烧酒汤汁烩煮，外层鲜咸，鸭肉保持红润。砂煲和牛则是结合法式烹饪技巧和亚洲风味，提供另一种享用和牛的体验。每道料理的分量不算小，摆盘也下功夫，一餐吃下来尝到多种山珍海味。

地址：9 Circular Rd S049365

电话：81891849