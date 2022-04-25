本地除了中峇鲁Galicier 还有哪些老字号饼家？

爱的西菓店、四泰饼家、锦泰西菓饼家、梁建源饼家西菓店、Balmoral Bakery……你有多久没踏进这些传统饼店了呢？
它们没有鲜艳夺目的门面，部分招牌的“复古”字体，甚至成为年轻人“猎奇”的目标。这些老店，贩卖的是朴实无华的糕点，没有所谓Instagrammable与否。走进去，闻到的是奶油香；触目所及，是琳琅满目的糕饼，有的甚至没有标上名字。懂就懂，不懂就开口问，说不定就此打开话匣子，有机会跟老板或老店员聊个天南地北。
怀念古早味的你，如果想去寻访老店，zaobao.sg帮你做了功课，一起来认识本地5家老字号饼店，并复习它们的历史吧。
1. 中峇鲁Galicier Pastry
- 创办于1975年
中峇鲁饼店Galicier将在今年中结业的消息一出，人们蜂拥而至，老主顾和爱尝鲜的年轻人都不介意排起队来，追寻的不只是传统美味，或许还有童年的滋味。
Galicier经营了35年左右，但其历史可追溯到1975年。创办人最初在乌节路一带创立“东乐园”，以售卖法式西点起家。第二代接手后，该店主打殖民地风味西点。目前的经营者陈勇向和妻子苏祈桢是第三代，他们在1986年另创新号取名“Galicier”，却保留“东乐园”的经营精神，并以娘惹糕点奠定口碑。
店里最受欢迎的娘惹糕点有椰子卷（Kueh Dadar）、椰丝球（Ondeh Ondeh）、虾米糯米卷（Lemper Udang）、班兰椰香蛋糕（Putu Ayu）等。据悉，业主懂得制作上百种糕点，但每次只选一些做来卖。除了娘惹糕点，这里还售卖各式蛋糕、苹果派、蛋挞等。
2. 爱的西菓店
有机会经过这家传统糕饼店，你应该会先被招牌“Love Confectionery 爱的西菓店”独特的字体给吸引。
你可以说它老土，也可以说这是复古。无论如何，整个店里的装潢，从木柜玻璃橱窗展示的蛋糕、装着蛋糕和面包的铝盘子，到粉红色的马赛克地砖，无不散发着浓郁的怀旧韵味。便宜到“笑”的价格，更直接把人带回过去——呃不，或者应该说，时间在此静止，不再滴答滴答前进。
橱窗里摆放的一块块奶油蛋糕，上面撒满巧克力米、彩虹米、花生碎，或杏仁片。小时候的你喜欢哪一个口味？现在让你选，心仪的口味又会是哪一个？
地址：122 Bukit Merah Lane 1, #01-60
3. 四泰饼家
- 创办于1950年
来到四泰饼家，你或许会买点花生糖、豆沙饼和马蹄酥回家。但老板许良全售卖的不只如此。不说不知，许良全掌握在新加坡近乎绝迹的手艺——制作可食用的糖狮。
粉红色的糖狮是许多大型庆典和祭拜仪式会采用的祭品，尤其是元宵节，潮州人会“借糖狮”回家，祈求新一年阖家平安。许良全曾在受访时指出，本地糖狮多数从马来西亚进口，或加入防腐剂，所以仅适用于供品，用完即丢。而他的糖狮只用白糖和可食用颜料，没有防腐剂，在室温下可保存数月，一些顾客会在祭拜后，将糖狮拿来煮糖水。
许良全这门手艺得来不易。他从小就跟着父亲在店里帮忙，当时店里聘请了六七名中国师傅，多数都不愿意传授制作糖狮的手艺。他都是站在一旁偷师，直到一位年长师傅允许他边做边学，他才逐渐将这门手艺学上手。
除了祭拜用的糖狮、糖塔等，四泰饼家的另一镇店之宝是花生糖。许良全在制作花生糖时加入一点姜，所以吃起来不会太甜腻。
4. 锦泰西菓饼家
- 创办于1964年
林木财是锦泰饼家的创办人。他在1954年到中国潮州乡亲的饼店当学徒，奠下做喜饼的基础。回返新加坡后，他把甘榜住家的后院改造成厨房，开业做饼，并在1964年创立锦泰饼家。
林木财在售卖糕饼零食的同时，也接单制作礼饼，并以普宁喜饼打响名堂。饼家在1980年代转型为“多元籍贯、中西合并”的西菓礼饼店。现任老板林广进是林家嫡长子，1997年顺理成章地成为第接班人，锦泰进入两次为期20年的企业转型期。
如今，锦泰已企业化经营，不只在实体店和网购平台的店铺售卖传统糕饼，也成为集合传统喜饼和婚礼用品的一站式店，为各籍贯的准新人提供“中西”款喜饼选择。
5. Balmoral Bakery
- 创办于1965年
蝴蝶杯子蛋糕（butterfly cupcake）、奶油角（cream horn）、兰姆蛋糕（rum cake）、鸡肉派、咖喱卜……这些都是的Balmoral Bakery售卖的古早味糕点。
Balmoral Bakery的创办人是一对海南兄弟，两人对英式糕点如奶油蛋糕和兰姆蛋糕情有独钟，特地到当年的罗敏申百货公司的食品部门学艺。
这里有一款古早味奶油生日蛋糕，蛋糕边有花生粒，可选香草或咖啡口味。蛋糕外围还有一圈用奶油装裱的“玫瑰花”。第二代林明浓曾在一篇访问里说：“现在也有卖现成饼干做的玫瑰花，但比较假，牛油做的花比较有香味，也比较美。”
这款蛋糕只用特定国外牌子的牛油制作，花生是自己烤后磨成颗粒状，印证了传统美味的背后或许没有什么高深的秘诀，有的只是由众多小小的坚持堆叠起来的温度。
地址：105 Clementi Street 12, #01-06
5. 梁建源饼家西菓店
- 创办于1932年
由第三代掌门人梁谦进打理的梁建源饼家西菓店，擅长制作本地少见的福建传统糕饼粩花和麻粩。
粩花和麻粩的主要材料是糯米，粩花外部裹上一层“炸米”，而麻粩外层一粒粒的则是芝麻。
除了粩花和麻粩，这里还能找到多种传统糕点，如云片糕、水晶糕、吉红软糖、俗称“珍袋”的海南煎堆、福建月饼、祭拜用的“通枣”等。
梁谦进的祖父梁维槐早年在惹兰加由（Jalan Kayu）的甘榜家中，以制作粩花和麻粩起家，之后在前林大头巴刹的对面买下一间店屋，开始制作多种传统糕饼。该店后来还搬迁了两次，营业据点都在后港。