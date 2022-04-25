本地除了中峇鲁Galicier 还有哪些老字号饼家？

爱的西菓店、四泰饼家、锦泰西菓饼家、梁建源饼家西菓店、Balmoral Bakery……你有多久没踏进这些传统饼店了呢？

它们没有鲜艳夺目的门面，部分招牌的“复古”字体，甚至成为年轻人“猎奇”的目标。这些老店，贩卖的是朴实无华的糕点，没有所谓Instagrammable与否。走进去，闻到的是奶油香；触目所及，是琳琅满目的糕饼，有的甚至没有标上名字。懂就懂，不懂就开口问，说不定就此打开话匣子，有机会跟老板或老店员聊个天南地北。

大家能在传统饼家找到古早味糕饼和点心。（图/档案照片、Balmoral Bakery面簿）

怀念古早味的你，如果想去寻访老店，zaobao.sg帮你做了功课，一起来认识本地5家老字号饼店，并复习它们的历史吧。

1. 中峇鲁Galicier Pastry

创办于1975年

Galicier将在结业的消息一出，引发了长长的排队人龙。（档案照片）

中峇鲁饼店Galicier将在今年中结业的消息一出，人们蜂拥而至，老主顾和爱尝鲜的年轻人都不介意排起队来，追寻的不只是传统美味，或许还有童年的滋味。

Galicier经营了35年左右，但其历史可追溯到1975年。创办人最初在乌节路一带创立“东乐园”，以售卖法式西点起家。第二代接手后，该店主打殖民地风味西点。目前的经营者陈勇向和妻子苏祈桢是第三代，他们在1986年另创新号取名“Galicier”，却保留“东乐园”的经营精神，并以娘惹糕点奠定口碑。

Galicier售卖多种娘惹糕点。（档案照片）

店里最受欢迎的娘惹糕点有椰子卷（Kueh Dadar）、椰丝球（Ondeh Ondeh）、虾米糯米卷（Lemper Udang）、班兰椰香蛋糕（Putu Ayu）等。据悉，业主懂得制作上百种糕点，但每次只选一些做来卖。除了娘惹糕点，这里还售卖各式蛋糕、苹果派、蛋挞等。

地址：55 Tiong Bahru Rd, #01-39

2. 爱的西菓店

“Love Confectionery 爱的西菓店”的招牌很容易吸引人停下脚步。（档案照片）

有机会经过这家传统糕饼店，你应该会先被招牌“Love Confectionery 爱的西菓店”独特的字体给吸引。

你可以说它老土，也可以说这是复古。无论如何，整个店里的装潢，从木柜玻璃橱窗展示的蛋糕、装着蛋糕和面包的铝盘子，到粉红色的马赛克地砖，无不散发着浓郁的怀旧韵味。便宜到“笑”的价格，更直接把人带回过去——呃不，或者应该说，时间在此静止，不再滴答滴答前进。

撒上巧克力米的奶油蛋糕。（档案照片）

橱窗里摆放的一块块奶油蛋糕，上面撒满巧克力米、彩虹米、花生碎，或杏仁片。小时候的你喜欢哪一个口味？现在让你选，心仪的口味又会是哪一个？

地址：122 Bukit Merah Lane 1, #01-60

3. 四泰饼家

创办于1950年

来到四泰饼家，你或许会买点花生糖、豆沙饼和马蹄酥回家。但老板许良全售卖的不只如此。不说不知，许良全掌握在新加坡近乎绝迹的手艺——制作可食用的糖狮。

许良全相信是新加坡唯一手工制作可食用糖狮的糕饼师傅。（档案照片）

粉红色的糖狮是许多大型庆典和祭拜仪式会采用的祭品，尤其是元宵节，潮州人会“借糖狮”回家，祈求新一年阖家平安。许良全曾在受访时指出，本地糖狮多数从马来西亚进口，或加入防腐剂，所以仅适用于供品，用完即丢。而他的糖狮只用白糖和可食用颜料，没有防腐剂，在室温下可保存数月，一些顾客会在祭拜后，将糖狮拿来煮糖水。

许良全这门手艺得来不易。他从小就跟着父亲在店里帮忙，当时店里聘请了六七名中国师傅，多数都不愿意传授制作糖狮的手艺。他都是站在一旁偷师，直到一位年长师傅允许他边做边学，他才逐渐将这门手艺学上手。

花生糖是四泰饼家镇店之宝。（档案照片）

除了祭拜用的糖狮、糖塔等，四泰饼家的另一镇店之宝是花生糖。许良全在制作花生糖时加入一点姜，所以吃起来不会太甜腻。

地址：2 Beach Rd, #01-4795

4. 锦泰西菓饼家

创办于1964年

林木财是锦泰饼家的创办人。他在1954年到中国潮州乡亲的饼店当学徒，奠下做喜饼的基础。回返新加坡后，他把甘榜住家的后院改造成厨房，开业做饼，并在1964年创立锦泰饼家。

锦泰饼家制作的发糕（右）和各类糕饼和糖果。圆盘中央为吉红糕，左上粉红色包装是云片糕，往右顺时针的是麻佬、米佬、麻条、米方、公豆、寸枣、糕粒和豆条。（档案照片）

林木财在售卖糕饼零食的同时，也接单制作礼饼，并以普宁喜饼打响名堂。饼家在1980年代转型为“多元籍贯、中西合并”的西菓礼饼店。现任老板林广进是林家嫡长子，1997年顺理成章地成为第接班人，锦泰进入两次为期20年的企业转型期。

如今，锦泰已企业化经营，不只在实体店和网购平台的店铺售卖传统糕饼，也成为集合传统喜饼和婚礼用品的一站式店，为各籍贯的准新人提供“中西”款喜饼选择。

地址：427 Sembawang Rd

5. Balmoral Bakery

创办于1965年

蝴蝶杯子蛋糕（butterfly cupcake）、奶油角（cream horn）、兰姆蛋糕（rum cake）、鸡肉派、咖喱卜……这些都是的Balmoral Bakery售卖的古早味糕点。

Balmoral Bakery售卖的奶油角（左）和蝴蝶杯子蛋糕，现已相当罕见。（档案照片）

Balmoral Bakery的创办人当年特地到罗敏申百货公司的食品部门学习如何制作英式糕点。（图/Balmoral Bakery面簿）

Balmoral Bakery的创办人是一对海南兄弟，两人对英式糕点如奶油蛋糕和兰姆蛋糕情有独钟，特地到当年的罗敏申百货公司的食品部门学艺。

这里有一款古早味奶油生日蛋糕，蛋糕边有花生粒，可选香草或咖啡口味。蛋糕外围还有一圈用奶油装裱的“玫瑰花”。第二代林明浓曾在一篇访问里说：“现在也有卖现成饼干做的玫瑰花，但比较假，牛油做的花比较有香味，也比较美。”

这款蛋糕只用特定国外牌子的牛油制作，花生是自己烤后磨成颗粒状，印证了传统美味的背后或许没有什么高深的秘诀，有的只是由众多小小的坚持堆叠起来的温度。

地址：105 Clementi Street 12, #01-06

5. 梁建源饼家西菓店

创办于1932年

第三代掌门人梁谦进手里捧着祭拜用的“通枣”。（档案照片）

由第三代掌门人梁谦进打理的梁建源饼家西菓店，擅长制作本地少见的福建传统糕饼粩花和麻粩。

粩花和麻粩的主要材料是糯米，粩花外部裹上一层“炸米”，而麻粩外层一粒粒的则是芝麻。

除了粩花和麻粩，这里还能找到多种传统糕点，如云片糕、水晶糕、吉红软糖、俗称“珍袋”的海南煎堆、福建月饼、祭拜用的“通枣”等。

梁谦进的祖父梁维槐早年在惹兰加由（Jalan Kayu）的甘榜家中，以制作粩花和麻粩起家，之后在前林大头巴刹的对面买下一间店屋，开始制作多种传统糕饼。该店后来还搬迁了两次，营业据点都在后港。

地址：7 Hougang Ave 3, #01-50