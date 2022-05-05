母亲节该去哪里用餐?

来临周末就是母亲节，你准备好带妈妈去哪里用餐了吗？zaobao.sg整理了4家特色美食餐馆，帮助你在来临的母亲节宠宠妈妈！

1. 打包野餐礼盒 一同去郊游

Mdm Ling母亲节野餐礼盒(取自商家面簿）。

你是否已有许久没有和妈妈共度母女/母子时光？不妨在周末时带上母亲及亲人，来场踏青之旅，呼吸一下大自然的芬多精，顺便打包Mdm Ling Bakery的“Love Ma-gnificent”母亲节野餐礼盒祭祭五脏庙。

礼盒内包含招牌包点包括：豆沙包、莲蓉包、咸蛋黄流沙包，还有新推出的马拉糕和乌打马卡龙包，以及任选两款曲奇饼。另外，还贴心地附上两个可爱的老虎竹盘和野餐垫。

Love Ma-gnificent礼盒配套现售$128（原价$143），免费送货，订购可上网www.mdmlingbakery.com或致电84286006。

2.传统中式套餐

岷江川菜馆推出母亲节套餐（餐馆提供）。

为迎接母亲节的到来，良木园酒店旗下两家中餐馆岷江川菜馆（Min Jiang）及岷江在纬壹（Min Jiang at One North）推出新菜单，共有6道至7道经典佳肴（$78++至$128++不等），以及免费的寿桃。

想让体验升级？不妨留宿一晚池边套房（$580++/晚，包含免费的自助餐），让妈妈能好好地放松一下。

地址：岷江川菜馆 Goodwood Park Hotel，22 Scotts Road

岷江在纬壹 No. 5 Rochester Park,

良木园池边套房（商家提供）。

3. 浪漫的法式早午餐+海鲜拼盘

法国名厨丹尼尔·布卢德（Daniel Boulud）开设的现代法式餐馆db Bistro & Oyster Bar为迎接来临的母亲节，推出春节主题的海鲜早午餐“Brunch”套餐（每人$75++），仅限供于5月7日和8日。

前菜有新鲜布拉塔乳酪、法式 肝酱（Pâté）、春天豌豆沙拉、白芦笋浓汤等佳肴共食客挑选。主菜则有奶油螃蟹意大利面、法式红酒炖鸡、烟熏鲑鱼班尼迪克等等。最后当然少不了充满少女气息的草莓塔和优格雪糕，让妈妈吃了心里甜滋滋。

如果你的母亲热爱海鲜，那定不能错过店里的招牌海鲜拼盘，丰盛的海鲜总汇中，绝对少不了生蚝、扇贝和龙虾，包妈妈满意。

地址：2 Bayfront Ave B1-48 The Shoppes at Marina Bay Sands S018956

4. 把妈妈宠成女王

拉丁欧洲风味餐馆Sol & Luna在来临的周末将送用餐的母亲免费的康乃馨(取自商家IG）。

新开业的拉丁欧洲风味餐馆Sol & Luna，所售的欧洲菜式包括意大利、法国、葡萄牙和西班牙的料理。

餐馆位于中央商业区最新办公大楼凯源中心（CapitaSpring）的17楼空中花园，在那里享用下午茶或早午餐别有皇家庭院的风味，下午茶套餐从$38++起。

另外，来临的周末（7日、8日）到餐馆用餐的话，妈妈们还可以收获一束小巧的康乃馨花束。

地址：88 Market St CapitaSpring #17-01