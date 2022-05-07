Kind Kones 无负担冰淇淋

Kind Kones是由新加坡人于2017年创建的，目前在新马有五家门店，4月开张的最新门店在加东。该品牌最大特色是食品不含乳制品、鸡蛋、精糖和其他化学添加物，而且大多数不含麸质（gluten）。

创办人因对乳制品敏感而着手研究，并立志建立一个支持相同理念的社群，那就是善待身体和环境。

记者试了好几款口味的冰淇淋，在没有常用食材的前提下，味道和口感与一般健康冰淇淋相差不远。个人偏爱坚果口味的，因为食材下得足，每一勺都吃得到坚果。最畅销口味是榴梿、黑森林、杏仁脆软糖和咸巧克力碎片等。

一球$5.90或$7.90（杯装），多付$1可换成自制的全麦或竹炭威化饼卷，无面粉和麸质饼卷则是$1.50。除了冰淇淋，门店也售卖自家制作，或由其他同理念业者供应的蛋糕和巧克力。

品牌提供送货服务，今年第三季将在指定超市和柜子上架。

地址：583 Orchard Rd #B1-27/K1 Forum The Shopping Mall S238884/ 290 Orchard Rd #B1-15 The Paragon S238859/ 112 E Coast Rd #02-25 i12 Katong S428802