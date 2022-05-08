亲手烘焙 布朗尼格外香甜

糕点师埃莱娜推荐的这款来自好友的无麸质布朗尼食谱，以杏仁粉取代面粉，亲手烘焙与所爱的人、家人和朋友分享，传达爱与珍惜。

在悠闲的午后，如果可以亲手烘制可口的布朗尼（brownie）跟家人一起享用，家庭下午茶时光会变得格外温馨。

现代加州精致餐馆Rosemead的糕点厨师埃莱娜（Elena Perez de Carrasco，33岁）想要与读者分享布朗尼食谱，正出于这分初心。

糕点厨师埃莱娜（Elena Perez de Carrasco）鼓励大家亲手烘制布朗尼跟亲友分享。（梁麒麟摄）

她说：“我想分享一个快速、容易、简单的食谱，让读者能够轻易学上手，烘制布朗尼跟家人和朋友共享。很多时候，大家一想到烘焙这件事可能会畏惧，认为是很耗时的事，因此一般人都倾向去甜点店买布朗尼。我觉得，如果是要给所爱的人、家人和朋友的话，自己烘焙的布朗尼是表达对他们的爱和珍惜的最佳方式。一旦掌握了这个简单快捷的食谱，也意味有更多时间陪伴他们。”

选择食材很讲究

通常布朗尼会用面粉制作，埃莱娜透露一个小诀窍，如果要让布朗尼更好吃，试用杏仁粉取代面粉，可增添布朗尼的湿润度。埃莱娜的布朗尼食谱特点是无麸质（gluten-free），“当我们换掉面粉，它基本上就不含麸质。尽管一般人对无麸质甜点的刻板印象是口感干或无味，我坚信如果做得好，它们会很美味。”

看似简单的布朗尼，选择食材时也很讲究。她指出，优质食材是制作美味甜点的基础，同时也要兼顾味道的平衡，因此建议用70%至80%黑巧克力，做出来的布朗尼才不会过于甜腻，口感富有深度与层次感。

尽管是一般人都可以掌握的基本烘焙手艺，她强调仍需要注意的事项，包括确保烤箱设置在正确的温度，并仔细留意烘烤时间。如果烘烤时间过度，布朗尼的口感可能会变干。若要检查布朗尼是否已烘制好，可稍微移动烤盘，中间的布朗尼要是没有摇摇晃晃，就表示烤好了。

食谱来自西班牙好友

这个布朗尼食谱还具特别意义，它来自埃莱娜在西班牙的好朋友，每当她做这款布朗尼时，都会想起好友。

她说：“我第一次用这个食谱烘焙是在2020年阻断措施期间。跟我分享这食谱的朋友Berta，是我在伦敦餐馆Joel Robuchon工作时认识的糕点师傅。我们同一天生日，当时她很失望无法为我烘制一个生日蛋糕，于是我们用Zoom一起制作布朗尼，通过网络庆祝我们的生日。”

如果家里有庆祝活动，埃莱娜也会制作这款布朗尼，“因为它在我心中有特殊位置，我的家人喜欢吃，我们还会在上面加雪糕，使它更加美味。”

来自西班牙的埃莱娜，平日在家下厨通常喜欢烹煮家乡食物，借由美食跟丈夫和朋友分享家乡的饮食文化。她最喜欢的料理，有西班牙马铃薯蛋饼（Tortilla de patatas）、西班牙冷菜汤（Gazpacho）和巴斯克金枪鱼炖菜（Marmitako）。

谈到自己最喜欢的三款糕点，她的名单上有：肉桂卷、葡式蛋挞，还有西班牙巴斯克（Basque）地区非常传统的糕点杏仁奶黃馅酥饼Pantxineta。

她对好的布朗尼定义是：有蛋糕的口感，湿润软绵又带嚼劲，至今难忘在冬天时尝过的一个布朗尼。

“有一次，我在首尔时正在下雪。我和朋友都冻僵了，便到一家可爱的咖啡馆喝咖啡。店里的阿姨给了我们每人一块热乎乎的布朗尼配咖啡。那滋味至今仍深深留在我的记忆。”

无麸质布朗尼（9至12个）

食材：

黑巧克力片250克、植物油100克、鸡蛋300克、黄糖（light brown sugar）300克、杏仁粉200克、可可粉60克、盐2克。

美味的布朗尼讲究使用优质食材。（梁麒麟摄）

做法：

1.将烤箱预热至150摄氏度。

2.在一个8英寸方烤盘上，轻喷一层油。

3.把油和巧克力片倒入微波炉适用的碗。把碗盖上，微波炉设约800瓦至900瓦，每一次微波煮食约30秒，直到食材完全融化。

4.将鸡蛋和糖放入搅拌机，以2号速度混合8分钟。

5.把融化的巧克力和油，加入鸡蛋和糖的混合物。

6.加入黄糖、杏仁粉和可可粉，搅拌均匀。

7.将混合物倒入烤盘中。

8.设150摄氏度烘烤20分钟，可用牙签插入布朗尼中间，取出后牙签上只有微小细屑，没有粘黏面糊，即表示烤好了。

9.等布朗尼完全冷却后，才从烤盘取出，切片后放在密封容器，在室温下可保存达3天。