守得云开见月明 —— 93岁古早云吞面传奇人物话精彩人生

一盘古早风味的云吞面，唤起不知多少代国人的美食记忆。

梁月明（中）是跟她曾在牛车水“死人街”开档的表姐（左）学煮云吞面的。

由梁月明1958年创始，本地云吞面老字号“南生云吞面”当年开在史丹福路上的旧国家图书馆前的小木屋餐室。经典的红砖图书馆拆除后，南生搬到远东广场。很多人从求学时代吃到踏入社会，成家后又带孩子家人来“帮衬”。

已故香港艺人曾江、沈殿霞，以及我国前部长姚照东都是熟客。

梁月明仍经常到店里包云吞，是南生云吞面的活招牌。

2020年，南生在疫情期间无预警关闭。停业了两年，93岁的“婆婆”近日重出江湖，在大巴窑北的车老板餐室开档，引来无数对她念念不忘的老友记食客，也让古早风味的云吞面回潮。

梁月明重出江湖后，不少慕名者去她档口与她合照。

婆婆腿力不如当年，已无法亲力亲为，煮面的工序现由餐室的两位专人接手，她经常下来包云吞，也做档口的活招牌。

梁月明腿力不如当年，虽已无法亲自煮面，但仍经常下来包云吞和见粉丝。

问婆婆，她的古早云吞面有什么特色，她也说不出来。但卖了64年，一辈子专注做好一件事，食客吃在嘴里，涌上心头是暖暖的怀旧情，也是在时间长河里投下的一个凝视，是用老食物来感受民间历史的流传。

梁月明虽是本地小贩美食界一个长青，经典的传奇，但她却鲜少让人拨开她公众的面纱。上周末，她邀请记者到她家做客，话家常，谈人生。93岁的长者，回忆人生的年轮总难免有点模糊。记者跟她儿孙确认后，理清她说在南华女学校读中学的那段实应是小学。因为二战，她读到小五就被迫停学。但好学的她一辈子爱读报求新知。她也坚持儿孙专心读书，完成学业，从不让他们来档口帮手。

梁月明孙子邓伟强有意继承祖母生意，跟她偷师。

好客的婆婆还与记者们举杯共饮她喜爱的黑啤酒（她每天喝一杯）。访问结束后，婆婆的麻将局三缺一，记者硬着头皮上场，跟阿婆玩了几手。若说人物专访也是一种陪伴，记者深感幸运，阿婆敞开她私人的另一面，让大家看见她真实的人生。

梁月明与记者干杯。她每天喝一杯黑啤酒，她认为这是她的养生秘诀。

漫漫人生路，梁月明婆婆步履不停，一步一脚印，给后辈留下的是她对生命的热忱和睿智。

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