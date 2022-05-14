一锅红油底是火锅的灵魂，好食材则是火锅美味的关键。

莆田餐馆创办人方志忠把重庆老火锅带到本地，热辣汤底涮烫各种肉品、蔬果、海产及内脏，在传承重庆老火锅的基础上，赋予新元素。

从香港红到中国大陆，人气火锅店“方叔叔重庆老火锅”首家海外分店落户新加坡的世界城（Great World City）。

餐馆招牌上咧嘴而笑的“方叔叔”其实就是本地米其林一星餐馆莆田创办人方志忠，人称“方叔叔”的他2016年于香港开设方叔叔重庆老火锅，吸引不少港星如：郭富城、刘嘉玲、张智霖等上门用餐。近年，方志忠将分店拓展至福州和长沙，如今他将品牌带到新加坡，将正宗重庆火锅味道带给本地食客，希望找到和他一样喜欢重庆火锅的知音人。

重庆老火锅，又叫麻辣牛油火锅。方志忠说，自己曾无数次到重庆许多火锅店用餐，决定综合个人心得，推出正宗重庆老火锅。“好的火锅汤底重成本，用料足，辣椒是否足量、品质如何、熬制时间等，还讲究技巧。”

秘制重庆老锅底

享用重庆火锅，一锅红油底是火锅的灵魂，好食材则是火锅的美味关键。招牌九宫格麻辣大红锅（每人$7）是方志忠连同美食纪录片《舌尖上的中国》的火锅匠人张平，共同打磨出的秘制重庆老锅底。以重庆石柱红辣椒、四川汉源花椒、精炼高纯度牛油、郫县豆瓣酱、云南黄口老姜等五种原料熬煮，椒麻香辣。

除了火锅汤底，方志忠对好食材也相当执着。菜单上的食材经过精心挑选，融合方叔叔的独具匠心，与汤底相辅相成。

锅上的九个小格看似简单，殊不知享用时也有讲究。中心格子火力最旺，一般不用来煮食材，而是用来涮即烫即熟的菜品，如：牛肉、毛肚、牛肝等。两边中西南北的方格火力较弱，适合放肉类、蔬菜等须煮熟才能吃的食材，如：虾滑、肉丸子、耗儿鱼等。至于角落的三角格子火力最弱，适合慢火焖煮的食材，等吃完涮烫的食材后，再来品味炖煮食材的美味，如：鹌鹑蛋、猪脑花、莆田老豆腐等，让食材充分入味。

当季海产与海陆内脏

吃火锅也讲求食在当季，鲜活海蛏（chēng）（半份$12.50）是四月至八月季节限定食材，每周从莆田空运过来，个大肥美，肉质滑嫩鲜甜。手打鱼子虾滑（半份$9.50∕一份$18）以白虾手打成丝滑虾浆，入口爽脆。

手打鱼子虾滑以白虾手打成丝滑虾浆。（餐馆提供照片）

喜欢重庆耗儿鱼（$24），在翻滚的红汤中稍微灼烫后，肉质依旧紧实嫩滑。色泽鲜绿的干贡菜（半份$4.50∕一份$8）以晒干苔菜制成，脆嫩爽口。

色泽翠绿的干贡菜以晒干的苔菜制成。（餐馆提供照片）

餐馆还提供鲜黄喉、大刀牛肝、大刀猪腰片、稻田毛肚、鲜猪心、珊瑚蚌、桂花蚌等内脏，爽脆口感让内脏爱好者一口就爱上。其中，珊瑚蚌和桂花蚌是海参的肠脏，不含胆固醇或脂肪，具嚼劲，十分好味。享用牛肉片、牛肝时，搭配蒜末香油或轻蘸干碟，即能减辣，又添风味。

珊瑚蚌是红海参的内脏，口感爽脆弹牙。（餐馆提供照片）

大刀猪腰片鲜嫩，脆而多汁，短时涮烫即可食用。（餐馆提供照片）

食材升级的挑战

人们食用重庆火锅之所以喜欢烫食动物内脏，还得从火锅的起源说起。据说，重庆火锅起源自长江和嘉陵江边船工，当时的人们将较便宜的猪、牛内脏切块，放到锅中煮熟，配上麻辣调料，是一种相当朴实、平民化的吃火锅方式。方志忠说：“方叔叔重庆老火锅就是在传承重庆老火锅的基础上，赋予新元素，食材上的升级还须找到合适的，例如在重庆火锅中加入较名贵的海参内脏，如桂花蚌、珊瑚蚌，以及莆田的蛏、稻庭乌冬面等。”

现炸豆皮脆感十足，稍涮几下即可享用；重庆炸酥肉则是即食型小吃，泡入红油中翻滚几下，吃时又是另一番滋味。不食辣者，也可选择清新蔬果汤底、大骨滋补锅、番茄锅、山珍菌菇锅，甚至是深具港式风情的皮蛋香菜锅。锅底每人$7，每锅最高$28。

火锅配冷饮，解渴解腻解辣，即日至5月25日，食客可获赠一杯800毫升“四大天王”饮料（原价$8至$9），可任选：水仙乌龙柠檬茶、洛神花鲜橙特饮、生津止渴杨梅汁，或冲上云霄百香果鸡尾酒。

地址：1 Kim Seng

Promenade #B1-108/109

S237994

电话：62327800