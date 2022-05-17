退休名厨重拾锅铲 限时再现经典粤菜

退休名厨暂“结束”退休生涯，携手岷江川菜馆行政主厨陈国，八手出击，共同再现了19道港式经典佳肴

四名经验丰富的主厨分别是陈国（前华厅餐馆主厨）、钱汉贤（前李白餐馆厨师）、钟可时（前金牡丹餐馆主厨）及岷江现任主厨曾繁基。难得的是，前三人已退休，受本地美食家林益民邀请，再次齐聚一堂为公众重现上世纪古早味粤菜。

八手出击 打造限时套餐

四位名厨八手出击，共同再现了19道港式经典佳肴（餐馆提供）。

亮点菜肴包括：云腿鸡茸燕窝羹、炸脆鲜奶拼煎百花带子、怀旧一品冬瓜盅、怀旧锅贴明虾夹拼鲮鱼肉煎酿日本迷你灯笼椒、金菇肥牛卷拼洋腿芋丝炸春卷等等。

钱汉贤师傅制作的云腿鸡茸燕窝羹、怀旧一品冬瓜盅彻底体现了粤菜重羹汤的精神。前者将鸡茸搅拌成泥融入鸡汤成羹，质感似粥，云腿及燕窝滋味层层迭出，冲击着食客的味蕾，可当成主食来使用，暖心还暖胃。

云腿鸡茸燕窝羹看似普通，实则蕴含丰富多元的质感（餐馆提供）。

陈国师傅的拿手菜炸脆鲜奶拼煎百花带子，是上个世纪香港人常吃的菜肴，目前在本地并不常见。据说步骤繁琐，先以牛奶、玉米粉等混合后凝固起来，再切块蘸上面糊油炸，热呼呼入口，香浓奶味四溢。建议蘸上些许粗砂糖，甜味更有层次，丰富口感。

炸脆鲜奶拼煎百花带子是上世纪常见的粤式美食，制作繁琐，还可以蘸点砂糖吃出另一番滋味（餐馆提供）。

餐馆共推出三种不同套餐，分四人、六人及十人份。四人份五道菜套餐（午餐），每人收费$88起，六人份的七道菜套餐（午餐和晚餐），每人收费$138起。十人份的九道菜套餐（午餐和晚餐），每人收费$168起。

公众可致电67301704、电邮min_jiang@goodwoodparkhotel.com或上网预定。