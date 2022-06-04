鸡蛋主题餐馆Tamago-EN庆三周年，推出新系列全日早餐。Siri House的户外用餐体验，食客可享用美味的创意料理。

鸡蛋料理变化多端，屡吃不腻。

本地人气鸡蛋主题餐馆Tamago-EN庆祝三周年，推出新系列的全天早餐。

Tamago-EN 庆三周年推全天早餐

鸡蛋配烤面包是最经典的早餐组合，新餐单主打之一日式咖椰土司套餐（$8.90），跟传统南洋咖椰烤面包有异曲同工之妙。用日本紫番薯做成的咖椰多了一层淡淡番薯香，搭配烤面包、冲绳温泉鸡蛋和一杯热咖啡，美味饱足的早餐启动元气满满的一天。

风味十足的日式紫薯咖椰土司套餐。（餐馆提供照片）

鸡蛋搭鳄梨与烤面包是近来火红的早餐选项，许多咖啡馆都必备这道人气食物。这里的鸡蛋鳄梨烤面包（$13.50），胜在鸡蛋的鲜味特别突出，用叉戳破蛋黄的那一刻，溏心蛋黄瞬间流出，令人食指大动。

地中海晨光（shakshuka，一种番茄烤蛋）是地中海及中东地区一道常见的人气料理，主要食材包括鸡蛋和番茄，早午晚餐都适合。咖喱地中海晨光（$15.50），加了咖喱和腌肉碎，增添浓郁口味，用酸种面包蘸着吃，让面包吸附咸香酱汁，特别爽口。

其他鸡蛋料理还有包括酸种面包、西式炒嫩蛋、焗豆、香肠、香菇和沙拉的拼盘早餐“Eggcellent Platter”($16.90）；日式炸猪排三明治（$14.50）；法式三文治Croque Monsieur（$13.50）；烟熏三文鱼班尼迪克蛋（$17.50）。

Tamago-EN新推出的地中海晨光（右）与拼盘早餐“Eggcellent Platter”。（餐馆提供照片）

必尝的甜品鸡蛋布丁，有原味、抹茶和黑芝麻，呈现鸡蛋的香甜滑嫩，三种口味各自精彩。餐馆选用的冲绳鸡蛋都可生食，食客可向餐馆购买生鲜冲绳鸡蛋，发挥创意煮出自己心仪的鸡蛋料理。

网址：tamago-en.com

Siri House 户外用餐体验

位于登布西山一侧的Siri House，推出精心布置的户外私人用餐体验，在月光下享用晚餐，一切都显得更柔和浪漫。

Siri House精心布置的户外私人用餐体验。（餐馆提供照片）

晚餐可选四道套餐（每人$98++）或六道套餐（每人$128++），伴有法国凯歌香槟（Veuve Clicquot）各一杯。

套餐亮点之一是龙虾味噌白酱意大利面，从面条到酱汁充分利用鸡蛋。自制宽蛋面（pappardelle）带韧性，宽面条吸附饱满的酱汁，每一口都鲜甜。据厨师说，用鸡蛋制作面条，提供了意大利面所需的水分、蛋白质和脂肪，让面条的口感顺滑。酱汁除了芝士和白味噌，还特别用了蛋黄烹制，以取得更加香浓的滋味。龙虾用日本备长炭微烤，再上一层鸡油，散发淡淡熏香，意大利面所伴的香菇与炸帕马火腿有画龙点睛之效，增添双重截然不同的口感。

Siri House浓郁的龙虾味噌白酱意大利面。（餐馆提供照片）

户外私人用餐体验至6月底，须在7天前预定。

地址：Dempsey Rd

Blk 8D #01-02 Dempsey Hill S249672

电话：94871552