觅食不马虎 一起逛超市寻亮点

疫情期间有许多人培养出对烹饪的兴趣，爱吃的新加坡人对食材的要求变高并不奇怪。Causeway Point 新开的超市里，可以找到许多不一般的特色食材和物品，让大家可以有个不一样的逛超市体验。跟随zaobao.sg看看这间超市的几个亮点吧！点击看视频！

Fill Good

一踏进超市，前方映入眼帘的是装满各种健康零食的自助桶。从坚果到米饼，许多不同口味的小吃琳琅满目。

Fill Good 的健康零食自助桶。（图/FairPrice 提供)

提供这些小吃的是Superlative Foods旗下的Fill Good。它是新加坡第一间清真、有机食品出产公司.。负责人说，品牌宗旨是希望与新加坡食客分享健康又实惠的食品。他们从不同国家运来小吃的原料，在新加坡加工，自己研发口味独特的零食，甜的、咸的都有。除了注重食品的质量，它们也强调可持续性，连包装都是用可回收的纸制作的。顾客也能选择自备包装，身体力行为环保尽一份力。

听到“有机”、“全素”，很多新加坡人可能会觉得不太符合本地人的口味。对此，Superlative Foods 经多次实验，推出了用腰果、班丹精和椰糖做的全素伽椰，即使不是全素食者也可以尝尝看。

Fill Good 推出符合本地口味的全素伽椰。（图/柯悦 摄）

Jeya Spices

一般会出现在巴刹的现做香料铺，在超级市场也能找得到！超市中间的香料摊，多个颜色鲜艳的香料很吸睛。在这里，民众可以买现做现卖，适合煮咖喱或仁当的底料，以及包装好的香料和养生茶包，上班族可就不必担心巴刹档口“不等人”了。下班后需要买新鲜椰丝或香料，可以到超市去买。

大家能从提前固定好的底料选择（例如煮鸡肉或鱼肉咖喱的底料），或按照自己的喜好调出适合自己口味的。为了保持食品的新鲜，摊主Jeya加入底料的葱、蒜、姜等也都是每天早上弄成泥的。

友善、幽默的摊主Jeya从有条理的动作和调料时的从容就能看出，他是第三代的“Spiceman”。看着他调料，也是一种视觉上的享受。

超市中间的新鲜香料摊。（图/FairPrice 提供）

Durian Edition

再走进去，榴梿爱好者会被 Durian Edition 精品榴梿的一片金黄所吸引。

各种不同品种的榴梿。（图/柯悦 摄）

榴梿季节一来临，很多人应该习惯到街边摊购买他们最喜欢的榴梿品种，与亲戚好友一同分享。但对于偶尔“犯瘾”又找不到人共享的人来说，应该能从Durian Edition 推出的 Tasting Platter 找到慰籍。

这个拼盘中有四种不同的榴梿精品，都从马来西亚运过来，其中包括D24，D13 和神仙果等。每个拼盘都会随机和季节混合不一样的品种，唯一不变的是猫山王。对于想尝试不同品种的榴梿，却怕吃太腻的人来说，可以考虑购买一个这样的拼盘来吃吃看。无论喜欢甜的或苦的，应该能从这个拼盘中找出喜欢的榴梿品种。

这个拼盘的价格稍微偏高，售价是$38。如果在 Fairprice Finest 消费 $88 的榴梿产品，能上一个免费的榴梿 Masterclass，学会如何分辨榴梿，以及榴梿的最佳吃法。听听老板怎么说！