突破性思维与多元化发展，让餐饮业者在本地高成本的经营环境下，开拓更多商机，也开启食客的视野与味蕾。

最近走访了两位业者，欣赏他们打破框框的魄力与创意。突破性思维与多元化发展，让业者在本地高成本的经营环境下，开拓更多商机，也开启食客的视野与味蕾。

The Refectory 多品牌餐饮休闲中心

这个在大巴窑工业区底层的多品牌餐饮休闲中心去年投入运作。要如何定位它，就看你是从哪个门走进去，坐在哪张桌子。

The Refectory的酒吧兼餐馆BRDL，主打本地风味现代餐饮及特调鸡尾酒。（餐馆提供）

Glean Cafe是一家售卖全天候早午餐的咖啡座，平均消费一人$20左右。最近咖啡座和本地烘焙坊The Patissier合作至8月31日，推出五道咸食（$16++起）和五道甜点（$10++），喜欢乌打烤面包（$24++），鲭鱼和虾做成的乌打搭配叻沙酱和阿渣（achar）。百香果蛋白霜蛋糕（$10++）原本以为会很甜腻，尝了一口居然很清新，有新鲜芒果和草莓，加上百香果慕丝。咖啡座也售卖其他本地品牌的巧克力及食品。

Glean Cafe与The Patissier合作的乌打烤面包。（餐馆提供）

较高档次的酒吧兼餐馆BRDL，主打本地风味的现代化餐饮。调酒师精心调制的鸡尾酒非常“真材实料”，酒精饮料比例高，肯定“值回票价”。主食和小吃无论卖相或味道都有水准，如芥末蟹肉鱼子锥形饼筒（$15++），还有印度Tandoori烤羊肉及仁当和牛颊等。一个人平均消费约$50。

BRDL的仁当和牛颊融入马来料理元素。（餐馆提供）

南香茶楼售卖招牌蛋挞及点心。（餐馆提供）

艺人李国煌引进的怡保“南香茶楼”进驻三个月将营业至8月底，售卖茶楼的招牌点心、蛋挞和鸡肉烧卖等。周一至五上午11时至下午2时有$9.90++套餐，下午2时至6时则可任选三款点心$10++。

The Refectory创办人韩委利告诉《联合早报》：“我们希望展现餐饮的更多可能性，不只在单一形式等待顾客上门用餐。所以除了三个可满足不同需求的堂食空间，另一个特色是可以按不同用途‘包场’”。三个堂食空间的摆设都可灵活搬动，整个场地可按主题重新布置，如婚宴或产品推介会。此外，还有一个设备完善的空间，可承办烹饪工作坊或讨论会等。

地址：351 Braddell Rd

#01-01 S579713

酱传奇 只售纯天然制作酱料

本地少有以天然古法酿制酱油的工厂“南洋酱油”（Nanyang Sauce），第三代接班人许培荣5月在星耀樟宜开设零售与体验店“酱传奇”（Sauce Legend），除了售卖自家品牌酱油、麻油、醋和酱料，也引进其他抱持同样理念业者的酱料，包括越南的Son鱼露、香港的汝记蚝油、马来西亚的慕（Mu）酱青和酱油等。

许培荣说：“这些品牌都是以纯天然方式小批量生产，有超过50年历史，不含添加物。我觉得同业应该相互扶持，即使同样生产酱油也没关系。有更多选择，可吸引更多顾客，让他们认识各地用心生产食品的业者。我会继续搜寻其他手作酱料，也欢迎业者跟我联系上架。”

南洋酱油创办人陈忠孝来自酱油世家，1942年从中国福建泉州南来时带了酿制酱油的发酵菌种。现代化方式配制可将生产周期压缩至一两周或更短，但陈忠孝的女儿陈宝珠和外孙许培荣坚持以传统方式酿制酱油，生产期平均长达9个月，采用上好黄豆和食盐。除了生产传统的金鹅标（一瓶$3多），品牌后来也推出较高档次的南洋品牌酱青酱油（500毫升），从优质$12、头抽$18到12个月头抽$28等。

酱传奇设有试吃区，第一次一滴滴“喝”酱料，感觉很新奇，如酱青会尝到豆香，蚝油和鱼露有不同的鲜味。许培荣也特地将酱缸搬到店里，让顾客打开盖闻一闻天然发酵酱油的鲜香。每天下午3时会有一场20分钟的免费导览。

（左图）酱传奇邀顾客打开酱缸闻一闻天然发酵酱油的鲜香。（右图）试吃酱料是很新鲜的体验。（陈爱薇摄）

地址：Jewel Changi Airport

#01-231 S819666

电话：62899288