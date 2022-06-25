市区用餐 美味拌美景

金融区近来有不少用餐热点，无论商务午餐，或下班后聚会都适合。记者从食物特色和用餐环境为几家餐馆打分。

午餐吃什么？这是在外用餐的上班族每天都要思考的问题。近期金融区的白领，有不少用餐热点可选，无论是商务午餐，或下班后聚会都适合。记者列出几家近期光顾的餐馆，以5个★为满分为食物特色和用餐环境打分，让食客参考。

La Belle Epoque 实惠欧式菜肴

近期驳船码头恢复餐饮人气，边用餐边欣赏新加坡河的风景，是这一带的特色。今年初开张的La Belle Epoque呈现不同欧式菜肴，掌勺的Firdauz Nasir的菜肴不花哨，口味实在。价格也算合理实惠，单点菜式烤吞拿鱼（$19++）、法式烤鸡（$16++）、鹅肝鸭腿（$22++），午餐三道菜套餐$17.80++。

La Belle Epoque的烤吞拿鱼。（餐馆提供照片）

除了使用不同香料，厨师也善用食材，将鱼皮、鸡皮、猪皮组成一道前菜（$10++），搭配蔬菜和一些可食用花卉，颜色鲜艳，挑起食欲。

午餐时间上门，坐在户外虽有风但仍有点炎热，但若喜欢拍照的话，光线充足。晚上天气凉爽时，相信气氛更好。

食物特色：★★

用餐环境：★★★

地址：63 Boat Quay S049851

网站：www.lberestaurant.com

The Kongsee 新加坡式居酒屋

在日本，上班族喜欢到居酒屋喝清酒吃烤肉串。本地新开张的The Kongsee延伸这个概念，主打摩登新加坡菜和鸡尾酒，极具吸引力。幕后推手是餐馆创办人兼主厨刘伟仁（Willin Low），他可是当年提倡摩登新加坡菜（Mod-Sin）的灵魂人物之一。

The Kongsee的食物以摩登新加坡菜为灵感。（餐馆提供照片）

试吃的菜式其实融合的不只是新加坡元素，也算国际化。比如伊比利亚猪肉沙爹（两支$15++，五支$30++），蘸印度尼西亚式花生酱和海南黄梨酱；泰式罗勒印度煎饼比萨（$15++），顾名思义，用印度煎饼做比萨饼皮，配料是泰式罗勒鸡肉。

另一主打是迷你螃蟹叻沙（$12++∕$20++），以知名老字号Roxy Laksa为基础，也是刘伟仁所投资的品牌生意。加了螃蟹的这款奢华版叻沙，之前原本只售于刘伟仁在日本北海道所开的餐馆Roketto Niseko。可惜当天试吃时叻沙汤汁已微凉，如果热腾腾上桌会更开胃，分量也嫌略少。

除了美食，酒品也是餐馆另一强打，适合下班小酌。鸡尾酒选择包括具新加坡特色的咖啡尼格罗尼Kopi O Negroni （$21++）和炸香蕉口味的Pisang Goreng（$21++）。

The Kongsee的鸡尾酒具新加坡特色。（餐馆提供照片）

餐馆名字在福建话里指的是“公司”，用马来语说则有共享的意思，寓意食客共享美食美酒，品味不同特色美食。餐馆设在旧店屋，装潢设计有娘惹特色，相当花心思。

食物特色：★★★

用餐环境：★★★

地址：10 Gemmill Lane S069251

网站：www.thekongsee.com

Oumi 坐拥市区风景线

凯源中心是金融区最新的餐饮热点，除了有马吉街熟食中心，不同楼层也设有餐馆。第51层顶楼的天台食物森林1-Arden Food Forest，供应新鲜花草给同层的澳大利亚沿海风味餐馆Kaarla及日本割烹餐馆Oumi。

到Oumi用餐，坐在落地玻璃窗处，遥望金融区和滨海湾景色，上班族可暂时忘却繁琐的公务。

到Oumi用餐可边享用佳肴，边鸟瞰城市美景。（餐馆提供照片）

除了单点菜肴，食客也可以选厨师做主菜单，坐在吧台前看厨师做菜。商务午餐可选四道菜套餐（$65++）。对试吃的几道菜都留下不错的印象，如炭烤味噌茄子（$20++）带烟熏香气，海鲜刺身盖饭（$25++）醋饭开胃食材鲜美，还有食物森林摘采的紫苏花点缀。

Oumi的海鲜刺身盖饭。（黄亿敏摄）

为庆祝正式开业，掌管Oumi料理的厨师蔡得栋将于7月3日与The Orientalist House的厨师Reiko Yoshikawa携手呈现四手联弹晚餐，六道菜套餐（含两杯鸡尾酒）每人$228++。

食物特色：★★★★

用餐环境：★★★★

地址：88 Market St

CapitaSpring #51-01 S048948

网站：www.kaarla-oumi.sg