两家提供西班牙料理的餐馆，一主打巴斯克地区传统菜肴，另一家则以摩登西班牙料理为主。法国餐馆近期推出香烤伊比利亚猪肉。

本地有不少异国风味餐馆，有的装潢古色古香，有的带浪漫氛围，料理各具特色，巴斯克燉甜椒，瓦伦西亚海鲜面，或是法式墨鱼镶古斯米，都讲究色香味俱全，为食客带来惊喜。

Kinou 巴斯克地区传统料理

Kinou主打西班牙巴斯克（Basque）地区传统料理，有两道必点菜肴与甜点：巴斯克燉甜椒（Piperade）和巴斯克蛋糕。

主食巴斯克燉甜椒是巴斯克代表菜色，一般采用当地特产，微辣的埃斯珀莱特（Espelette）辣椒，加上红、绿色甜椒、洋葱和番茄燉煮而成。这道较健康的鲜甜燉菜是百搭菜，可当肉或鱼的配菜，餐馆有加了巴约讷火腿和鸡蛋，或是单蔬菜的两种选项，单吃甜中带酸的蔬菜已经很开胃。

Kinou的人气伊比利亚猪肉料理。（互联网）

难忘巴斯克蛋糕的滋味，这是北巴斯克常见的甜点，蛋糕里有卡士达酱，吃时可搭樱桃果酱。这款外表朴素的甜点外皮酥松，内里绵密扎实，甜度恰好，入口即化。这款巴斯克蛋糕源于18世纪，历史悠久，跟近年流行的巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）不一样，后者据说是在1990年由一名西班牙厨师发明。

位于西班牙北部和法国接壤的巴斯克地区拥有独特的美食风格，料理自成一派。餐馆大部分食材从法国进口，主要使用鸭油或法国牛油烹煮。其他特色料理包括：烤制西班牙辣椒（Padron Peppers），辣椒原本味道香甜，经烤制后多了另一番香味；用57摄氏度烹煮的伊比利亚猪肉；西班牙小墨鱼；传统鹅肝。

Kinou的西班牙小墨鱼。（餐馆提供）

地址：2 Teck Lim Rd

S088380

电话：84534519

Lumbre 摩登西班牙料理

Lumbre以摩登西班牙料理为主，西班牙海鲜面（Fideua）是传统的瓦伦西亚海鲜短面条，跟西班牙海鲜炖饭（Paella）有异曲同工之妙，把饭改成了面。据说，这道菜起源于渔船上，远航的渔民发现船上储备的米饭用完后，便用这款面条取代米饭。碎碎细细的面看似软嫩，其实带嚼劲，吸附了海鲜汤底的精华，味道十分浓郁。

Lumbre的西班牙海鲜面味道浓郁。（餐馆提供）

餐馆名字“Lumbre”在西班牙文是火的意思，餐单上有不少火烤料理。如炭烤章鱼、伊比利亚五花猪肉配用西班牙香肠制成的泡沫；苹果木烤鸭胸。甜品建议点提拉米苏（tiramisu），湿润细滑的蛋糕富有迷人的咖啡与酒香。

地址：30 Victoria St

#01-20 CHIJMES S187996

网站：lumbre.sg

L'Angelus

以传统法国料理著称的法国餐馆L'Angelus，有新登场的香烤伊比利亚猪肉。

猪肉用盐麹腌制并以真空低温烹制一小时，再煎得外层酥脆，配婆罗门参、青苹果泥、自制炸猪皮和洋葱酱等，使猪肉的味道更多层次。如果倾向吃海鲜料理，墨鱼镶古斯米是不错的选择，带玫瑰腊肠、夏南瓜的香气，加上满满的三文鱼卵，增添额外的爽口滋味。

L'Angelus鲜甜的墨鱼镶古斯米。（餐馆提供）

地址：85 Club St S069453

电话：62256897