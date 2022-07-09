Gerai Nenek Obek 马来杂菜饭 香辣一甲子味不减

“时间有味”系列共八期，搜罗全岛有故事、有历史、有味道的各式小摊贩、大餐馆，看业者传承、守护与发扬各家美食，经年累月围着炉灶镌刻时间的味道。

马来杂菜饭摊Gerai Nenek Obek，从祖辈传承至今，已在本地经营近60年。专卖三款马来杂菜饭：Nasi Rawon、Nasi Jenganan和Nasi Ambeng，不变的味道里有四代人的坚持。

我们对马来杂菜饭的了解不多，比较熟悉的有Nasi Kandar和Nasi Padang。前者是源自马来西来北部的扁担饭，菜肴以印裔回教徒售卖的咖喱居多。后者源自印度尼西亚的加里曼丹，菜肴从肉、鱼、菜到参峇都有。较少听闻的Nasi Rawon、Nasi Jenganan和Nasi Ambeng，原来已在本地存在约一甲子，传了四代人的Gerai Nenek Obek，就是这三款马来杂菜饭的虔诚守护者。



Gerai Nenek Obek售卖来自印尼泗水的花生酱汁饭Nasi Jenganan（前左）与牛肉黑汁饭Nasi Rawon（后右）。（李健玮摄）

第四代接班人Filzah Miranti Mohd Dawood（30岁）接受《联合早报》访问时说，外曾祖母Hajah Parmah Tufah于1963年起在樟宜路一带摆摊，售卖家乡东爪哇泗水巴韦安岛（Bawaen，也称毛燕Boyan）的家常菜，后来搬入芽笼士乃熟食中心。Filzah的外婆Sahara Saini和母亲Juhana Johan，从小都在摊位帮忙，之后继承手艺。Filzah也不例外，原本在企业界工作的她，不忍心家族生意后继无人，最后决定全职加入。

Gerai Nenek Obek第四代接班人Filzah Miranti Mohd Dawood（左），继承外婆Sahara Saini（中）和母亲Juhana Johan的家传厨艺。 （李健玮摄）

牛肉黑汁和花生酱汁饭

三款招牌杂菜饭最大特色是酱汁。牛肉黑汁饭Nasi Rawon的黑褐色酱汁是以牛肉和牛杂，加上黑果（Buah Keluak）等材料熬制三四小时。颜色并不养眼，酱汁带有肉香和果味，白饭吸收酱汁后味道饱满有层次，是我们较少尝到的味道。套餐（$7）包括炸马铃薯泥饼、炸牛肺片、天贝（Tempeh）和参峇苏东，很丰盛。

Nasi Rawon的酱汁是以牛肉和牛杂， 加上黑果等材料熬制。 （李健玮摄）

花生酱汁饭Nasi Jenganan的赤褐色酱汁，是将炒香的花生磨碎后制成，挺像华人的沙爹米粉酱汁，有亲切感。套餐（$7）的配菜和Nasi Rawon相同，不过多了豆芽，有解腻作用。Nasi Ambeng是两种酱汁的结合体，在爪哇宴会上常见，以一个大圆盘摆满白饭和各种菜肴，用以款待客人。这里的个人套餐（$8）可选择鸡肉、牛肉或鱼肉，加上各种配菜。

花生酱汁饭的酱汁，是将炒香的花生磨碎后制成。（李健玮摄）

除了这三款杂菜饭，摊位也售卖参峇炸肉套餐和隆冬（Lontong）套餐。

凌晨开始准备40道菜

Gerai Nenek Obek是去年首届新加坡小贩奖的小贩文化传承奖得主之一。随着她们所售卖的三款杂菜饭越来越受欢迎，这些年来其他小贩也开始依样画葫芦，但Filzah并不感到担心：“我们的所有酱料和配料都是从原材料新鲜制作，不用现成或半制成品。所以每天凌晨12点就得开工，直到早上7点才准备好40多种菜肴。顾客吃得出不同，也知道我们一直保留传统味道，不主张创新或混搭。”

Filzah和家人每天从凌晨12点就开工，直到早上7点才准备好40多种菜肴。（李健玮摄）

的确，从摊位前时排起的长龙，就可知它受欢迎的程度。

母亲Juhana Johan（58岁）回忆道：“1970年代初我到摊位帮忙时，每天可以得到两角钱。当时一盘白饭才五分钱，对小孩来说是很不错的报酬了。我们的杂菜饭，六七十年代在路边摆摊时白饭加菜是一两块钱，搬到熟食中心后才以套餐形式售卖，从四五块钱到现在七八块钱。没办法，原料和人工成本都很高。”

记者尝了多款配菜，味道都很好，问Juhana Johan参峇苏东怎么制作？她笑答：“你每天凌晨12点到这里帮忙三年，我就免费教你。”手艺传承不易，难得Filzah愿意接手，也负责外卖订单和经营社交媒体，更多食客才有机会发掘到这块马来饮食文化瑰宝。

地址：1 Geylang Serai Geylang Serai Food Centre #02-136 S402001

营业时间：7am-3pm（休周一）