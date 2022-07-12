2022年《新加坡米其林指南》名单公布 入榜餐馆增加至52家

2022年《新加坡米其林指南》星期二（7月12日）恢复实体颁奖晚宴活动，于滨海湾金沙会议展览中心举行，并同时于官方面簿及YouTube频道直播成绩。

入榜的餐馆从去年的49家，增加至52家。三星餐馆名单保持不变，两星餐馆增加两家。一星餐馆变化较多，新添七家。吊桥头大华猪肉粿条面是唯一入榜的小贩美食，连续六年摘星。

米其林三星餐馆是Zén、Les Amis和Odette，保持了最高殊荣。

有七家米其林二星餐馆，包括晋级的两家餐馆，斯里兰卡籍厨师纳林迪拉（Rishi Naleendra）创办的Cloudstreet和摩登印度餐馆Thevar。

共42家餐馆摘下一星，当中七家新进榜。

落榜的一星餐馆是位于植物园的Corner House、意大利餐馆Garibaldi和日本餐馆Shinji（Tanglin Road）。

《新加坡米其林指南》得奖名单

★★★三星餐馆

Les Amis、Odette、Zén

★★两星餐馆

Saint Pierre、Shisen Hanten、Shoukouwa、Waku Ghin、Jaan by Kirk Westaway

新进榜：

Cloudstreet、Thevar

★一星餐馆

28 Wilkie、Alma、Art、Basque Kitchen by Aitor、Béni、Braci、Buona Terra、Candlenut、江师傅、Cure、Cut、Esora、吊桥头大华猪肉粿条面、Iggy's、御宝阁（乌节）、Jag、Labyrinth、利苑、Lerouy、Ma Cuisine、Meta、Nouri、Oshino、莆田（吉真那路）、Rhubarb、香宫、Shinji（Bras Basah Road）、Sommer、夏宫、夏苑、Sushi Ichi、Sushi Kimura、Table65、Terra、Whitegrass

新进榜：

Burnt Ends、Euphoria、Hamamoto、La Dame de Pic、Marguerite、Nae:um、Reve