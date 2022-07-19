2022年世界50最佳餐馆 本地Odette唯一入榜排名跌

2022年世界50最佳餐馆排名出炉，本地米其林三星法国餐馆Odette是唯一入榜的新加坡餐馆，但排名从去年第八下滑至今年的第36。

颁奖礼7月18日（新加坡时间7月19日）于伦敦举行。前三甲餐馆是Geranium（丹麦哥本哈根）、Central（秘鲁利马）和Disfutar（西班牙巴塞罗那）。

世界最佳50餐馆由威廉—瑞德商业传媒（William Reed Business Media）举办，榜单成绩由世界各地约1000名业界人士评选投票而定。该颁奖礼2019年曾于新加坡举行。今年共有24个国家地区的餐馆进榜，其中12家餐馆首次晋级50强，另有两家餐馆重回榜单。

根据颁奖礼规定，历年排名第一的餐馆会获“名人堂至尊奖”（Best of the Best），不再参与往后的年度排名。因此，去年榜首Noma餐馆已列入名人堂至尊奖榜单。

今年的名单共有七家亚洲餐馆，包括新入榜排名第39的Sorn（泰国曼谷）和第41的La Cime（日本大阪）。亚洲餐馆中排名最高的是第20的Den（日本东京）。

整体而言，新加坡餐馆今年成绩不如往年。刚于7月12日蝉联新加坡米其林三星的Odette餐馆，原本过去几年于世界50最佳餐馆的成绩杰出，排名节节上升，前年排名第18，去年排名第八，今年却滑铁卢。

去年入榜排名第34的另一家新加坡餐馆Burnt Ends，今年下滑至第94。其他100大名单内的新加坡餐馆有排名第70的瑞典精致餐馆Zen和第95名的摩登韩式餐馆Meta。

第二名秘鲁餐馆8月来新

随着餐饮界各种国际颁奖礼复办，精致餐馆活动又热闹起来，当中有不少名厨来新加坡举办餐饮活动。今年排名第二的摩登秘鲁餐馆Central，由夫妻档马丁内斯（Virgilio Martinez）及皮亚（Pia Leon）主理。两人将于8月5日至30日来新加坡开设新限时概念餐馆MASLl（Meters Above Sea Level缩写）。地点是国家美术馆的Art餐馆。