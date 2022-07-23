Colbar 殖民时期餐室 50年代殖民风味

“时间有味”系列共八期，搜罗全岛有故事、有历史、有味道的各式小摊贩、大餐馆，看业者传承、守护与发扬各家美食，经年累月围着炉灶镌刻时间的味道。

早期为英军及其家属服务的Colbar，如今成了人们暂离尘嚣的后花园。餐室从外观到食物保留1950年代风貌与风味，吸引食客前来，用时间与食物拼凑岛国曾经的殖民史。

创立于1953年，开业至今已有69年历史的蓝白小餐室——Colbar，仍保留着殖民地时代的外观和内部装潢，散发甘榜气息，具有淳朴的怀旧情怀。

Colbar是Colonial Bar的缩写，意思是殖民地酒吧，早在英军时期就存在。这里曾是英军常光顾的饭堂，深受英军和其家眷们的喜爱。

餐室位于我国西南部的惠泽芝路（Whitchurch Rd），四周葱葱郁郁，环境清幽，犹如世外桃源，食客在这里放松享用美食。从店内的老秤磅、旧式黑白电视、墙上的泛黄照片、老钟，一切的一切，都是旧时的模样，让人仿佛走进时光隧道，回到1950年代。

餐室装潢从店内的老秤磅、旧式黑白电视、墙上的泛黄照片到老钟，都是旧时的模样。（谢智扬摄）

室内没有冷气，只有充满岁月痕迹的垂挂式风扇不停地在转动。虽然地点偏僻，许多住在附近的外国人或本地人，都喜欢在午后或周末到这里用餐，偷个半日闲，享受悠闲时光。

不少食客喜欢在午后或周末到Colbar用餐，享受悠闲时光。（谢智扬摄）

餐室售卖的是殖民地时期餐饮，菜式选择丰富，两页的菜单融合西式和中式的特点，除了有海南式西餐，也有中式煮炒，其中有好些菜式从英殖民时期保留至今，让人边享用美味食物，边回味简单朴实的往昔。

海南与殖民风味美食

这里的食物摆盘简单，保留了海南特色和英殖民风情，用食物带领食客回到曾经的年代。海南炸猪排（$16）外皮酥脆，肉质软嫩多汁，享用时可尝到豌豆、洋葱、番茄、炸马铃薯角，搭配酸甜酱汁，非常下饭。

Colbar的招牌海南炸猪排（前）和鸡肉咖喱饭（后）。（谢智扬摄）

Colbar的马里兰炸鸡（$18）分量十足，由炸鸡块、切片培根、炸香蕉、番茄、荷包蛋、茄汁豆，以及炸马铃薯角组成，丰富配料有甜有咸，配菜中的炸香蕉，让整盘炸食西餐的风味更清香宜人。炸鸡肉更是鲜嫩多汁，不油腻。

马里兰炸鸡是一道来自美国马里兰州（Maryland）的家乡菜肴。据说，马里兰炸鸡当年是诸多西餐馆、咖啡厅的时尚佳肴，除了马里兰炸鸡，各家餐馆的配菜组合搭配都不同。碍于价格比其他餐食昂贵，一般食客只在特别日子才舍得吃。后来旧式老餐馆陆续歇业，人们的口味改变，马里兰炸鸡也逐渐被淡忘。Colbar是本地唯一还在售卖马里兰炸鸡的餐室。

马里兰炸鸡由炸鸡块、切片培根、炸香蕉、番茄、荷包蛋、茄汁豆及炸马铃薯角组合成。（谢智扬摄）

鸡肉咖喱饭（$13）也是这里的招牌，咖喱酱汁比一般娘惹咖喱更浓更甜，鸡肉煮得软烂，十分好味。另外还点了具南洋风味的蜜糖炸香蕉（$6），口感外酥内软，香蕉略酸，吃的是小时候的回忆。店员透露，餐馆的所有食物都是新鲜准备，所以好吃。

蜜糖炸香蕉，外酥内软。（谢智扬摄）

英殖民时代深受英国人喜爱的特调“Gunner”（$8），据说酒精浓度有25%，由姜汁汽水和柠檬汁调成，加几滴安哥斯图娜苦酒（Angostura Bitters），但友人喝了，认为酒精浓度只有8%，只能尝到姜汁汽水的味道，却异常消暑。苏打汽水加冰淇淋（$4.50）带着童年的味道，儿时能够喝上一杯苏打汽水加冰淇淋是件充满幸福感的事。

餐室售卖的饮料十分怀旧，（左起）苏打汽水加冰淇淋、黄梨汁和特调“Gunner”。

看照片解读餐室历史

透过墙上的旧照片可进一步了解餐室的过往。原来在1982年至2014年期间有个名为Colbar Tigers的业余足球队，由一群旅居本地的外籍人士组成。球队是这里的常客，经常和业主合影留念，营造一个感情深厚的小社区。

餐室老板处事低调，谢绝受访，但可从餐室后院的牌匾上略知餐室历史，也得知餐室由林氏家族经营。Colbar在2003年，曾因原址惹兰韩日默（Jalan Hang Jebat）得让路给亚逸拉惹快速公路建设工程而面临关闭的厄运，引发关注。

经过几番商榷，政府部门集合陆交局、土地管理局与市区重建局，联手保护新加坡文化遗产餐室，原封不动地把餐室“移驾”到新地点，包括木门、窗花、屋瓦、餐室招牌，以及墙上的电源总开关等。

老餐室终获保留，搬迁到离原址300米的惠泽芝路。裕廊集团当年将一砖一瓦拆除，又依据原样，用原材料重建，让熟客继续享用美食之余，沉浸在旧殖民地的氛围中。“惹兰韩日默”的路牌，今天还挂在餐室里。

现在的Colbar依然保留了原有的样子，依旧是木门和蓝色调，还多了户外用餐区。多年来不仅菜单没有改变，厨房班底也是2004年搬来至今的原班人马，没有多大变化，在餐室工作的以年长者居多。

即便不开车，搭地铁到联邦地铁站（Commonwealth MRT）下车，沿路慢慢走，经过一条绿色走道，欣赏沿途绿意风景，步行约15至18分钟，就能到达餐室。

人在岛国，不妨给自己一点点喘息的空间，到Colbar小憩充电，感受令人放松的恬静用餐环境，倾听大自然的声音，仿佛一切又回到最初的美好。

地址：9A Whitchurch Rd S138839

电话：67794859