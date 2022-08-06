茗珍奋记本地历史最悠久福建餐馆 兄妹同心其断金味

时间有味

四兄妹遵照父亲遗志，携手守住茗珍奋记这家老字号，对菜品与服务皆不妥协，多年来赢得好口碑，与老顾客一起共克时艰，把经典福建菜的鲜香烙在招牌上。

本地老字号福建餐馆屈手可数，创办于1949年的茗珍奋记历史最悠久，坚守福建的经典老味道。

第二代林丽媚接受《联合早报》访问时，谈起父亲林有奋创业的艰辛。他从中国福建南来谋生，当了几年厨子，省吃俭用存钱，1949年在福建街开设了茗珍奋记菜馆，是当时那条街上唯一的福建菜馆。父亲连同员工总共三人，身为老板但什么都做，从买菜、准备材料、烹煮、收钱到清洗碗盘。

当年经济未发达，餐馆只做午餐生意，顾客是附近的白领阶级，到了晚上就没人来餐馆用餐。林丽媚说：“父亲为了吸引顾客，送茶、送烟，还送甜品。我当时在念小学，记得餐馆桌上都会摆放着555牌子的香烟。”

1970年代，我国经济逐渐起飞，人们的生活开始有所改善，餐馆开始做晚餐时段。1979年，餐馆搬到现址华侨银行中心，顾客群进一步扩大，午餐时间还出现排队人龙。到了1980年代初，父亲年纪大打算退休，林丽媚跟妹妹林丽丽到茗珍奋记帮父亲打理餐馆。林丽媚说，她的大哥林志存和二哥林志正对烹饪有兴趣，自小跟着父亲学艺，十多岁开始到父亲在福建街的菜馆帮忙，现在餐馆由兄弟俩掌管厨务，延续父亲的福建菜肴手艺。

林有奋在2013年以91岁高寿过世。林丽媚说：“父亲一辈子都在为餐馆打拼，一直很努力苦干养家。当年父亲退休前，已经安排好我们四兄妹接手餐馆的生意。他说，经营一家餐馆不是一两人能做到的，要我们一家人同心协力。”

四大招牌菜皆考工夫

经营餐馆最重要是食物的品质和服务素质。多年来，他们的经营理念基本不变，以传统福建菜为主打，并提供价格合理又实惠的菜肴。四大招牌菜肴有：蟹肉鱼鳔羹、福建炒面、海参鸭和扣肉包。

海参鸭是滋补佳肴。（李健玮摄）

福建菜善用海鲜类食材，比如蟹肉鱼鳔羹。（李健玮摄）

福建省位于中国东南部沿海地区，福建菜善用海鲜类食材，以烹调海味著称，鱼鳔就是代表食材之一。福建菜口味偏重，多用焖和卤的烹煮方式，例如福建名菜海参鸭结合药材、鸭与海参，成就一道口感滑润的滋补佳肴。经典的福建炒面特色是用上汤焖煮，用黑酱油不加盐，带出香甜浓郁的面汁香味。看似简单的扣肉包，实为耗时的美食，扣肉需要经过多道烹煮工序，从炸肉、切肉、腌肉到蒸肉，方能做到肉酥软、卤味香。

经典福建炒面。（李健玮摄）

扣肉包工序多，餐馆第二代坚持沿用父亲传下的肥瘦比例。（李健玮摄）

有些顾客会要求换成比较瘦的肉，但他们坚持沿用父亲传下的肥瘦比例，林丽媚说：“如果换了，味道就不一样，没有经典的好吃。福建菜最重要的是保留原味。”

餐馆的菜肴一直保留着父亲传下来的古早味，近年来也研发一些新菜品。妹妹林丽丽说：“以前顾客喜欢点回一样的菜肴，吃经典的味道。现在，餐饮业竞争激烈，食客想要新鲜感，尝试不同的菜肴。我们有推出一些新菜肴，比如干肉骨茶和津白名虾。”

谈到经营老餐馆的挑战，婉拒拍照上镜，坚持在幕后守护父亲留下的好味道的林丽媚说：“我们在保留原味的同时，也要跟得上时代。餐馆有很多两三代的顾客，我们可以坚持多年，度过疫情难关，都要靠多年来支持我们的老顾客。”

身为第二代，四兄妹肩负传承福建菜肴的使命，镇守父亲用尽一生所付出的心血。尽管四人如今已六七十岁，他们的儿女也都有各自的事业，餐馆接班虽仍是个未知数，但至少目前他们还会一直做下去。

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“时间有味”系列共八期，搜罗全岛有故事、有历史、有味道的各式小摊贩、大餐馆，看业者传承、守护与发扬各家美食，经年累月围着炉灶镌刻时间的味道。