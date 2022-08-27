时间有味：深利美食馆

创立于1973年深利美食馆，从樟宜路的一家咖啡店起家，咖啡店里只有三个摊位，分别售卖煮炒、鱼粥，以及蚝煎，并在七年后“转型”成为餐馆。

深利美食馆第二代老板兼主厨蔡华春受访时说：“70年代，爸爸蔡奇深帮戏台载送道具箱子，因而结识了戏台下卖鱼粥、蚝煎的流动小贩。后来，环境局不许小贩们在街头摆摊，我爸和那些流动小贩的交情不错，就决定租下一间咖啡店，让小贩们来帮他工作。”

1980年，深利迁入勿洛北路第115座组屋楼下，主打潮州菜式，也提供餐饮承办服务。多年来，深利美食馆坚持潮式老味道，力求与时并进，除了推出位上服务，也让摆盘精致化，味道与风味保持不变。多年来，餐馆赢得许多老顾客的忠心，不少已是三四代人。

蚝煎、潮州蒸鲳鱼、菜脯粿条，以及传统潮州烧米是蔡华春最自豪的四道深利经典菜。蚝煎选用的是刺身级别的生蚝，面糊也是餐馆特调，吃起来外酥内软。菜脯粿条是“一饼一饼”地煎，镬气十足。粿条、芥兰和菜脯，一锅只炒一盘，直到将粿条表面煎成脆香，香而不油。

为传承潮式经典美味，深利美食馆坚持手作传统潮州烧米。深利手工制作的潮州烧米口感松软，食材中加入冬笋，胡椒味浓，吃时把烧米拨开，加入几滴醋，味道更好！

潮州蒸鲳鱼采用清蒸，还加入水酸梅和咸菜，鲜甜开胃。蔡华春分享：“潮州有句老俗语这么说：要吃好鱼，白斗鲳；要娶娇妻，苏六娘。说的就是潮州蒸斗鲳是潮州菜的代表鱼。要蒸一条好鱼不容易，一条鱼要开得好，六刀就要解决它，所以说潮州蒸鲳鱼是靠师傅功力的一道菜。”

许多餐饮业者抱怨餐馆请人难，蔡华春说自己向来以家庭式的理念在管理餐馆，除了为员工提供良好的工作环境，薪水还要跟上时代，餐馆向来注重敬老尊贤，视员工为家人。

蔡华春致力于保留父亲传承下来的新加坡式潮州菜香气。他说：“老字号还会在这里，希望能在五年内来个大装修，毕竟上一次装修是在十多年前，是时候翻新一下。”

勿洛组屋楼下的深利美食馆，充满人情味和亲和力。蔡华春心系邻里，没想过要进驻城中大型商场。他说：“我的兴趣就是在邻里做餐饮，爸爸当年把‘这粒球’踢到我这里，我就这样踢了二十几年。我们小公司没必要与大集团竞争，各做各的就好，顾客想吃潮菜就来我们这里，我们就做我们开心的。”他始终相信，只要用心做事，用心做菜，顾客会体会到。