生熟与发酵美食 吃出惊喜

Nouri餐馆欢庆五周年,老板兼主厨不但翻新用餐环境,更为食客献上充满惊喜的新菜单。新菜单以探索生、熟和发酵食物为基础。菜单铺排有巧思,菜式之间透过相似的材料串联,产生有趣的连结。虽为精致餐馆,但服务细心而不拘谨,用餐体验放松自在。

米其林一星餐馆Nouri经一个月的翻新,以新菜单和崭新布局的室内用餐空间迎宾。餐馆主厨兼老板伊万·布雷姆(Ivan Brehm)擅于通过世界各地食材,展示不同文化间的相似性和联系。

餐馆欢庆五周年之际,也是来自巴西的布雷姆来新工作的第10年。餐馆名字“Nouri”与中东和亚洲都有渊源,既是阿拉伯语的“我的光”,也是古朝鲜语“世界”的意思,寓意这里能成为滋养人际关系与文化成长的地方。

对布雷姆来说,没有任何饮食文化是孤立存在的。美食由文化、地域与时令食材结合而成,这也是他创作菜式的基础。多年来,他积极从食材的历史角度创新,衍生出令食客味蕾感到熟悉的食物。

用餐充满仪式感

一家注重仪式的餐馆,一定是一个有情怀的地方。在Nouri,用餐前食客除了会先在大厅享用饮料,还有侍者为食客倒水洗手,除了有传统洁净之意,也使这顿饭更有仪式感。

进入用餐区,暖黄的灯光,别致的器皿餐具,餐馆通过摆盘艺术,利用餐盘的纹理、形状来平衡视觉,让食客还没尝到美食,就先沉醉在创作艺术里,营造出悠闲雅致的用餐氛围。

九道式晚餐吃出惊喜

新菜单以探索生、熟和发酵食物为基础。九道式晚餐菜单($328)由一系列的小吃开始,包括:黑麦酸种面包、蔬菜汤、丝滑芝士、番茄、洋蓟开花,以及酸奶酪等组成,这些小菜可单吃,或涂在面包上作为蘸料享用,灵感来自中东的小吃盘(mezzes)、中国的小菜、意大利的开胃菜(antipasti)。其中,餐馆招牌蔬菜汤十分清甜,集合七种蔬菜特制而成。洋蓟开花造型别致,洋蓟本身的味道非常温和,与豌豆和臭豆的创意搭配让人吃出惊喜。

享用酸种面包的同时,可搭配餐馆特制的丝滑芝士,富含高蛋白与高水分,奶油冻的质感与印度干酪Paneer与滑豆腐相似。

熟寿司(Narezushi)是一种长期保存食品的手段,将用盐腌渍后的鱼,加入米饭一起经过发酵所做成的食物。布雷姆的熟寿司外形像是一块江户寿司,尝起来却饶富东南亚风味。原来,厨师采用了印度发酵年糕、发酵后的鱼酱、腌制后的沙丁鱼、芥末、腌渍黄瓜和姜花制成。

The Raw and The Cooked分别以红魔虾鞑靼和烤红魔虾头一生一熟的方式呈现,火烤虾头里塞满红魔虾的鱼子和膏油,连同虾鞑靼入口,味道鲜美。

布雷姆和他的团队从中亚及其游牧部落中寻找灵感,Barbarians' Head是源自土耳其的饺子,以煨鸡皮和香辣牛肉汤为馅料,带些许麻辣味。

Bourride是法国南部的一道传统菜肴,将多宝鱼先蒸再烧烤,搭配大蒜腌菜、腌制的野蒜茎和炸过的蒜片和野蒜花,最后加入鱼汤和中东芝麻酱。BoeufALa Presse选用A5山口和牛肋眼肉,佐以白泡菜和压榨牛肉汁,肉质软嫩,鲜美馥郁。Chocolate Fish Ball有别于一般甜点,体现了东南亚人对咸味甜点的偏好。圆球状的巧克力冰糕上除了有巧克力碎屑,还加上蜜饯辣椒、野椒叶、江鱼仔,融合了些许意大利凤尾鱼酱,吃起来带点辛辣;野椒叶棉花糖则充满清新酸柠香。

菜单铺排富有巧思,菜式之间透过相似的材料串联,产生有趣的连结。食客更可透过开放式厨房,边用餐边欣赏烹调过程。虽贵为一家精致餐馆,但服务细心而不拘谨,令整个用餐体验放松自在。

地址:72 Amoy St S069891

电话:92302477