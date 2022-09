Le'Tart的每个果挞就像一件艺术品,结合优质茶品和可食用花,赏心悦目。

主厨John是土生华人,在娘惹糕点的熏陶下成长,后来成为厨师。闲暇时他喜欢制作甜点与亲友分享,渐渐发展成一个有规模的品牌。

Magic Tea Room系列蕴含茶香,还有创意配套,很讨喜,一个$14起。Tales Of Boho是法式伯爵茶结合巧克力,铺上一层覆盆子,表层还有黑莓、法式伯爵茶慕丝和可食用花卉。Tales Of Lotus采用来自京都的优质抹茶,配搭咸焦糖爆米花。Tales Of Moon则是夏日茶风味,铺满水果和花卉。