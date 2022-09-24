印尼名厨威廉翁索在“The Nusantara Spice Journey”自助餐美食之旅，呈献当地从南到北各式印尼佳肴，食客可尝到享誉国际的名菜“西苏门答腊巴东焦糖咖喱牛肉”。

赴印度尼西亚美食之旅“The Nusantara Spice Journey”，可品尝到“世界上最好吃的料理”之一：西苏门答腊巴东焦糖咖喱牛肉“Rendang Padang”。

来自印尼的烹饪专家威廉翁索（William Wongso）即日至9月25日，在喜来登酒店（Sheraton Towers Singapore）的美食之旅“The Nusantara Spice Journey”自助餐，呈献各式印尼佳肴。

翁索希望透过活动介绍印尼料理的多元，不仅是巴东美食，强调道地风味与食材。他准备的特色料理西苏门答腊巴东焦糖咖喱牛肉，是当地著名的代表性美食，曾多次被美国有线电视新闻网（CNN）提名为“世界上最好吃的料理”之一。翁索说：“英国名厨戈登兰斯利（Gordon Ramsay）甚至到西苏门答腊，让我指导他为国家地理频道系列节目烹煮这道料理。”

The Nusantara Spice Journey自助餐包括名菜“西苏门答腊巴东焦糖咖喱牛肉”和椰子沙爹牛肉。（谢智扬摄）

开胃菜方面，他特别介绍雅加达的腌制水果“Asinan Buah”，酸甜可口，吃了神清气爽；东爪哇的“Pecel Blitar”是“Gado Gado”鲜为人知的版本，浓郁的花生酱制作法却比一般“Gado Gado”来得复杂，提升蔬果的层次。

雅加达的腌水果酸甜开胃。（谢智扬摄）

东爪哇的“Pecel Blitar”浓郁的花生酱为蔬果提味。（谢智扬摄）

清甜的爪哇式鸡肉汤面“Mie Godog”。（谢智扬摄）

不同香料制作香辣酱

顾名思义，香料在这个美食之旅扮演重要角色。

翁索展示用印尼香辣酱（rempah）烹制各式受欢迎的菜肴。采用十多种新鲜香料，例如：辣椒、小红葱、蒜头、姜黄、南姜、沙姜、香茅、青柠叶、姜黄叶、印尼月桂叶，还有干香料如：豆蔻皮、豆蔻、桂皮、小豆蔻、丁香、芫荽、八角和孜然。每一道料理用不同香料制成的香辣酱烹煮。

他说：“这是我支持‘印尼香料为世界增添乐趣’计划（Indonesia Spice Up The World）的一部分，该计划旨在推广和促进当地香料和香草的投资机会。”

在The Nusantara Spice Journey的所有印尼菜肴中，翁索最喜欢的三道美食与他的成长有关。

“椰子沙爹牛肉Sate Daging Kelapa是我从小在泗水吃到大的食物，现在仍然可以买到。东爪哇鸡汤配米粉和蔬菜Soto Ayam Lamongan是我年轻时的暖心食物。甘榜式炒饭Nasi Goreng Kampung则是我小学时最喜欢的午餐。”

喜来登酒店行政总厨詹资才配合翁索的料理，加入以香料为特色的本地美食，包括国民美食辣椒螃蟹，还有他对黑胡椒螃蟹的新诠释，即黑胡椒海鲜乌冬面，甜点则有人气榴梿酥。

地址：The Dining Room

Sheraton Towers Singapore

39 Scotts Rd

S228230

电话：68395621