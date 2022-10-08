两名曾在知名日本餐馆服务的主厨另起炉灶，端出精致讲究的新派日式料理，定位中高档，从菜式到经营方式，落实个人的日式餐饮理念。

餐饮业东洋风继续吹，最近新开业的两家，主厨都出自本地颇有名气的日本餐馆。食客慕名而至，两位达人选择守旧还是迎新？

暖男做主端出诚意

只有八个座位的Kenji Sushi，是中川健二师傅的个人舞台。（陈爱薇摄）

拥有22年丰富经验的中川健二师傅（Kenji Nakagawa），早在2013年就来到新加坡。他与厨艺学院同学桥田健二郎（Kenjiro Hatch Hashida）一起在乌节文华购物廊（Mandarin Gallery）共事，后来在滨华大酒店（Hotel Marina Mandarin）的日本料理餐馆Sushi Jiro（已搬迁）工作。

和现为日本高级料理餐馆Hashida的主厨桥田健二郎一样，中川健二也很健谈，而且表情及肢体语言丰富，英语流利，能与顾客很好地交流互动。在美芝路City Gate Shoppes内的八人座餐馆Kenji Sushi，可以完全展现他的个人魅力与实力。

健二师傅告诉《联合早报》：“厨师做主（omakase）将价格定到四五百元，除了给更好食材，分量也更多，对食客来说可能会吃撑。200元左右的价位，我觉得在品质和分量上最适中。在日本，餐馆很精专，寿司只做寿司，烧烤只卖烧烤。在新加坡，食客的期待不同，Omakase不能只准备刺生和寿司，需要提供其他料理，如天妇罗、茶碗蒸和盖饭。”

健二师傅擅长江户前寿司（Edomae-Style Sushi），从料理可以感受到他的细心、精致和温暖。

试吃了晚餐。第一道前菜就很重磅，海胆搭玉米、毛豆和麻糬，冰凉的高汤凝胶块清爽开胃。接着是四款刺身、酱烤赤鲑配爆米粒。天妇罗有两款：老虎虾和小虾饼，蘸自制抹茶味海盐。海带柚子茶碗蒸带些许橘涩但清新，也很暖胃。

Kenji Sushi前菜海胆玉米的高汤凝胶块冰凉开胃。（陈爱薇摄）

寿司有六款，挤了青柠汁和加些许盐的白虾苗最特别，其他有鲔鱼、鱿鱼和鳗鱼等。小小的寿司饭团不会太酸或太咸，师傅倾向不让调味盖过米饭香。接着“不落俗套”送上一份海胆和鱼卵盖饭，然后是一小杯海带高汤和黑芝麻冰淇淋。

Kenji Sushi的江户前寿司讲究刀功不花哨，腌渍鲔鱼寿司口感软嫩，鲜味完美提出。（陈爱薇摄）

宫崎县蓝鳍鲔鱼油脂最丰厚的“大肥"（Otoro）部位，肉质特别柔软。（陈爱薇摄）

Kenji Sushi设在商场角落，招牌不明显，只接预订。师傅很照顾食客的用餐体验，如果已有一组五人预订，一般不会再接另一组，他不愿另两三人可能被干扰或冷落。

晚餐一人$198+，午餐一人$128+，星期一休息。

地址：371 Beach Rd #01-28 City Gate S199597

WhatsApp：90123151

型男掌厨糅合创意

木我智之（Tomoyuki Kiga）曾在日本和美国的米其林两星餐馆工作，也是现代日式餐馆Akira Back在雅加达、新德里和新加坡的开业团队。他在新加坡南岸JW万豪酒店的Akira Back任职期间，餐馆获得2018、2019和2021年的米其林餐盘（Michelin Plate）殊荣。

Wagatomo主厨木我智之曾在多家星级餐馆工作。（餐馆提供）

Wagatomo包含木我智之师傅的名字，是“我是tomo”和“我们是朋友”的双重意思。试菜时他忙着，没机会交流。冷菜A5和牛比萨（$32）与Akira Back的经典三文鱼比萨异曲同工。和牛切成薄片，铺在自制脆饼，再淋上酸甜柚子酱和松露油。搭配芒果酱和柚子白萝卜泥的北海道带子（$27），让人回味。

Wagatomo推出多款新派日式料理，卖相和口味都让人眼前一亮。（餐馆提供）

A5和牛比萨带有柚子酱汁的酸甜和松露油的香气。（餐馆提供）

Wagatomo的主食A5 Tri Tip，牛肉以日本香料腌制后再慢炖六小时。（餐馆提供）

主食A5 Tri Tip（$98），牛肉以日本香料腌制后再慢炖六小时，淋上洋葱熬制的酱汁。猪扒（$42）则是铺上柚子味噌浆，佐以苹果茴香沙拉。

中午有盖饭套餐（$25起，含沙拉和甜品）。餐馆酒类相当齐全，之所以选择中高档定位，因为附近没有类似的。值不值得就待食客和市场评估。

地址：5 Wallich St #01-12 Guoco Tower S078883

电话：83136622