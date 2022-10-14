囍宴庆17周年 10月推出限定套餐

中餐馆囍宴集团欢庆创办17周年，推出名为“Stronger Together”限定菜单。

走过17年岁月的囍宴，感谢忠实顾客多年来的支持与信任，并希望能继续与顾客携手共进，共同创造美好未来。

餐馆17周年庆祝活动上，囍宴创办厨师香港名厨余健志特别飞来新加坡，连同囍宴集团厨务运营总监陈喜明为餐馆17周年设计限定菜单。余健志说，他和陈喜明之前通过视讯会议与多次讨论，最终敲定17周年菜式。

精彩菜式包括开胃前菜私房二拼盘，包括以餐馆特制酱料调味的日本黄瓜，搭配清甜多汁的牛油白香玉米。17周年庆少不了喜庆菜肴，“家肥屋润鲍兴旺”是鲍鱼东坡肉，东坡肉肥而不腻，搭配鲜嫩的六头鲜鲍。姜汁水晶鸡肉质鲜嫩，浓郁的姜汁散发芳香。

椒麻姜葱笋壳鱼，麻辣劲爽鲜味十足。（叶晓虹摄）

椒麻姜葱笋壳鱼微辣，鱼肉鲜嫩，拌以椒麻姜葱，麻辣劲爽鲜味十足。其他菜式包括：五花肉银杏菜花、飞鱼籽蟹肉金华火腿炒饭、杨枝芒果柚子露等。

囍宴17周年限定套餐每人$88起，限定推出至10月31日。另，餐馆将于10月21日晚上7时，在Xi Yan Maxwell举办17周年美酒配餐限定套餐，六道式菜单$128++（最少两人），只限一晚。

地址：Maxwell Chambers Suites，28 Maxwell Rd #01-15/17 S069120

电话：6220 3546